LG Soundbar S95TR AI超維度6D立體環繞聲霸 (杜比全景聲 / 智慧顯示器搭配 )

LG Soundbar 和 LG TV 在黑暗的房間裡播放音樂表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出，而重低音喇叭從底部產生聲音效果。 位於客廳的 LG Soundbar 和 LG TV 正在播放管弦樂團表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出，並從電視投射出來，而重低音喇叭從底部產生聲音效果。 LG TV、LG Soundbar、後置揚聲器和重低音喇叭位於客廳中。房間上方出現網格疊層，就像對空間掃描一樣。白色水滴形成的聲波顯示後置揚聲器和 Soundbar 完美地共同演奏。