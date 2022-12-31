LG Objet Collection

性能由我們打造，風格由您決定 — LG Objet Collection 個性化家庭電器融合高端品質與創新技術，運用精緻的材質迸發優雅的美感。您可選擇最符合您性能與審美需求的家電產品組合，在為您提供方便生活的同時，凸顯您獨特的品味。