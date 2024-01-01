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38" UltraWide™ 21:9 QHD+(3840 x 1600) 曲面多工作業螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
更寬廣的呈現 多工效率加倍
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
每處細節 都怵目精心
DCI-P3 98% (Typ.) 廣色域的 Nano IPS 技術。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
讓畫面更清晰明亮
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
輕鬆串連 效率加倍
雙控制器（內建 KVM）。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*使用 USB-C 和 USB A-B 傳輸線將兩台電腦連接至螢幕，即可正常工作。此產品隨附USB-C 和 USB A-B 傳輸線。
*這兩台電腦 (主要 PC 和次要 PC) 需要位於同一網路上，才能使用雙向控制設定。此螢幕必須連接至在主要 PC 模式下執行的電腦。
多重畫面 一鍵切換
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
快速切換 需求即所視
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新的 LG Switch，請在 LG.com 支援選單上搜尋 38WR85QC。
遊戲體驗新升級
144Hz 更新率，1ms (GtG) 回應時間。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要使用144Hz的更新率，您需要使用支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 的顯卡。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
多種連接埠 輕鬆連接裝置不受限
USB Type-C™、RJ45 連接埠。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 傳輸線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
*包裝內隨附包含 HDMI、USB-C、USB A-B、HDMI 和 DP。
連接埠特寫圖。
支援的連接埠
人體工學設計
隨心調整到舒適角度
符合人體工學的支架，可靈活調整螢幕高度、傾斜度和樞軸旋轉(Pivot)調整至最佳位置，提供舒適的螢幕體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
包裝內含物
2. 底座支架
3. 電線支架
4. 電源線
5. HDMI 傳輸線
6. DP 傳輸線
7. USB A 轉 B 傳輸線
8. USB C 轉 C 傳輸線
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
37.5
-
解析度
3840 x 1600
-
面板類型
IPS
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
-
曲面
2300R
-
更新率 (Max.) [Hz]
144
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
37.5
-
面板比例
21:9
-
面板類型
IPS
-
表面處理
防眩光
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
3840 x 1600
-
點距 (mm)
0.2291 x 0.2291
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
曲面
2300R
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
144
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
360
-
對比度 (Min.)
700:1
-
位元數
10bit (8bit+FRC)
-
尺寸 (cm)
95.29
連接性
-
Built-in KVM
YES
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
YES (1ea)
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
LAN (RJ-45)
YES
-
USB 下行埠
YES (USB-C/1ea/ver3.0/15W, USB-A/4ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840 x 1600 at 144Hz
-
USB-C (電源供給)
90W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
自動亮度調節
YES
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC相容
-
硬體校色支援
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
應用程式切換(KVM)
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
增強影像解析度
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
-
Nano IPS™ Technology
YES
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
-
無邊框設計
3邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
100 x 100
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
7W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1058 x 539 x 235
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
896.4 x 593.9 x 306.8 (上) 896.4 x 483.9 x 306.8 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
896.4 x 394.4 x 110.1
-
重量(含外箱) (kg)
14.3
-
重量(含底座) (kg)
10.5
-
重量(不含底座) (kg)
8
INFO
-
產品名稱
UltraWide
-
年份
Y23
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
內置電源
-
DC Output
220W (20.5V / 11A)
配件
-
Calibration Report (Paper)
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
HDMI (Color/Length)
White / 1.5m
-
其它 (配件)
線材支架
-
電源線
YES
-
USB A to B
YES
-
USB-C
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES