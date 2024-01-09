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DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 超值單冷型_3.5kW
Smart ThinQ
LG WiFi變頻空調廣受消費者喜愛的原因？
高效速冷
更快速且舒適地達到設定冷房溫度
節能省電
節電又環保
低噪音
不會受到噪音干擾，能夠睡得香甜
雙迴轉變頻壓縮機
高效、速冷、耐用、安靜
*依據 LG 內部測試，LG 變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）
10 年保固
變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。
1) 啟動舒適睡眠功能時。
常見問題
如何設定合適的空調溫度？
剛開啟空調時，請將空調設定為低溫，並使用強風設定，以快速降低室內溫度。房間已充分降溫後，26℃ 是維持涼爽室內並節省能源的最佳溫度。
DUAL Inverter Compressor™ 技術比 LG 非變頻型號的製冷快 40%，且節能速率高 70%。
1) 由 TUV 認證：LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻型號 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、設定溫度 (26℃)。
2) 由 TUV 認證：LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻型號 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、設定溫度 (26℃)、測試時間 (8 小時)。
變頻空調與非變頻空調之間有何差異？
變頻空調的運轉效率比非變頻空調高。無論室內溫度為何，非變頻空調的壓縮機都會以相同速度運作，並在達到所需溫度時關閉，然後在溫度上升時再重新開啟。變頻空調則會在較高溫度時，更快速地調整壓縮機運作，並在降低溫度時，以較慢的速度調整壓縮機運作；換言之，這類變頻空調比非變頻空調能夠節省更多能源，並更快速製冷、更靜音運轉。
我如何清潔和管理空調？
若要吹出清爽的涼風與強健性能，則需每兩週清潔濾網。微塵濾網請使用微溫水清洗，或使用中性清潔劑去除頑垢。清洗後，將微塵濾網放在遠離直射陽光的陰影處自然風乾。選購的濾網（超細灰塵濾網、細塵濾網等）請使用吸塵器或軟刷清潔，切勿用水清潔。您可以使用自體清潔功能，進行更便利的空調管理。自體清潔功能會在您關閉空調時，自動”啟動讓空調室內機”內部乾燥。
1) 需要使用 ThinQ 應用程式或控制器，進行開啟自體乾燥模式設定。如需詳細資訊，請查閱產品隨附的操作手冊。
2) 如果您關閉本機，風扇依然會持續運轉 30 分鐘。
自體乾燥模式的原廠預設為關閉。
此功能可能變更，恕不另行通知。如需詳細資訊，請查閱產品隨附的操作手冊。
使用空調時，如何能節約電量？
您可以適當調整溫度，並定期清潔濾網，來減少不必要的能源浪費，進而節省能源。建議將空調冷房設定為 26℃，暖房設定為 21℃ 為最佳節電設定值。
如何安裝空調？
在各種空調類型中，專業工程師必須安裝分離式空調，這是因為安裝流程必須在牆上鑽孔，以連接室內機與室外機，並進行電氣配線工作。
摘要
主要規格
-
產品類別
壁掛
-
HVAC 類別
單冷
-
最大冷房能力 (W)
4100
-
製冷額定能耗/小時(W)
860 / 90
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
所有規格
條碼
-
條碼
8851434638596
冷房
-
擺葉方向
上下
-
氣流方向控制（上下）
是（6 段）
-
舒適風
是
-
風扇速度
6 段
-
快速冷房
是
產品資訊
-
上市月份 (YYYY-MM)
2024-01
-
製造商（進口商）
LG Electronics
-
產品型號名稱
S3-Q12KL33A
-
產品類型與型號名稱
Wall Mounted / S3-Q12KL33A
便利性
-
自動重新啟動
是
-
風扇模式
是
-
濾網清潔提醒
不適用
-
強制切換操作
是
-
人體偵測
不適用
-
遙控
是
-
預約定時
不適用
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
-
語音控制（第三方裝置）
不適用
節能
-
主動三段省電模式(80%/60%/40%)
是
-
能源顯示
是
-
能源監控
是
-
ICA（I 控制安培）
不適用
設計
-
顏色 (機身)
白色
-
顏色 (出風口)
黑色
-
顯示螢幕
數字顯示
濾網
-
抗敏濾網
不適用
-
細塵濾網
不適用
-
初級濾網
是
衛生
-
自體乾燥
是
室外機
-
室外機型號名稱
S3UQ12KL33A
一般
-
最大冷房能力 (W)
4100
-
額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)
3500 / 890
-
製冷額定能耗/小時(W)
860 / 90
-
HVAC 類別
單冷
-
室內機尺寸_WxHxD(mm)
998x345x210
-
室內機重量 (kg)
12.0
-
室內機重量 (lb.)
26.5
-
室外機尺寸_WxHxD(mm)
770x545x288
-
室外機重量 (kg)
35.0
-
室外機重量 (lb.)
77.2
-
產品類別
壁掛
-
產品類別 II
變頻
-
額定輸入電壓 (V, Hz)
220, 60
-
製冷劑類型
R32
-
噪音值 (冷房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
41 / 36 / 31 / 27 / 24
-
噪音值 (暖房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
N/A
除濕
-
除濕
不適用
-
濕度感應器
不適用