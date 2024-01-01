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49'' UltraGear™ 32:9 極寬 Dual QHD 曲面 240Hz 專業電競螢幕

功能

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規格

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支援

49'' UltraGear™ 32:9 極寬 Dual QHD 曲面 240Hz 專業電競螢幕

49GR85DC-B

49'' UltraGear™ 32:9 極寬 Dual QHD 曲面 240Hz 專業電競螢幕

(0)
正視圖

LG 電競顯示螢幕——顛覆遊戲視覺宇宙。

顛覆遊戲 視覺宇宙

速度


240Hz 更新率
1 毫秒 (GtG) 反應時間
配備 HDMI 2.1 能支援高達 240Hz 更新率的 DQHD

影像


49" 32:9 雙 QHD (5120x1440) 曲面
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 1000

技術


AMD FreeSync™ Premium Pro
電競 GUI

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

49" 32:9 雙 QHD 曲面 (1000R)

專為沉浸式電競設計

這款 DQHD 49 吋螢幕擁有 32:9 長寬比和 1000R 曲率，將遊戲玩家至於動作的中心，提供更逼真、更身臨其境的體驗。

49" 32:9 極寬QHD曲面 (1000R) 顯示螢幕。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

此款 32：9 長寬比的 49 吋雙 QHD (5120x1440) 超寬曲面顯示螢幕可在遊戲畫面上顯示更多的螢幕空間。
49" 32:9 極寬QHD (5120x1440)

超寬螢幕提供全景畫面(雙QHD比例)

此款 49 吋雙 QHD (5120x1440) 超寬曲面顯示螢幕擁有 32:9 的長寬比，讓玩家能夠享受生動影像和全景畫面——提供真正身臨其境的遊戲體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

49GR85DC 支援 VESA DisplayHDR™1000，可呈現廣泛的亮度和對比度。
VESA DisplayHDR™ 1000

逼真的色彩和對比度

49GR85DC 支援 VESA DisplayHDR™1000，可呈現更廣的亮度和對比度，以精確的顏色和對比度再製提供栩栩如生的 HDR 遊戲體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

多重畫面 (PBP) 與子母畫面 (PIP)

看到更多、做得更多

49GR85DC 支援 2 PBP 和 PIP，給予您更佳的體驗。這些功能讓您能在玩遊戲的同時觀看 YouTube 內容，或是在一個大螢幕上查看多個視窗。

2 PBP 和 PIP 讓您能夠在一個大螢幕上看到更多影像來源和視窗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*當您同時運行兩個以上的程式時，更新率會設為 120Hz。

240Hz 更新率

順暢顯示，流暢動作

急速 240Hz 更新率，可更快速、清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家更迅速輕鬆的瞄準目標、拿下勝利。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*當您同時運行兩個以上的程式時，更新率會設為 120Hz。

無可比擬的驚人速度
1 毫秒 (GtG) 反應時間

無可比擬的驚人速度

超快 1 毫秒 (GtG)，減少逆殘影並提供迅速的反應時間，讓您享受全新的電競體驗。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）

AMD FreeSync™ Premium Pro 技術可減少螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。
AMD FreeSync™ Premium Pro

更清晰、更順暢和更快速

使用 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感的遊戲體驗。可消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium Pro 的比較。

由 DisplayPort 或 HDMI 支援高達 240Hz 更新率的 DQHD

盡情暢玩遊戲

49GR85DC搭載HDMI 2.1能支援高達240Hz 的更新率。電競玩家可透過 DisplayPort 1.4 或 HDMI 2.1 充分享受 DQHD 解析度和 240Hz。

由 DisplayPort 或 HDMI 支援高達 240Hz 更新率的 DQHD

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*包裝中不含顯示卡（另售）。
*當您同時運行兩個以上的程式時，更新率會設為 120Hz。

為電競玩家量身打造

為電競玩家量身打造

用全新的 Hexagon 照明和三邊近乎無邊的窄邊框設計來提升您的遊戲體驗。可調整的底座支援顯示螢幕的旋轉、傾斜和升降，幫助您更舒適地玩遊戲。
可翻轉電競螢幕

翻轉

傾斜可調式螢幕

傾斜度

高度可調式螢幕

高度

無邊設計電競螢幕

三邊窄邊框

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

4 段耳機輸出。
4 段耳機輸出。

進入沉浸式體驗
音效

用語音聊天功能與您的小隊進行通訊，並且透過 4 段耳機輸出輕鬆連接。DTS 耳機的虛擬 3D 音效強化了身臨其境的遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*這款顯示螢幕不支援內建喇叭。
*包裝中不含耳機（另售）。

適用於遊戲的自訂模組。
電競 GUI

iF 設計獎獲獎電競 GUI

電競玩家可用畫面顯示和畫面控制輕鬆建立個人化設定，像是調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「使用者定義鍵」。

*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。

動態同步模式

透過動態動作同步可以讓電競玩家能夠即時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲並且快速反擊對手。

黑暗場景穩定器

 

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

十字準線

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

FPS 每秒幀數計數器

不論您是要做編輯作業、玩遊戲，還是看電影，每一幀都很重要。這正是 FPS 計數器要提供載入性能的即時資料的原因——好讓您得到最佳的體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*啟用 FPS (Frames Per Second) 計數器時將無法使用十字準心功能。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    49

  • 解析度

    5120 x 1440

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    32:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 曲面

    1000R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    49

  • 面板比例

    32:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    5120 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.2328 x 0.2328

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 曲面

    1000R

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    350

  • 對比度 (Min.)

    2250:1

  • 尺寸 (cm)

    123.8

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    4環 (音效+麥克風)

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver3.0)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 其它

    Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 1000

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • DTS Headphone:X

    YES

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1278 x 530 x 339

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    1170.0 x 583.3 x 393.1 (上) 1170.0 x 473.3 x 393.1 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    1170 x 373.1 x 236.4

  • 重量(含外箱) (kg)

    20

  • 重量(含底座) (kg)

    15.1

  • 重量(不含底座) (kg)

    12.1

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    內置電源

  • 功耗 (On-Mode)

    90W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    240W

配件

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • 其它 (配件)

    滑鼠架

  • USB A to B

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

使用者評論

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