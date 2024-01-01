1.保固方式: 全機由3年保固延長為7年保固，主機板7年保固，雙迴轉變頻壓縮機(指定機型)10年保固。

2.適用期間: 自2024年1月1日起，至2024年12月31日期間購買適用機型用戶皆可享全機7年保固。

3.保固範圍: 限家庭用戶，非營業使用。【非保固範圍如: 營業場所、工廠、政府機關....等(包括但不限於)，前述場所不適用全機7年保固，維持全機3年保固。】

4.申請方式: 上網註冊及上傳產品購買之發票，需具明確之購買品項及購買時間。凡已上網登錄贈品活動機型的消費者，自動享有7年保固。

5.登錄時間: 即日起至2025年1月15日止。

6.其他相關規範請參考保證書，其餘非保固範圍如下:

(1) 因人為因素或天災地變引起造成毀損。

(2) 因硫磺、沼氣、鹽害、化學氣體導致腐蝕穿孔，所引起之設備故障。

(3) 因異物入侵導致之設備故障(包括壁虎、螞蟻、老鼠...等)。

(4) 因安裝環境因素所引起之故障。

(5) 設備未定期清潔保養所引起之異音、異味、效能不彰或故障；清潔保養非屬保固範圍。

(6) 遙控器、濾網等耗材不在保固範圍內。

(7) 其他非因產品製造上之原因所發生之故障。



注意事項：



● 本活動僅限於一般消費者，恕不適用公司行號、法人團體或公營機構申請及福利品，發票不得開統編，如需開立統編，則需提供公司營利事業登記證或公司登記表及負責人身分證正反面影本以茲佐證。

● 本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋，並得隨時補充公告之。

● 參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範，如有違反，台灣樂金電器股份有限公司得以取消其資格，並就因此所生之損害，得向參加者請求損害賠償。

● 在參加活動過程中，本活動小組對於使用者產生的任何成本及花費，將沒有任何義務及責任。

● 參加者如因參加本活動或因活動獎項而遭受任何損失，台灣樂金電器股份有限公司及相關之母公司、子公司、關係企業、員工及代理商不負任何責任。

● 詳細活動辦法請參閱 LG 台灣樂金官網(http://www.lg.com/tw)。

● 台灣樂金電器股份有限公司有最終決定取消、終止或暫停活動及贈品內容並保有修改活動細項的權利，恕不另行通知。

● 產品/贈品因機型而異，請以實機為主。※其他未盡事宜，悉依民事法律相關規定辦理。

