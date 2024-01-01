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變頻冷暖空調系統
所有規格
COMMON SPEC
-
產品類型
一對一分離式冷暖空調
冷房能力 (最小~最大)
-
kcal/hr (最小 - 額定 - 最大)
768~3000~3650
-
kBtu/hr (最小 - 額定 - 最大)
3070~12000~14600
-
kW (最小 - 額定 - 最大)
0.89~3.50~4.30
暖房能力 (最小~最大)
-
kcal/hr (最小 - 額定 - 最大)
768~3400~5118
-
kBtu/hr (最小 - 額定 - 最大)
3070~13600~20470
-
kW (最小 - 額定 - 最大)
0.89~4.00~6.00
EER
-
冷 (W/W)
3.50
-
暖 (W/W)
3.54
節能等級
-
冷
EXCELLENT
-
暖
EXTRA EXCELLENT
輸入電源
-
ø,V,Hz
1/220/60
輸入功率 (額定)
-
冷 (W)
1000
-
暖 (W)
1130
運轉電流
-
冷 (A)
4.7
-
暖 (A)
5.3
啟動電流
-
冷 (A)
4.7
-
暖 (A)
5.3
空氣流速 (室內機)
-
CMM (高/中/低)
12.0(423)
空氣循環 (室外機)
-
CMM
33(1,165)
除濕
-
l/h.(pts/h.)
1.3
噪音等級
-
室內機 (高/中/低) (dB(A)±3)
39/33/24
-
室外機 (高速) (dB(A)±3)
45
配管
-
液管 mm(in)
6.35(1/4)
-
氣管 mm(in)
9.52(3/8)
-
最大輸送長度, 標準 mm(in)
20
尺寸
-
室內機 (寬x高x深) (mm)
895 x 285 x 195
-
室外機 (寬x高x深) (mm)
770 x 545 x 288
淨重
-
室內機 (kg)
11
-
室外機 (kg)
35
功能
-
溫度控制
Yes
-
設定溫度範圍 (冷)
18°C
-
設定溫度範圍 (暖)
30°C
-
氣流方向控制 (上/下)
Yes
-
氣流方向控制 (左/右)
Yes
-
氣流方向 (4向: 選用)
Yes
-
亂流風力 (自動風力)
Yes
-
步驟, 風扇/冷卻
Yes
-
溫度增量
Yes
-
除冰控制 (除霜)
Yes
-
電漿濾網
Yes
-
除臭濾網
Yes
-
自動運轉 (微控制)
Yes
-
自動診斷
Yes
-
睡眠運轉
Yes
-
微乾運轉
Yes
-
計時器
Yes
-
重開機延遲 (min)
Yes
-
遙控器類型
無線液晶