Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
智慧變頻對開冰箱
星辰銀 / 653L (冷藏414/冷凍239)

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 2/9前，購買登錄回函贈 好禮即享券2,000元 *送完為止

智慧變頻對開冰箱
星辰銀 / 653L (冷藏414/冷凍239)

GL-BL62SV

智慧變頻對開冰箱
星辰銀 / 653L (冷藏414/冷凍239)

(0)
Front

LINEARCooling™

變頻精準溫控
有效延長食材新鮮

變頻溫控技術可減少溫度波動，鎖住食物鮮味長達七天*。

*依據 TÜV Rheinland (德國萊茵)的測試結果，使用 LG 內部測試方法測量放置在 LGE LinearCooling 型號 GSXV91NSAE 保鮮室層架的白菜，減少 5% 重量所需時間。效果因實際使用而不同。

冰箱內亮燈的黑色 InstaView 冰箱的前視圖。透過 InstaView 門可以看到冰箱內的物品。藍光從 DoorCooling 功能照射到物品上。

DoorCooling+

四方吹冷流+
快冷且均冷 高效保鮮

DoorCooling+™ 四方吹冷流+™的冷流效能更均勻、速度更快，讓飲料更沁涼、食材更新鮮。

*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。
*上方情境圖為 GR-DL62SV，圖片細節因機型不同而有所差異，請以本頁上方產品圖為主。

影片從冰箱上「Hygiene Fresh+」面板的特寫視圖開始。各種細菌飛來飛去，然後都被吸入「Hygiene Fresh+」面板，而燈光照射到面板上。

Smart鮮淨過濾系統+
99.999% 清新空氣

去味除菌
延長保鮮

Smart 鮮淨過濾系統+不僅可消除99.999%的細菌，還可除去冰箱異味。乾淨的環境更有利於食材的保存。

*細菌是指金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、單核細胞增生李斯特菌、肺炎克雷伯菌。經 Intertek 全國公證檢驗，通過 ISO27447 測試。將 0.2ml 菌液注入抗菌濾網，進行 4 小時反應前後的細菌數測量。細菌去除效能是直接注入濾網的細菌數的實驗室測試結果。結果可能因實際使用條件而不同。
*上圖中的藍光僅作說明之用。

安裝黑色敲敲看門中門冰箱的廚房側視圖。

平滑流線型外觀

簡約俐落設計，完美搭配任何廚房風格，達到畫龍點睛之效果。

A side view of a kitchen with a black InstaView refrigerator installed.

超大容量

超大冷凍儲存空間
分層抽屜好放好拿

享受充足的空間，存放您所有的食物和飲料，讓您的廚房更顯整齊乾淨。

*上方情境圖為 GR-DL62SV，圖片細節因機型不同而有所差異，請以本頁上方產品圖為主。

LG ThinQ™

與LG ThinQ™同步連線

了解更多

利用語音助理進行簡單控制

說出您需要的冰箱功能。例如「開啟急速冷凍」，智慧音箱即會依照您的指令並啟動該功能。

連結更便利

忘記關上冰箱門了嗎？不用擔心，LG ThinQ™ 應用程式將直接傳送通知到您的手機提醒您。

*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。

智慧變頻壓縮機標誌和 10 年保固

高效節能且耐用

智慧變頻壓縮機提高運作效率，省電耐用，並享10年安心保固。

*變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。

列印

主要規格

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    913 x 1790 x 735

  • 壓縮機類型

    智慧變頻壓縮機 (BLDC)

  • InstaView

  • 門中門

  • ThinQ (Wi-Fi)

所有規格

基本規格

  • 能耗等級

    5

控制和顯示螢幕

  • 開門警示

  • 內 LED 顯示螢幕

    LED 面板

  • 急速冷凍

尺寸和重量

  • 包裝重量 (kg)

    116

  • 產品重量 (kg)

    106

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    913 x 1790 x 735

功能

  • Door Cooling+ 邊門冷卻

  • 門中門

  • 線性製冷

  • InstaView

冰塊和給水系統

  • 手動製冰器

    1 拉桿 1 托盤（門）

  • 僅給水系統

  • 製冰機和給水器

  • 自動製冰機

材質和飾面

  • 門 (材質)

    PET

  • 飾面（門）

    P/S3

  • 扁平金屬管（金屬飾面）

    白色

  • 把手種類

    隱藏式（配對裝飾）

效能

  • 壓縮機類型

    智慧變頻壓縮機 (BLDC)

冰箱隔層

  • 透明門籃

    4

  • 冰箱燈

    頂部 LED

  • 玻璃擱架包邊

    3

  • Hygiene Fresh+

  • 蔬果生鮮室

    是 (2)

  • 門籃多功能盒 / 零食角落

智慧科技

  • 智慧診斷

  • ThinQ (Wi-Fi)

冷凍庫

  • 透明門籃

    4

  • 冷凍燈

    頂部 LED

  • 玻璃擱架包邊

    3

  • 冷凍櫃抽屜

    2 不透明

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦