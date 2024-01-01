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34" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
視野更廣，功能更多
這款 UltraWide™ Full HD 解析度 (2560x1080)螢幕，讓您看的更多、做的更多。比 Full HD 解析度 (1920x1080)多出33%的畫面空間，不需切換畫面即可同時執行多項任務。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
觀看驚人色彩
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*亮度：400nits (Typ.)，色域：sRGB 99% (Typ.)。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作。
遊戲體驗升級
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*1ms 動態模糊減少技術可能導致亮度降低，且啟動時可能無法使用以下功能：AMD FreeSync™、動態動作同步、安全閃爍。
*1ms MBR 運作時，閃爍情況可能會出現。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
保護眼睛
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
輕鬆且舒適
從多個角度看屏幕影像。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
34
-
解析度
2560 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
34
-
面板比例
21:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 1080
-
點距 (mm)
0.312 x 0.310
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
NO
-
色域 (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
86.6
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (1ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
NO
-
DVI (Max Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt (電力供給)
NO
-
USB 下行埠
NO
-
USB 上行埠
NO
-
USB-C (資料傳輸)
NO
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
NO
-
USB-C (電源供給)
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
Black Stabilizer
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
NO
-
可變更新率
NO
-
增強影像解析度
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
YES
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100x100
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
940 x 240 x 516
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
816.5 x 483.7 x 223.3
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
816.5 x 365.3 x 45.5
-
重量(含外箱) (kg)
11.1
-
重量(含底座) (kg)
6.9
-
重量(不含底座) (kg)
6
INFO
-
產品名稱
UltraWide
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.3W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
32W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
35W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
17.76W
配件
-
Display Port
NO
-
DVI-D
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
NO
-
USB-C
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES