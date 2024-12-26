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LG Soundbar S70TR 3重空間立體環繞聲霸 (杜比全景聲 / 智慧顯示器搭配 )
全景包覆 沉浸完美
立體音效 極致震撼
LG Soundbar 和 LG QNED TV 靠在牆上，配有與 QNED 相配的支架，在灰色和木質的生活空間中以斜視角展示，顯示一個男人在海邊彈結他的情景。 位於客廳的 LG Soundbar 和 LG TV 正在播放管弦樂團表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出，並從電視投射出來，而重低音喇叭從底部產生聲音效果。 LG Soundbar 和 LG TV 在黑暗的房間裡播放音樂表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出，而重低音喇叭從底部產生聲音效果。
*螢幕影像模擬。
LG Soundbar 使 LG智慧顯示器體驗更臻完美
LG QNED 與LG Soundbar的極致搭檔
LG Soundbar 和 LG QNED TV 靠在牆上，配有與 QNED 相配的支架，在灰色和木質的生活空間中以斜視角展示，顯示一個男人在彈結他。 LG Soundbar 和 LG QNED 靠在奶白色牆上，配有與 QNED 相配的支架。電視正在播放一個女人在錄音室唱歌的影片。電視下方有一個現代的幾何木架。 LG Soundbar 和 LG QNED TV 掛在牆上，配有與 QNED 相配的支架，位於溫馨而光線昏暗的生活空間中，裡面擺放了孩子的玩具。電視正在播放一個小男孩拉大提琴的影片。
畫面與聲音最佳的協同效應
*適用於 2024 年的 QNED 型號 QNED 91/QNED 86/QNED 80。
**支架為選購配件，需另行購買。
無縫整合 體驗再進化
讓每個畫面與聲音都完美合拍
*螢幕影像模擬。
**LG 電視/顯示器遙控器用途僅限部分功能。
***WOW 智慧操作介面相容電視/顯示器型號：OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/A3/Z2/G2/C2/A2、QNED 99/96/91/86/81/80/75、NANO 81/77、UHD UT91/UR/UQ。相容的電視/顯示器型號可能因推出年份而有所不同。
****WOW 同步音場相容電視/顯示器型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/A3/Z2/G2/C2/A2、QNED 99/96/91/86/81。相容的電視型號可能因推出年份而有所不同。僅限於支援2022年和2023年型號的 QNED 81。
*****請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
******WOW 智慧操作介面可能會因 soundbar 型號而有所不同。
空間音效環繞 體驗如臨其境
徹底沉浸在聲音之中
中央天空聲道使音效彷彿來自畫面的正中心，與畫面上的動作與音頻完美同步，無延遲或卡頓現象。
LG Soundbar 和 LG TV 在黑暗的房間裡播放音樂表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出。底部的重低音喇叭正在產生聲音效果。
*以上結果經調查確認，有關調查採用自行設定的標準。
**螢幕影像模擬。
虛擬音場提供極致體驗
LG Soundbar 和 LG TV 位於一個宏偉的城市住宅中。三條紅色帶狀的虛擬層，中間的粗體層構成了一個環繞沙發的聲音圓頂。
*三重空間音效可在劇院 / AI Sound Pro 模式下使用。
**中間層是用 soundbar 的喇叭聲道建立的。前置和天空聲道喇叭的音效會合起來打造出一個音場。
***模擬螢幕影像。
****如果沒有後置喇叭，則無法建立後方音場。
迷人環繞音效無所不在
LG Soundbar、LG TV、後置揚聲器和重低音喇叭在摩天大樓的客廳中，播放著音樂表演。由水滴組成的白色聲波從 soundbar 射出，環繞著沙發。底部的重低音喇叭正在產生聲音效果。 Dolby Atmos 標誌 DTS X 標誌
*Dolby 和 Dolby Vision 是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
**雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
***模擬螢幕影像。
*模擬螢幕影像。
**後環繞喇叭之間需連接音源線及電源線。
最懂您的智慧音效
感受廣闊而震撼的奇幻音效
LG Soundbar、LG TV 和重低音喇叭放置在現代城市住宅中。LG Soundbar 發出由白色水滴組成的聲波，充滿整個房間，底部的重低音喇叭正在產生聲音效果。整體而言，音效在整個房間中營造出圓頂包圍的效果。
*智慧多聲道技術將適用於AI Sound Pro、劇院、清晰語音 Pro、運動、遊戲模式。
**多聲道音效體驗會透過智慧多聲道技術運行。智慧多聲道技術不適用於標準或音樂模式。Bass Blast 模式並不會使用智慧多聲道技術，而是複製雙聲道的訊號並輸出至所有聲道。
***模擬螢幕影像。
各種風格完美呈現
各種風格完美呈現
各種風格完美呈現
*模擬螢幕影像。
極致影音 非凡體驗
音效與畫面 完美同步
LG Soundbar 和 LG TV 一同展示。螢幕上顯示賽車遊戲。
*模擬螢幕影像。
**智慧顯示器和 soundbar 必須兩者都支援 VRR/ALLM。
***遊戲主機必須支援 VRR。VRR 影像輸入 / 輸出僅限於 60Hz 的內容。
****請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
*****HDCP 2.3 支援4K解析度。120Hz支援因設備而異，最高可達到YCbCr4:2:0的4K解析度。
純淨音質，環保生活
內部零件採用再生塑膠製成
後面 soundbar 的正面視圖，前面 soundbar 的金屬框架描繪。 以傾斜的角度觀察 soundbar 金屬框架的後方，金屬框架邊緣標有「再生塑膠」字樣。
*具體的認證可能因 soundbar 型號而有所差異。
**螢幕影像模擬。
***再生塑膠的使用和認證可能因型號而有所差異。
以寶特瓶製成的圓編針織單面布
圖像顯示寶特瓶，下方有「寶特瓶」字樣。右側箭頭指向回收符號，下方有「再生聚酯纖維圓編針織單面布」字樣。右側箭頭指向 LG soundbar 的左側部分，下方有「採用再生面料製作的 LG Soundbar」字樣。
*具體的認證可能因 soundbar 型號而有所差異。
**螢幕影像模擬。
***再生塑膠的使用和認證可能因型號而有所差異。
採用再生紙漿製作包裝
LG Soundbar 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。 能源之星標誌 SGS 環保產品標誌
*具體的認證可能因 soundbar 型號而有所差異。
**螢幕影像模擬。
***再生塑膠的使用和認證可能因型號而有所差異。
所有規格
配件
-
HDMI Cable
Yes
-
Remote Control
Yes
-
壁掛支架
Yes
-
保固卡
Yes
音頻格式
-
AAC
Yes
-
Dolby Atmos
Yes
-
Dolby Digital
Yes
-
DTS Digital Surround
Yes
-
DTS:X
Yes
連結性
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Yes
-
藍芽版本
5.1
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
光纖輸入
1
-
USB
1
-
無線後置就緒
Yes
便利
-
Remote App - iOS/Android OS
Yes
-
Soundbar模式控制
Yes
-
電視聲音模式分享
Yes
-
WOW 智慧操作介面
Yes
-
WOW 同步音場
Yes
尺寸(WXHXD)
-
主要
950 x 63 x 115 mm
-
後置喇叭
100.0 x 176.5 x 120.0 mm
-
重低音
200 x 377 x 285 mm
一般
-
聲道數量
5.1.1
-
喇叭數量
9 EA
-
輸出功率
500 W
HDMI SUPPORTED
-
120Hz
Yes
-
Audio Return Channel (ARC)
Yes
-
Audio Return Channel (e-ARC)
Yes
-
CEC (Simplink)
Yes
-
Dolby Vision
Yes
-
HDR10
Yes
-
Pass-through
Yes
-
Pass-through (4K)
Yes
-
VRR / ALLM
Yes
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Sampling
24bit/96kHz
電力
-
功耗（主要）
33 W
-
功耗（後置揚聲器）
20 W
-
功耗（重低音）
33 W
-
待機耗電（主要）
0.5 W ↓
-
待機耗電（後置揚聲器）
0.5 W ↓
-
待機耗電（重低音）
0.5 W ↓
音效
-
AI Sound Pro
Yes
-
低音衝擊
Yes
-
電影
Yes
-
專業清晰人聲
Yes
-
遊戲
Yes
-
音樂
Yes
-
運動
Yes
-
標準
Yes
重量
-
重量
15.4 kg
-
主要
3.0 kg
-
後置喇叭(2個)
2.1 kg
-
重低音
5.7 kg
使用者評論
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