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Door-in-Door™門中門對開冰箱
星辰銀/653公升 (冷藏414/冷凍239)

功能

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支援

  • 2/9前，購買登錄回函贈 好禮即享券2,000元 *送完為止

Door-in-Door™門中門對開冰箱
星辰銀/653公升 (冷藏414/冷凍239)

GR-DL62SV

Door-in-Door™門中門對開冰箱
星辰銀/653公升 (冷藏414/冷凍239)

(0)
正視圖
放置在廚房的冰箱前視圖。右上方的門打開，有一個圓圈和一條線通向更大的圓圈，該圓圈顯示打開的門左下角按鈕的放大視圖，該按鈕有隱藏的開啟按鈕。
Door-in-Door™

門中門魔術空間
快速輕鬆拿取最愛的食物

Door-in-Door™ 門中門魔術空間，採用隱藏式把手設計，讓您輕鬆拿取最愛的食物。

LINEARCooling™ 直驅變頻溫控

直驅變頻精準溫控
有效延長食材新鮮

搭載直驅變頻壓縮機可減少溫度波動，鎖住食物鮮味長達7天。

*依據TÜV Rheinland(德國萊茵)的測試結果，使用 LG內部測試方法測量放置在LGE LinearCooling 型號 GSXV91NSAE保鮮室層架的白菜，減少5%重量所需時間。效果因實際使用而不同。

冰箱內亮燈的黑色 InstaView 冰箱的前視圖。透過 InstaView 門可以看到冰箱內的物品。藍光從 DoorCooling 功能照射到物品上。

DoorCooling+

四方吹冷流+
快冷且均冷 高效保鮮

DoorCooling+™ 四方吹冷流+™的冷流效能更均勻、速度更快，讓飲料更沁涼、食材更新鮮。

*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。

安裝黑色敲敲看門中門冰箱的廚房側視圖。

平滑流線型外觀

簡約俐落設計，完美搭配任何廚房風格，達到畫龍點睛之效果。

A side view of a kitchen with a black InstaView refrigerator installed.

超大容量

超大冷凍儲存空間
分層抽屜好放好拿

享受充足的空間，存放您所有的食物和飲料，讓您的廚房更顯整齊乾淨。

現代優雅的細節

銀色裝飾和內部金屬飾面，由內而外都帶給人優雅高尚感受。
配置「Metal Fresh」標誌的金屬 Metal Fresh 的前視圖。

Metal Fresh™
不鏽鋼保鮮壁

冰箱內帶有金屬鑲板的架子的對角線視圖。

金屬質感裝飾

冰箱頂部的對角線視圖顯示柔和的 LED 照明。

柔和的 LED 照明

*Metal Fresh™ 是由 LinearCooling™和DoorCooling+™的短詞「金屬層壓設計」和「NatureFresh」衍生的複合詞。
*僅使用金屬零件無法讓冰箱中的食物保持新鮮。
*GR-DL62SV並無此功能

LG ThinQ™

與LG ThinQ™同步連線

了解更多

利用語音助理進行簡單控制

說出您需要的冰箱功能。例如「開啟急速冷凍」，智慧音箱即會依照您的指令並啟動該功能。

連結更便利

忘記關上冰箱門了嗎？不用擔心，LG ThinQ™ 應用程式將直接傳送通知到您的手機提醒您。

*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。

LG ThinQ™

與LG ThinQ™同步連線

了解更多

從任一處連接並控制機器

LG ThinQ™ 應用程式讓您透過各種方式輕鬆遠端操控冰箱。輕按一下按鈕即可開啟「急速冷凍」。

連結更便利

忘記關上冰箱門了嗎？不用擔心，LG ThinQ™ 應用程式將直接傳送通知到您的手機提醒您。

*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。

變頻線性壓縮機 10 年保固標誌位於變頻線性標誌旁。

更保鮮 更速冷
更省電

LG直驅變頻壓縮機讓食物維持最新鮮的狀態，消耗更少的能源。
更保鮮 更速冷 <br>更省電 了解更多

*變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固7年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。

*能源等級：5級
**能源因數值：18.0公升/度/月

摘要

列印
能耗等級
5
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
產品尺寸 (寬x高x深mm)
912 x 1790 x 735
產品重量 (kg)
123.5

主要規格

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    912 x 1790 x 735

  • 壓縮機類型

    直驅變頻壓縮機

  • 門中門

    Yes

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yes

所有規格

控制和顯示螢幕

  • 內 LED 顯示螢幕

    Yes

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    912 x 1790 x 735

功能

  • 門中門

    Yes

效能

  • 壓縮機類型

    直驅變頻壓縮機

冰箱隔層

  • 玻璃擱架包邊

    Yes

智慧科技

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yes

冷凍庫

  • 玻璃擱架包邊

    Yes

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