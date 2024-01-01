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29 " UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
看的更多、做的更多
這款 UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)螢幕長寬比為 21:9，讓您看的更多、做的更多， 比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間，不需切換畫面即可同時執行多項任務。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*影片中的產品圖片和智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)僅作為說明使用，可能與實際產品和實際智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)不同。
*根據使用者使用的電腦，這些功能可能無法正常使用。
*要下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
輕鬆連接
LG 29WQ600 具有 USB Type-C™ 連接埠，可支援DisplayPort Alt Mode。只需使用一條 USB Type-C™ 連接線，即可將完整的 DisplayPort 影像訊號傳輸到外部螢幕，無需專用的螢幕連接線或主動式轉接器。
*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*需要 USB Type-C 連接線（另售）才可正常運作。
*這款螢幕的 USB Type-C™ 連接埠與支援 USB Type-C™（DisplayPort Alt Mode）的筆電和智慧型裝置相容，但不支援充電。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
遊戲體驗升級
*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*1ms MBR ( 動態反應清晰模式)之功能會導致亮度降低，且啟用時無法使用以下功能：AMD FreeSync™。
*在 1ms MBR ( 動態反應清晰模式)啟用期間可能會出現閃爍。
*用於增強理解特徵的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
傳統模式
-
動態同步模式(DAS)
更快速回應對手
*傳統模式顯示無法支援動態動作同步 (DAS) 功能。
*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
-
關
-
開
黑暗中，
成為主動式攻擊角色
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
關
-
開
最佳瞄準
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
護眼功能
閱讀模式
閱讀模式會調整色溫和亮度，幫助減輕在螢幕上閱讀文件時的眼睛疲勞，為閱讀營造最佳環境。
不閃爍技術
不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，讓您的雙眼享有舒適的工作環境。
*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
時尚又舒適的設計
將觀看體驗提升到最高境界。
支架可調整傾斜度到理想的觀看位置，搭配三面近乎無邊的設計，將觀看體驗提升到最高境界。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
29
-
解析度
2560 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
29
-
面板比例
21:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 1080
-
點距 (mm)
0.2626 x 0.2628
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
73
連接性
-
HDMI
YES (1ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
YES (1ea)
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
2560 x 1080 at 100Hz
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
動態反應清晰模式
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
7W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
822 x 159 x 413
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
688.5 x 406.6 x 223.8
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
688.5 x 313.4 x 45.3
-
重量(含外箱) (kg)
6.8
-
重量(含底座) (kg)
4.5
-
重量(不含底座) (kg)
4
INFO
-
產品名稱
UltraWide
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.3W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
22W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
28W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
13W
配件
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES