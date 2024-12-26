LG Soundbar S70TR 3重空間立體環繞聲霸 (杜比全景聲 / 智慧顯示器搭配 )

LG Soundbar 和 LG QNED TV 靠在牆上，配有與 QNED 相配的支架，在灰色和木質的生活空間中以斜視角展示，顯示一個男人在彈結他。 LG Soundbar 和 LG QNED 靠在奶白色牆上，配有與 QNED 相配的支架。電視正在播放一個女人在錄音室唱歌的影片。電視下方有一個現代的幾何木架。 LG Soundbar 和 LG QNED TV 掛在牆上，配有與 QNED 相配的支架，位於溫馨而光​​線昏暗的生活空間中，裡面擺放了孩子的玩具。電視正在播放一個小男孩拉大提琴的影片。