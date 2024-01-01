InstaView™敲敲看門中門冰箱 星辰銀/ 761公升(冷藏481/冷凍280)

由於 LG InstaView™ 敲敲看門中門為您提供了無需開門便可查看內部食物的功能，可降低冷空氣的流失。無需損失冷空氣，內部一覽無餘！

* 基於 Intertek 對 SX5534WB、GR-S632GLRC, 和 LFX3194ST/02 的檢測結果，按照 LG 內部測試方法，

測量 Door-in-Door™ 門中門魔術空間和冰箱門分別打開 10 分鐘時空氣交換率的差異。各型號、不同開門時間下的測量結果可能存在差異。