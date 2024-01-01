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29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

29WQ600-W

29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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LG UltraWide™ 螢幕

HDR 技術現在可應用於各種內容。該螢幕與 HDR10（高動態範圍）相容，支援特定等級的色彩和亮度，讓觀眾能夠欣賞內容的生動色彩。
HDR10

極致對比度

HDR 技術現在應用於各種內容。該螢幕與產業標準 HDR10 高動態範圍相容，支援特定等級的色彩和亮度，讓觀眾能夠欣賞內容的生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

IPS 螢幕呈現無可挑剔的色彩準確度，可視角度廣，並涵蓋高達sRGB 99%的色域。
IPS 螢幕涵蓋sRGB 99% 色域

呈現真實色彩與寬廣視角

IPS 螢幕呈現無可挑剔的色彩準確度，可視角度廣，並涵蓋高達sRGB 99%的色域。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

29" UltraWide™ 21:9 Full HD 顯示螢幕

看的更多、做的更多

這款 UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)螢幕長寬比為 21:9，讓您看的更多、做的更多， 比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間，不需切換畫面即可同時執行多項任務。

這款 UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)螢幕長寬比為 21:9，讓您看的更多、做的更多， 比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間，不需切換畫面即可同時執行多項任務。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

只需點擊數下滑鼠，即可建立專屬的工作區，分割顯示螢幕或調整基本的螢幕選項。
智慧螢幕操作
(OnScreen Control, OSC)

簡單好上手

只需點擊數下滑鼠，即可建立專屬的工作區，分割顯示螢幕或調整基本的螢幕選項。

*影片中的產品圖片和智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)僅作為說明使用，可能與實際產品和實際智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)不同。
*根據使用者使用的電腦，這些功能可能無法正常使用。
*要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。

USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode)

輕鬆連接

LG 29WQ600 具有 USB Type-C™ 連接埠，可支援DisplayPort Alt Mode。只需使用一條 USB Type-C™ 連接線，即可將完整的 DisplayPort 影像訊號傳輸到外部螢幕，無需專用的螢幕連接線或主動式轉接器。

LG 29WQ600 具有 USB Type-C™ 連接埠，可支援DisplayPort Alt Mode。只需使用一條 USB Type-C™ 連接線，即可將完整的 DisplayPort 影像訊號傳輸到外部螢幕，無需專用的螢幕連接線或主動式轉接器。

*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*需要 USB Type-C 連接線（另售）才可正常運作。
*這款螢幕的 USB Type-C™ 連接埠與支援 USB Type-C™（DisplayPort Alt Mode）的筆電和智慧型裝置相容，但不支援充電。

螢幕流線型設計與三邊纖薄邊框，配備兩個 MaxxAudio® 的 7W 立體聲喇叭，給予您身臨其境的沉浸式音效體驗。
Waves MaxxAudio®

沉浸式音效系統

螢幕流線型設計與三邊纖薄邊框，配備兩個 MaxxAudio® 的 7W 立體聲喇叭，給您身臨其境的沉浸式音效體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

遊戲體驗升級

1ms MBR ( 動態反應清晰模式) 提供更流暢的遊戲體驗，減少模糊畫面和重影，遊戲中動態和快節奏的物體都可以清楚呈現，讓玩家享有更好的競賽優勢。
1ms MBR(動態反應清晰模式)

疾速邁向勝利

1ms MBR ( 動態反應清晰模式) 提供更流暢的遊戲體驗，減少模糊畫面和重影，遊戲中動態和快節奏的物體都可以清楚呈現，讓玩家享有更好的競賽優勢。

*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*1ms MBR ( 動態反應清晰模式)之功能會導致亮度降低，且啟用時無法使用以下功能：AMD FreeSync™。
*在 1ms MBR ( 動態反應清晰模式)啟用期間可能會出現閃爍。

支援 AMD FreeSync™ 技術，玩家可體驗完美順暢的高畫質、高節奏感的遊戲體驗，有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。
AMD FreeSync™

快速而流暢的動作

支援 AMD FreeSync™ 技術，玩家可體驗完美順暢的高畫質、高節奏感的遊戲體驗，有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*用於增強理解特徵的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

  • 傳統模式
  • 動態同步模式(DAS)
動態同步模式

更快速回應對手

透過動態動作同步減少輸入延遲，進而幫助玩家及時捕捉關鍵時刻。

*傳統模式顯示無法支援動態動作同步 (DAS) 功能。
*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。

黑暗場景穩定器

黑暗中，
成為主動式攻擊角色

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

十字準線

最佳瞄準

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

護眼功能

閱讀模式會調整色溫和亮度，幫助減輕在螢幕上閱讀文件時的眼睛疲勞並且讓眼睛更舒服。

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，提供長時間舒適的工作環境。

閱讀模式

閱讀模式會調整色溫和亮度，幫助減輕在螢幕上閱讀文件時的眼睛疲勞，為閱讀營造最佳環境。

不閃爍技術

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，讓您的雙眼享有舒適的工作環境。

*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

人體工學支架

時尚又舒適的設計

支架可調整傾斜度到理想的觀看位置，搭配三面近乎無邊的設計，
將觀看體驗提升到最高境界。

支架可調整傾斜度到理想的觀看位置，搭配三面近乎無邊的設計，將觀看體驗提升到最高境界。

3 面無邊框圖式

三邊窄邊框

傾斜圖示

傾斜度

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    29

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    29

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.2626 x 0.2628

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 色域 (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    73

連接性

  • HDMI

    YES (1ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    2560 x 1080 at 100Hz

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • 動態反應清晰模式

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    7W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    822 x 159 x 413

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    688.5 x 406.6 x 223.8

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    688.5 x 313.4 x 45.3

  • 重量(含外箱) (kg)

    6.8

  • 重量(含底座) (kg)

    4.5

  • 重量(不含底座) (kg)

    4

INFO

  • 產品名稱

    UltraWide

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    22W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    28W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    13W

配件

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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