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LG Objet Collection

性能由我們打造，風格由您決定 — LG Objet Collection 個性化家庭電器融合高端品質與創新技術，運用精緻的材質迸發優雅的美感。您可選擇最符合您性能與審美需求的家電產品組合，在為您提供方便生活的同時，凸顯您獨特的品味。
The shadow of the leaves is reflected in the beige space, and a refrigerator, washtower, styler, aero tower and vacuum are placed in front of it. The shadow of the leaves is reflected in the beige space, and a refrigerator, washtower, styler, aero tower and vacuum are placed in front of it.

調和美學傢電系列

*冷凍櫃僅為廣告情境圖之左方產品，情境圖為冷凍櫃及冰箱搭配使用之展演
*優惠不包含Objet TV系列
*顏色皆以原色模擬展示，產品顏色依照實際為主
*目前僅提供冰箱/冷凍櫃系列可更換門片顏色，活動好評延長至2022/12/31
*門片僅可選用同款材質作為搭配，門片優惠將於結帳頁面自動扣除
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