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LG Objet Collection
調和美學傢電系列
LG Objet 與瑪黑家居合作，邀請《EVERYDAY OBJECT》總編輯Eric
、裝置藝術家李霽和室內設計師王正行進行對談，分享他們在工作及生活中的居家設計新概念。
*優惠不包含Objet TV系列
*顏色皆以原色模擬展示，產品顏色依照實際為主
*目前僅提供冰箱/冷凍櫃系列可更換門片顏色，活動好評延長至2022/12/31
*門片僅可選用同款材質作為搭配，門片優惠將於結帳頁面自動扣除
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component-recommendedRetailRriceInfo
LG會員限定價 NT$*membershipPrice**obsMemberShipLinkEnd*
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( *obsWelcomePriceDescription* NT$*obsWelcomePrice* )
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限時優惠
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UV nano™紫外線淨化
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符合除濕機能效一級
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Objet新色｜360度滑順滾輪
限量販售中分期0利率，每月NT$1,316起，共18個月NT$23690
NT$24900 *優惠 4％
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蒸氣雙旋濕拖吸頭，輕鬆去除頑垢
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LED輕薄地板吸頭，深入清潔陰暗狹窄處
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自動集塵，集塵盒快速除塵，髒汙不沾手，雙手真乾淨
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NT$132050
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如欲更換門片材質與顏色，請洽 LG 官網或全省服務站
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敲敲看門中門，減少41%冷流流失，保鮮更省電
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直驅變頻壓縮機精準溫控，延長7天保鮮
NT$139000 *優惠 5％
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NT$5290
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LG NeoChef™智慧變頻科技 、高效率均溫烹調技術
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EasyClean™ 99.99% 抗菌易清潔塗層™
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高效率均溫烹調技術
NT$ *
OBS_LOWEST_PRICE_MARK_MSG
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NT$20900
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LG NeoChef™智慧變頻科技 、高效率均溫烹調技術
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Infrared Heating™ 紅外線加熱技術™
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EasyClean™ 抗菌易清潔塗層™
NT$ *
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NT$66405
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TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技 高效去污 減少水漬殘留
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QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂 死角洗滌更徹底
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6/30前贈洗劑套組,登錄再送即享券$3000&微波爐
NT$69900 *優惠 5％
OBS_LOWEST_PRICE_MARK_MSG
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限時優惠
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LinearCooling™ 精準溫控，延長7天保鮮
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四方吹冷流⁺™，邊門冷流零死角，維持雞蛋牛奶新鮮
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Smart 鮮淨過濾系統，去味除菌
限量販售中分期0利率，每月NT$4,745起，共18個月NT$85405
NT$89900 *優惠 5％
OBS_LOWEST_PRICE_MARK_MSG
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限時優惠
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UV nano™紫外線淨化
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符合除濕機能效一級
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Objet新色｜360度滑順滾輪
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蒸氣雙旋濕拖吸頭，輕鬆去除頑垢
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LED輕薄地板吸頭，深入清潔陰暗狹窄處
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自動集塵，集塵盒快速除塵，髒汙不沾手，雙手真乾淨
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暖風模式：啟動後可穩定吹出溫暖氣流
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3種氣流模式：單向、廣域、循環
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安靜舒適：極致靜音、空氣動力學和藝術設計
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NT$42655
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如欲更換門片材質與顏色，請洽LG全省服務站
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多重立體冷流無霜冷卻技術
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急速冷凍，速冷均冷更保鮮
NT$44900 *優惠 5％
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限時優惠
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清新除臭，去除衣物難聞異味
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天然蒸氣60°殺菌除蟎 99.9%
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5/1-7/31購買回函送1500元摩曼頓禮券(乙張)
限量販售中分期0利率，每月NT$2,939起，共18個月NT$52900
NT$74900 *優惠 29％
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