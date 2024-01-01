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InstaView™敲敲看門中門冰箱 星辰銀/ 761公升(冷藏481/冷凍280)
InstaView™ 敲敲看門中門冰箱
InstaView™ 敲敲看門中門冰箱。
現在，輕敲玻璃兩下，不需冷流流失就能看見裡面食材。
使用InstaView™ 敲敲看門中門冰箱
可輕鬆找尋並取出您喜愛的食材
輕鬆找尋並取出您喜愛的食材
InstaView™ 敲敲看門中門，無需開門，只需敲擊兩次，便可查看內部儲藏的食物。
您最愛的食物觸手可得！
冷流流失減少 41%
由於 LG InstaView™ 敲敲看門中門為您提供了無需開門便可查看內部食物的功能，可降低冷空氣的流失。無需損失冷空氣，內部一覽無餘！
* 基於 Intertek 對 SX5534WB、GR-S632GLRC, 和 LFX3194ST/02 的檢測結果，按照 LG 內部測試方法，
測量 Door-in-Door™ 門中門魔術空間和冰箱門分別打開 10 分鐘時空氣交換率的差異。各型號、不同開門時間下的測量結果可能存在差異。
*ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*與搭載 LG 一般往復式壓縮機的冰箱相比。基於 VDE 對 LGE GBB530NSCXE 和 GBB530NSQWB 型號的能耗對比測試。能耗測試基於 ISO 15502 標準。
**變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固7年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。
***僅對變頻壓縮機提供10年保固。除變頻壓縮機外，產品其他部分之毀損或故障如超過 LG 台灣官網公告之保固期限，可能會收取維修費用。
節能 32%
「能耗率」對購買冰箱的消費者來說一如既往地重要。LG 出產的直線變頻壓縮機能夠適應效率工程機構，更加節能。
使用者見證
摘要
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
912 x 1785 x 912
-
壓縮機類型
直驅變頻壓縮機
-
InstaView
Yes
-
門中門
Yes
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
所有規格
控制和顯示螢幕
-
內 LED 顯示螢幕
Yes
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
912 x 1785 x 912
功能
-
門中門
Yes
-
InstaView
Yes
冰塊和給水系統
-
製冰機和給水器
Yes (需外接自來水 或RO逆滲透等水源*[註1]，冰箱內附濾心**[註2]，享受純淨冰飲不間斷*[註1] 最小/最大水壓: 40–120 psi (276 - 827 kPa) (參考說明書第7,10,15頁)**[註2] 濾心獲得NSF美國國家衛生基金會認證(參考說明書第36頁)
效能
-
壓縮機類型
直驅變頻壓縮機
冰箱隔層
-
玻璃擱架包邊
Yes
-
蔬果生鮮室（濕氣平衡保鮮室）
Yes
智慧科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
冷凍庫
-
玻璃擱架包邊
Yes