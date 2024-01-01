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34 吋 21:9 曲面 UltraWide™ QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕

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34 吋 21:9 曲面 UltraWide™ QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕

34WR50QC-B

34 吋 21:9 曲面 UltraWide™ QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕

(0)
front view

LG UltraWide™ Monitor Curved.

螢幕
34 吋 WQHD (3440 x 1440) 曲面
三邊極窄邊框設計
顏色
sRGB 99% (Typ.)
HDR10
連接性
2 個 高清多媒體接口 HDMI 2.0
DisplayPort 1.4
21:9 WQHD (3440 x 1440) 曲面 (1800R) 

視野更廣  功能更多

UltraWide™ WQHD (3440 x 1440) 具 1800R 曲度與 21:9 長寬比，可同時顯示各種程式，是工作的絕佳選擇。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

此螢幕的雙訊源輸入功能可讓您透過兩台電腦同時觀看多種內容，有助提高工作效率。
雙訊源輸入 (PBP)

輕鬆設定多工作業

34WR50QC 的雙訊源輸入功能可讓您透過兩台電腦同時觀看多種內容，有助提高工作效率。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*您可以透過 HDMI 傳輸線與 DisplayPort 傳輸線連接。此產品隨附HDMI 傳輸線與 DisplayPort 傳輸線。

OnScreen Control 提供更簡易的使用者介面。
智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

更簡易的使用者介面

OnScreen Control 軟體僅需點擊幾下滑鼠即可控制各種顯示設定。畫面分割功能可讓您輕鬆分割整體顯示畫面。

*影片的產品影像與 OnScreen Control 僅作為說明使用，可能與實際產品及實際 OnScreen Control 不同。
*部分功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

HDR 基於 sRGB 99% 色域，支援特定顏色與亮度等級，呈現內容的生動色彩。
sRGB 99% (Typ.) 搭配 HDR10

觀看驚人色彩

HDR 技術現已應用於各種內容。此螢幕與產業標準 HDR10（高動態範圍）相容，基於 sRGB 99% 色域，支援特定顏色與亮度等級，讓觀看者能夠欣賞內容的生動色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*亮度：300nits (Typ.)，色域：sRGB 99% (Typ.)。

護眼功能，保護您的雙眼

閱讀模式會將螢幕轉換成與紙張相似的螢幕色溫，並且提供最佳的閱讀條件。

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，提供長時間舒適的工作環境。

閱讀模式

閱讀模式會調整色溫與亮度，協助緩解用螢幕閱讀文件時的眼睛疲勞，讓眼睛更舒服。

不閃爍技術

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞。
提供長時間舒適的工作環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

身臨其境的遊戲體驗

身臨其境遊戲體驗

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

AMD FreeSync™

玩家可享受完美順暢的高解像度與高速遊戲體驗。

動態同步

透過動態同步減少輸入延遲，
協助玩家即時捕捉關鍵時刻。

黑色穩定器

可幫助玩家閃避躲在黑暗中的狙擊手之攻擊，並在閃光彈爆炸前快速逃離現場。

100Hz 更新率

具備 100Hz 高速更新率，讓玩家可快速看到下一幀畫面，整體畫面流暢不停頓。讓玩家能輕鬆瞄準目標，更快做出反應。

人體工學設計

提供輕鬆舒適的使用體驗

一鍵式安裝支架無需任何其他設備，即可輕鬆安裝，
並可彈性調整大螢幕的傾斜度，找到最適合您的位置。
此螢幕具備三邊極窄邊框設計

三邊極窄邊框設計

此螢幕具備一鍵式安裝支架。

一鍵式安裝支架

此螢幕的傾斜度為 -5°至 15°。

傾斜度 (-5~15°)

支架可調整傾斜度到理想的觀看位置，搭配三邊極窄邊框設計，將觀看體驗提升到最高境界。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 曲面

    1800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.23175 x 0.23175

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    1800R

  • 色域 (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    240

  • 對比度 (Min.)

    1500:1

  • 尺寸 (cm)

    86.42

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    986 x 524 x 212

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    809 x 483.3 x 223.2

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    809 x 358.9 x 91.5

  • 重量(含外箱) (kg)

    8.4

  • 重量(含底座) (kg)

    5.9

  • 重量(不含底座) (kg)

    4.9

INFO

  • 產品名稱

    UltraWide

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    45W

配件

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

使用者評論

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