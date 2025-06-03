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LG多門冰箱的獨特魅力
InstaView™ 隨敲即現
輕敲兩下 即可查看冰箱內部
DoorCooling⁺ ™四方吹冷流
速冷均冷保鮮零死角
全球首創製冰器
24小時高密度凍結，有效延長冰飲風味
隨選變溫保鮮室
讓您彈性靈活地存放食物
時尚的設計外觀
時尚設計外觀、內部大容量空間以及搭配隱藏式手把的設計，讓整體廚房的質感提升！
輕敲兩下 即可查看冰箱內部
減少冷空氣流失，有助於延長食物的保鮮，方便更省電。
DoorCooling+ ™ 四方吹冷流
多重冷流均冷速冷、保鮮零死角
透過 DoorCooling⁺ ™ 四方吹冷流技術，讓飲品冰涼。
Hygiene Fresh⁺ ™ Smart鮮淨過濾系統+
去味除菌維持內部空氣新鮮
去味除菌更徹底 除菌力達99.999%*，讓冰箱也有媲美空氣清淨機的濾淨效果，還不需要更換任何耗材。
*經Intertek全國公證檢驗，通過ISO27447測試。
提升生活品味
LG專利的Craft Ice™冰球製冰器，延長飲品賞味時間，提供豐富的絕佳飲用風味。
Full-Convert Drawer™隨選變溫保鮮室
隨選變溫保鮮室
您可以透過多功能 Full-Convert Drawer™隨選變溫保鮮室，可調整 5 種溫度設定，分別是酒類、熟食、冷飲、肉類與海鮮，或其他的冷凍食品儲放於合適的溫度空間。僅需按一下，即可從冷藏室轉換成冷凍室進行切換。另外也可以透過折疊式層架的調整輕易的存放較高物品。
防撞門
安靜地關上門
使用防撞的冰箱門，能最大限度地提高您的舒適度。冰箱門因緩衝鉸鏈使其輕柔而安靜地關上，並防止門猛然關閉。不僅可以保持廚房的安靜，還可以保護正在尋找下午點心的小手。
LG ThinQ™ 內建Wifi智會更方便
不論在家或外出都能隨時遠端操控冰箱
利用智慧型手機上的ThinQ™應用程式功能，即使不在家，您也可以通過智慧手機對冰箱進行控制和診斷。
在智慧手機上輕輕點擊，便可方便地設置冰箱溫度、診斷冰箱問題。
*LG SmartThinQ現在更名為LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*模擬情境僅供參考, 產品外觀請以實機為主。
*10 年保固：僅對變頻壓縮機提供 10年保固。
除變頻壓縮機外，產品其他部分之毀損或故障如超過LG台灣官網公告之保固期限，可能會收取額外費用。
*上述圖片與影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
1)DoorCooling⁺ ™
- 根據 TÜV Rheinland 使用 LG 的內部測試方法的結果來比較放在 LBD33BLM 的 DoorCooling⁺ ™ 通風孔關閉與開啟狀況之間的上層收納盒中盛水容器的溫降。DoorCooling⁺ ™ 應會在開門時停止。結果可能因實際使用情況而異。
- 僅限指定型號。
*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。
2) 細菌
- 測試中使用的細菌：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌、肺炎克雷伯氏菌
3) Hygiene Fresh⁺ ™
- 細菌數2)是在將 0.2 ml 細菌溶液注入抗菌濾網進行四小時的反應之前與之後計算。
除菌2)表現是在觀察直接互動時的實驗室測試結果。
- 此數據表示濾網的除菌2)性能。
- 由 TÜV Rheinland 測試，測試方法請參閱 ISO27447 測試協議。
- 結果可能在實際使用狀況下有所不同。
*經Intertek全國公證檢驗，通過ISO27447測試。
4) CraftIce™
- CraftIce™ 與 Cube Ice 之間的融化速度比較。
根據三個個別時間的平均時間，以測量兩種冰在噴出的水完全消失的時間 (48℉ / 9℃ )。
- 啟用 CraftIce™ 時冰的形狀與清澈度將受到影響；可能隨著設定、家庭使用及供水而異。
摘要
尺寸
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
908 x 1785 x 874
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
-
InstaView
是
-
門中門
InstaView 門中門（鏡面玻璃）
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
所有規格
控制和顯示螢幕
-
開門警示
是
-
內 LED 顯示螢幕
LED 面板
-
急速冷凍
是
尺寸和重量
-
包裝重量 (kg)
169
-
產品重量 (kg)
159
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
908 x 1785 x 874
功能
-
Door Cooling+ 邊門冷卻
是
-
門中門
InstaView 門中門（鏡面玻璃）
-
線性製冷
是
-
InstaView
是
冰塊和給水系統
-
手動製冰器
否
-
僅給水系統
否
-
水線
需要管道
-
製冰機和給水器
立方體和碎冰
-
自動製冰機
是 (Slim Spaceplus)
材質和飾面
-
門 (材質)
STS
-
飾面（門）
黑 STS
-
扁平金屬管（金屬市面）
金屬
-
把手種類
隱藏式
效能
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
冰箱隔層
-
透明門籃
6
-
冰箱燈
頂部 LED
-
玻璃擱架包邊
4 分離式
-
Hygiene Fresh+
是
-
蔬果生鮮室
是 (2)
-
折疊擱架
否
智慧科技
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
冷凍庫
-
冷凍燈
頂部 LED
-
冷凍櫃抽屜
2 不透明