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智慧變頻雙門冰箱 夜墨黑 / 461L
(冷藏361/冷凍100)

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  • 2/9前，購買登錄回函贈 好禮即享券1,000元 *送完為止

智慧變頻雙門冰箱 夜墨黑 / 461L
(冷藏361/冷凍100)

GN-HL460EB

智慧變頻雙門冰箱 夜墨黑 / 461L
(冷藏361/冷凍100)

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LINEARCooling™

變頻精準溫控
有效延長食材新鮮

變頻溫控技術可減少溫度波動，鎖住食物鮮味長達七天*。

*根據德國萊茵 ( TÜV ) 使用 LG 內部測試方法進行測試，將大白菜放置於 LGE LinearCooling 型號保鮮室層架，重量減輕達5%所需時間。僅適用部分型號。效果因實際使用而異。

邊門冷卻功能可保存新鮮的食品。
Door Cooling⁺™

四方吹冷流⁺™
邊門冷流 高效保鮮

DoorCooling⁺™ 四方吹冷流⁺™的冷流效能更均勻、速度更快，讓飲料更沁涼、食材更新鮮。

*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling⁺™ 和 Non-DoorCooling⁺™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling⁺™ 會在門打開時停止。

多氣流向內擴散
Multi Air Flow

多重冷流
速冷且均冷

多重冷流讓冰箱內部保持穩定的冷藏溫度，以維持食材新鮮，儲存更長時間。
移動式製冰機可以輕鬆拆卸，且可以存放更多食物。
可拆式移動旋轉製冰盒

空間運用更靈活

需要更多冷凍空間時，只需取出製冰盒或輕鬆移動它即可。
智慧變頻壓縮機標誌和 10 年保固

高效節能且耐用

智慧變頻壓縮機提高運作效率，省電耐用，並享10年安心保固。

*變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。

*能源等級：1級
**能源因數值：23.0公升/度/月

摘要

列印
能耗等級
1
ThinQ (Wi-Fi)
產品尺寸（寬x高x深，mm）
700 x 1845 x 725
產品重量 (kg)
71

主要規格

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    700 x 1845 x 725

  • 能耗等級

    1

  • 壓縮機類型

    智慧變頻壓縮機 (BLDC)

  • 門中門

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • 飾面（門）

    夜墨黑

所有規格

基本規格

  • 能耗等級

    1

控制和顯示螢幕

  • 開門警示

  • 急速冷凍

  • 外 LCD 顯示螢幕

    Yes

  • 快速冷卻

尺寸和重量

  • 包裝重量 (kg)

    78

  • 產品重量 (kg)

    71

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    700 x 1845 x 725

功能

  • Door Cooling+ 邊門冷卻

  • 門中門

  • 線性製冷

冰塊和給水系統

  • 手動製冰器

    1 拉桿 2 托盤

  • 僅給水系統

  • 自動製冰機

材質和飾面

  • 門 (材質)

    PCM

  • 飾面（門）

    夜墨黑

  • 把手種類

    隱藏式 (銀色裝飾)

效能

  • 壓縮機類型

    智慧變頻壓縮機 (BLDC)

冰箱隔層

  • 透明門籃

    2小 1大

  • 冰箱燈

    頂部 LED

  • 玻璃擱架包邊

    2

  • Hygiene Fresh+

  • 蔬果生鮮室

    是 (1)

  • Hygiene Fresh

智慧科技

  • 智慧診斷

  • ThinQ (Wi-Fi)

冷凍庫

  • 透明門籃

    2

  • 冷凍燈

    頂部 LED

  • 玻璃擱架包邊

    1

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