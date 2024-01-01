38" UltraWide™ 21:9 QHD+(3840 x 1600) 曲面多工作業螢幕

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*使用 USB-C 和 USB A-B 傳輸線將兩台電腦連接至螢幕，即可正常工作。此產品隨附USB-C 和 USB A-B 傳輸線。

*這兩台電腦 (主要 PC 和次要 PC) 需要位於同一網路上，才能使用雙向控制設定。此螢幕必須連接至在主要 PC 模式下執行的電腦。