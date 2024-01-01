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49'' UltraGear™ 32:9 極寬 Dual QHD 曲面 240Hz 專業電競螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
專為沉浸式電競設計
49" 32:9 極寬QHD曲面 (1000R) 顯示螢幕。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
看到更多、做得更多
2 PBP 和 PIP 讓您能夠在一個大螢幕上看到更多影像來源和視窗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*當您同時運行兩個以上的程式時，更新率會設為 120Hz。
順暢顯示，流暢動作
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*當您同時運行兩個以上的程式時，更新率會設為 120Hz。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium Pro 的比較。
盡情暢玩遊戲
由 DisplayPort 或 HDMI 支援高達 240Hz 更新率的 DQHD
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*包裝中不含顯示卡（另售）。
*當您同時運行兩個以上的程式時，更新率會設為 120Hz。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*這款顯示螢幕不支援內建喇叭。
*包裝中不含耳機（另售）。
*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*啟用 FPS (Frames Per Second) 計數器時將無法使用十字準心功能。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
49
-
解析度
5120 x 1440
-
面板類型
VA
-
面板比例
32:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
-
曲面
1000R
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
49
-
面板比例
32:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
5120 x 1440
-
點距 (mm)
0.2328 x 0.2328
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
曲面
1000R
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
350
-
對比度 (Min.)
2250:1
-
尺寸 (cm)
123.8
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 1000
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
DTS Headphone:X
YES
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1278 x 530 x 339
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
1170.0 x 583.3 x 393.1 (上) 1170.0 x 473.3 x 393.1 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
1170 x 373.1 x 236.4
-
重量(含外箱) (kg)
20
-
重量(含底座) (kg)
15.1
-
重量(不含底座) (kg)
12.1
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
內置電源
-
功耗 (On-Mode)
90W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
240W
配件
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
其它 (配件)
滑鼠架
-
USB A to B
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES