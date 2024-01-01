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34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

34WQ500-B

34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕

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正視圖

LG UltraWide™ 螢幕

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

34" UltraWide™ 21:9 Full HD 顯示螢幕

視野更廣，功能更多

UltraWide™ Full HD (2560x1080) 具 21:9 縱橫比，可同時顯示各種程式，是工作的絕佳選擇。

這款 UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)螢幕，讓您看的更多、做的更多。比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間，不需切換畫面即可同時執行多項任務。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

sRGB 99% (Typ.) 搭配 HDR10

觀看驚人色彩

HDR 技術現已應用於各種內容。此螢幕與產業標準 HDR10（高動態範圍）相容，基於 sRGB 99% 色域，支援特定顏色與亮度等級，讓觀看者能夠欣賞內容的生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*亮度：400nits (Typ.)，色域：sRGB 99% (Typ.)。

您可以分割顯示或只需點選滑鼠，調整基本的監視器選項，以自訂工作區。
智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

簡化操作

使用智慧螢幕操作 (OnScreen Control) 軟體，只需點擊幾下即可輕鬆操作螢幕設定。您也可以透過畫面分割輕鬆分割整個顯示區域。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作。

遊戲體驗升級

影像展示正高速行駛的車輛，其每個細節都由 1ms MBR 技術活靈活現地展示出來。
1ms MBR

邁向勝利，
無可比擬

1ms MBR 可提供流暢的遊戲體驗，減少模糊影像和殘影。透過所有動作中的動態與快節奏物體，讓玩家佔盡競爭優勢。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*1ms 動態模糊減少技術可能導致亮度降低，且啟動時可能無法使用以下功能：AMD FreeSync™、動態動作同步、安全閃爍。
*1ms MBR 運作時，閃爍情況可能會出現。

對比圖上有高速行駛的車輛。右邊的車輛影像生動，但左邊的由於沒有 AMD FreeSync™，所以無法呈現出同等生動的細節。
AMD FreeSync™

順暢和快速動作

使用 AMD FreeSync™技術的電競螢幕，玩家可擁有完美順暢的高畫質、高節奏感的遊戲體驗。並實際減少螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

動態動作同步

透過動態動作同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 可幫助遊戲玩家發現潛伏在黑暗角落的狙擊手，並快速應對閃光爆炸。

十字準線

可將目標點固定在中央，提升拍攝準確率。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

保護眼睛

閱讀模式

閱讀模式會調整色溫與亮度，協助緩解用螢幕閱讀文件時的眼睛疲勞，讓眼睛更舒服。

安全閃爍

安全閃爍可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞。提供長時間舒適的工作環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

人體工學設計

輕鬆且舒適

使用人體工學支架來獲得最佳定位：一鍵完成簡單設置，輕鬆調整高度，從而獲得理想的觀賞體驗。

從多個角度看屏幕影像。

一鍵安裝支架螢幕象形圖。
一鍵安裝支架
可調整傾斜度的螢幕象形圖。
傾斜度

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.312 x 0.310

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 色域 (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    86.6

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (1ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • D-Sub (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • DVI (Max Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    NO

  • Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt (電力供給)

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    Black Stabilizer

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • 增強影像解析度

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    YES

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    NO

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100x100

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    940 x 240 x 516

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    816.5 x 483.7 x 223.3

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    816.5 x 365.3 x 45.5

  • 重量(含外箱) (kg)

    11.1

  • 重量(含底座) (kg)

    6.9

  • 重量(不含底座) (kg)

    6

INFO

  • 產品名稱

    UltraWide

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    32W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    35W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    17.76W

配件

  • Display Port

    NO

  • DVI-D

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    NO

  • USB-C

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

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