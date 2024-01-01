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34 吋 21:9 曲面 UltraWide™ QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕
視野更廣 功能更多
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*您可以透過 HDMI 傳輸線與 DisplayPort 傳輸線連接。此產品隨附HDMI 傳輸線與 DisplayPort 傳輸線。
*影片的產品影像與 OnScreen Control 僅作為說明使用，可能與實際產品及實際 OnScreen Control 不同。
*部分功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*亮度：300nits (Typ.)，色域：sRGB 99% (Typ.)。
護眼功能，保護您的雙眼
閱讀模式
閱讀模式會調整色溫與亮度，協助緩解用螢幕閱讀文件時的眼睛疲勞，讓眼睛更舒服。
不閃爍技術
不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞。
提供長時間舒適的工作環境。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
提供輕鬆舒適的使用體驗
並可彈性調整大螢幕的傾斜度，找到最適合您的位置。
支架可調整傾斜度到理想的觀看位置，搭配三邊極窄邊框設計，將觀看體驗提升到最高境界。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
34
-
解析度
3440 x 1440
-
面板類型
VA
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
曲面
1800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
34
-
面板比例
21:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
3440 x 1440
-
點距 (mm)
0.23175 x 0.23175
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
1800R
-
色域 (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
240
-
對比度 (Min.)
1500:1
-
尺寸 (cm)
86.42
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
986 x 524 x 212
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
809 x 483.3 x 223.2
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
809 x 358.9 x 91.5
-
重量(含外箱) (kg)
8.4
-
重量(含底座) (kg)
5.9
-
重量(不含底座) (kg)
4.9
INFO
-
產品名稱
UltraWide
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
45W
配件
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES