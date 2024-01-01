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Door-in-Door™門中門對開冰箱
星辰銀/653公升 (冷藏414/冷凍239)
*依據TÜV Rheinland(德國萊茵)的測試結果，使用 LG內部測試方法測量放置在LGE LinearCooling 型號 GSXV91NSAE保鮮室層架的白菜，減少5%重量所需時間。效果因實際使用而不同。
*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。
現代優雅的細節
*Metal Fresh™ 是由 LinearCooling™和DoorCooling+™的短詞「金屬層壓設計」和「NatureFresh」衍生的複合詞。
*僅使用金屬零件無法讓冰箱中的食物保持新鮮。
*GR-DL62SV並無此功能
與LG ThinQ™同步連線
利用語音助理進行簡單控制
連結更便利
*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。
與LG ThinQ™同步連線
從任一處連接並控制機器
連結更便利
*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。
*變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固7年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。
*能源等級：5級
**能源因數值：18.0公升/度/月
摘要
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
912 x 1790 x 735
-
壓縮機類型
直驅變頻壓縮機
-
門中門
Yes
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
所有規格
控制和顯示螢幕
-
內 LED 顯示螢幕
Yes
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
912 x 1790 x 735
功能
-
門中門
Yes
效能
-
壓縮機類型
直驅變頻壓縮機
冰箱隔層
-
玻璃擱架包邊
Yes
智慧科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
冷凍庫
-
玻璃擱架包邊
Yes
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