We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 夜墨黑 / 653L(冷藏414/冷凍239)
*與LG傳統的敲敲看門中門(GSX971NEAE)相比較
*依據TÜV Rheinland(德國萊茵)的測試結果，使用 LG內部測試方法測量放置在LGE LinearCooling 型號 GSXV91NSAE保鮮室層架的白菜，減少5%重量所需時間。效果因實際使用而不同。
*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling⁺™ 和 Non-DoorCooling⁺™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling⁺™ 會在門打開時停止。
*細菌是指金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、單核細胞增生李斯特菌、肺炎克雷伯菌。經Intertek全國公證檢驗，通過ISO27447測試。將0.2ml菌液注入抗菌濾網，進行4小時反應前後的細菌數測量。細菌去除效能是直接注入濾網的細菌數的實驗室測試結果。結果可能因實際使用條件而不同。
*上圖中的藍光僅作說明之用。
*635L：依據歐盟標準，635L是LGE型號GSXV91NSAE的容量。
*27立方英呎：依據北美標準，27立方英呎是LGE型號LRS*2706的容量。
現代優雅的細節
*Metal Fresh™ 是由 LinearCooling™和DoorCooling+TM的短詞「金屬層壓設計」和「NatureFresh」衍生的複合詞。
*僅使用金屬零件無法讓冰箱中的食物保持新鮮。
遠端操控 智慧升級
利用語音助理進行簡單控制
聯繫更便利
隨時隨地 遠端操控
聯繫更便利
*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。
*變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。
*能源等級：5級
**能源因數值：18.0公升/度/月
摘要
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
913 x 1790 x 735
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
-
InstaView
是
-
門中門
InstaView 門中門（有色玻璃）
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
所有規格
基本規格
-
能耗等級
5
控制和顯示螢幕
-
開門警示
是
-
內 LED 顯示螢幕
LED 面板
-
急速冷凍
是
尺寸和重量
-
包裝重量 (kg)
132
-
產品重量 (kg)
122
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
913 x 1790 x 735
功能
-
Door Cooling+ 邊門冷卻
是
-
門中門
InstaView 門中門（有色玻璃）
-
線性製冷
是
-
InstaView
是
冰塊和給水系統
-
手動製冰器
1 拉桿 1 托盤（門）
-
僅給水系統
否
-
製冰機和給水器
否
-
自動製冰機
否
材質和飾面
-
門 (材質)
PET
-
飾面（門）
啞光黑 PCM
-
扁平金屬管（金屬飾面）
金屬
-
把手種類
隱藏式（配對裝飾）
效能
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
冰箱隔層
-
透明門籃
4
-
冰箱燈
頂部 LED
-
玻璃擱架包邊
3
-
Hygiene Fresh+
是
-
蔬果生鮮室
是 (2)
-
門籃多功能盒 / 零食角落
是
智慧科技
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
冷凍庫
-
透明門籃
4
-
冷凍燈
頂部 LED
-
玻璃擱架包邊
3
-
冷凍櫃抽屜
2 不透明
使用者評論
哪裡購買
為你推薦
-
2/9前，購買登錄回函贈 好禮即享券2,000元 *送完為止