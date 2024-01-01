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38" UltraWide™ 21:9 QHD+(3840 x 1600) 曲面多工作業螢幕

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38" UltraWide™ 21:9 QHD+(3840 x 1600) 曲面多工作業螢幕

38WR85QC-W

38" UltraWide™ 21:9 QHD+(3840 x 1600) 曲面多工作業螢幕

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LG UltraWide™ Monitor Curved Logo.

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

你的工作狀態全展開

支援 144Hz 38吋 WQHD+ 顯示器

輕鬆串連 裝置百搭

支援 USB Type-C、RJ45 各種連接埠

多工展現 效率加倍

內建KVM系統 / 支援雙螢幕輸出畫面

真實色彩 完美呈現

DCI-P3 98% (Typ.) 廣色域 / HDR600

快速切換 需求即所視

LG Switch APP

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

WQHD+(3840 x 1600) x 曲面 (2300R)

更寬廣的呈現 多工效率加倍

擁有UltraWide™ QHD+ (3840x1600) 螢幕，搭配 2300R 曲率和三邊極窄邊框設計，能同時顯示多個視窗，適合多工處理

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

DCI-P3 98% (Typ.) 廣色域 x Nano IPS 技術

每處細節 都怵目精心

擁有Nano IPS面板技術和支援 DCI-P3 98% (Typ.)寬廣色域，呈現出細膩的色彩和極致的對比，讓每個細節都清晰可見

DCI-P3 98% (Typ.) 廣色域的 Nano IPS 技術。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

VESA Display HDR™ 600 專業認證

讓畫面更清晰明亮

擁有VESA DisplayHDR™ 600，能呈現寬廣範圍的高亮度和對比度，讓您能在最新的 HDR 遊戲、電影與影音戲劇上都擁有沉浸式的視覺體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

雙向控制設定（內建 KVM）

輕鬆串連 效率加倍

讓您可透過一台螢幕中使用兩台電腦並上傳任何檔案，內建KVM功能讓您使用單一鍵盤及滑鼠輕鬆控制兩台電腦，實現高效的完美生活

雙控制器（內建 KVM）。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*使用 USB-C 和 USB A-B 傳輸線將兩台電腦連接至螢幕，即可正常工作。此產品隨附USB-C 和 USB A-B 傳輸線。
*這兩台電腦 (主要 PC 和次要 PC) 需要位於同一網路上，才能使用雙向控制設定。此螢幕必須連接至在主要 PC 模式下執行的電腦。

雙訊源輸入 (PBP)＆子母畫面 (PIP)

多重畫面 一鍵切換

透過雙訊源輸入和子母畫面功能，同時連接多個裝置、分割畫面或在視窗上放置一個浮動小視窗，從而實現多工處理。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

LG Switch

快速切換 需求即所視

LG Switch 能夠幫助您優化螢幕以適應您的工作及生活，將螢幕分為6個部分並更改主題設計，更能透過快速鍵啟動視訊，讓您生活效率大幅提升

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新的 LG Switch，請在 LG.com 支援選單上搜尋 38WR85QC。

144Hz 更新率，1ms (GtG) 急速反應時間

遊戲體驗新升級

1ms (GtG) 急速反應時間和144Hz 更新率讓提供流暢的遊戲體驗，讓玩家擁有完美順暢的高畫質、高節奏感的遊戲體驗。

144Hz 更新率，1ms (GtG) 回應時間。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要使用144Hz的更新率，您需要使用支援 DSC 和 DisplayPort 1.4 的顯卡。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。

AMD FreeSync™ Premium Pro

盡情享受不中斷的遊戲，同時大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。

內建支援 MaxxAudio 的喇叭。
內建支援 MaxxAudio® 的喇叭。

沉浸於完美音效

搭配內建 7W x 雙聲道喇叭，沉浸在全新層次的清晰音效中，讓您的桌面提供更多空間

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

USB Type-C™、RJ45

多種連接埠 輕鬆連接裝置不受限

搭載配備 RJ45（LAN端口）有線乙太網路功能的螢幕，讓您發揮最大的生產力。USB Type-C™ 連接埠支援各種設備、資料傳輸，僅透過一條傳輸線即可提供高達 90W 的電力傳輸。
顯示器象形圖。

螢幕

資料象形圖。

資料傳輸

電源供應象形圖。

電源供應

乙太網路象形圖。

乙太網路

USB Type-C™、RJ45 連接埠。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 傳輸線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
*包裝內隨附包含 HDMI、USB-C、USB A-B、HDMI 和 DP。

連接埠特寫圖。

支援的連接埠

USB 3.0 upstream

4 x USB 3.0 downstream

2 x USB Type-C

LAN

2 x HDMI

DisplayPort

人體工學設計

隨心調整到舒適角度

符合人體工學的支架，可靈活調整螢幕高度、傾斜度和樞軸旋轉(Pivot)調整至最佳位置，提供舒適的螢幕體驗。

極窄邊框設計

三邊極窄邊框設計

旋轉

-15~15˚

傾斜度

-5~25˚

高度

483.9~593.9mm

快速切換 需求即所視

LG Switch APP

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

包裝內含物

1. 支架本體
2. 底座支架
3. 電線支架
4. 電源線
5. HDMI 傳輸線
6. DP 傳輸線
7. USB A 轉 B 傳輸線
8. USB C 轉 C 傳輸線

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    37.5

  • 解析度

    3840 x 1600

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 曲面

    2300R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    144

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    37.5

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    IPS

  • 表面處理

    防眩光

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3840 x 1600

  • 點距 (mm)

    0.2291 x 0.2291

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 曲面

    2300R

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    144

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    360

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 位元數

    10bit (8bit+FRC)

  • 尺寸 (cm)

    95.29

連接性

  • Built-in KVM

    YES

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    4環 (音效+麥克風)

  • LAN (RJ-45)

    YES

  • USB 下行埠

    YES (USB-C/1ea/ver3.0/15W, USB-A/4ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver3.0)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3840 x 1600 at 144Hz

  • USB-C (電源供給)

    90W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 自動亮度調節

    YES

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC相容

  • 硬體校色支援

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 其它

    應用程式切換(KVM)

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Nano IPS™ Technology

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

  • 無邊框設計

    3邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    7W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1058 x 539 x 235

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    896.4 x 593.9 x 306.8 (上) 896.4 x 483.9 x 306.8 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    896.4 x 394.4 x 110.1

  • 重量(含外箱) (kg)

    14.3

  • 重量(含底座) (kg)

    10.5

  • 重量(不含底座) (kg)

    8

INFO

  • 產品名稱

    UltraWide

  • 年份

    Y23

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    內置電源

  • DC Output

    220W (20.5V / 11A)

配件

  • Calibration Report (Paper)

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Length)

    White / 1.5m

  • 其它 (配件)

    線材支架

  • 電源線

    YES

  • USB A to B

    YES

  • USB-C

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

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