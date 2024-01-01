332公升 InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱｜雲朵白

有了 LG 獨創的 InstaView™ 隨敲即現技術，您無需打開 LG 冰箱門即可查看內部存放的物品。

只需輕敲兩下玻璃面板，面板即會亮起，讓您輕鬆查看內部存放的物品。

不會因為查看商品的位置造成冷空氣流失；此方式有助於保持冰箱溫度穩定，同時有助於減少因冷空氣流失後、需將溫度重新降低所耗費的能源。