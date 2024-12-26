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LG Soundbar S95TR AI超維度6D立體環繞聲霸 (杜比全景聲 / 智慧顯示器搭配 )
S95TR
TechRadar
「LG S95TR 是一款出色的 Soundbar 系統」。(TechRadar，2024 年 5 月)
立體震撼 超越平面
*螢幕影像模擬。
渾厚動魂 震撼音效
LG Soundbar 和 LG TV 在黑暗的房間裡播放音樂表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出，而重低音喇叭從底部產生聲音效果。 位於客廳的 LG Soundbar 和 LG TV 正在播放管弦樂團表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出，並從電視投射出來，而重低音喇叭從底部產生聲音效果。 LG TV、LG Soundbar、後置揚聲器和重低音喇叭位於客廳中。房間上方出現網格疊層，就像對空間掃描一樣。白色水滴形成的聲波顯示後置揚聲器和 Soundbar 完美地共同演奏。
*螢幕影像模擬。
空間音效環繞 體驗如臨其境
徹底沉浸在聲音之中
中央天空聲道使音效彷彿來自畫面的正中心，與畫面上的動作與音頻完美同步，無延遲或卡頓現象。
LG Soundbar 和 LG TV 在黑暗的房間裡播放音樂表演。白色水滴形成的聲波從 soundbar 向上和向前射出。底部的重低音喇叭正在產生聲音效果。
*以上結果經調查確認，有關調查採用自行設定的標準。
**螢幕影像模擬。
LG Soundbar 讓 LG 電視/智慧顯示器體驗更臻完美
虛擬音場提供極致體驗
*三重空間音效可在劇院 / AI Sound Pro 模式下使用。
**中間層是用 soundbar 的喇叭聲道建立的。前置和天空聲道喇叭的音效會合起來打造出一個音場。
***模擬螢幕影像。
****如果沒有後置喇叭，則無法建立後方音場。
9.1.5 聲道環繞立體音效
迷人環繞音效無所不在
搭配 810W 的9.1.5聲道環繞立體音效，重低音及無線後環繞喇叭，同時支援 Dolby Atmos 和 DTS:X ，營造沉浸式的卓越音效體驗。
LG TV、LG Soundbar、後置揚聲器和重低音喇叭在摩天大樓的客廳中，播放著音樂表演。由水滴組成的白色聲波從 soundbar 和後置揚聲器射出，環繞著沙發和生活空間。底部的重低音喇叭正在產生聲音效果。 Dolby Atmos 標誌 DTS X 標誌
*Dolby 和 Dolby Vision 是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
**雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
***模擬螢幕影像。
無縫整合 體驗再進化
讓每個畫面與聲音都完美合拍
無線連接擺放更俐落
*螢幕影像模擬。
**LG 電視遙控器用途僅限部分功能。
***WOW 智慧操作介面相容電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/A3/Z2/G2/C2/A2、QNED 99/96/91/86/81/80/75、NANO81/77、UHD UT90/UT73/UR/UQ。相容的電視型號可能因推出年份而有所不同。
****WOW 同步音場相容電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/A3/Z2/G2/C2/A2、QNED 91/86/81。相容的電視型號可能因推出年份而有所不同。僅限於支援 2022 年和 2023 年型號的 QNED81。
*****請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
******WOW 智慧操作介面可能會因 soundbar 型號而有所不同。
最懂您的智慧音效
自動協調與空間完美契合
*AI空間音效定位Pro為音效自動調節技術，透過演算法為 Soundbar 附近的環境聲作出補償，改善音效表現。
**支援隨附的 (6 聲道) 和選配的 (2 聲道) 後置喇叭，無論多少聲道，進行校正時都沒有差異 (隨附和選配的後置喇叭會同樣地校正增益差異及延遲)。
***當後置喇叭未連接時，會使用舊的 23 年演算法運行。
****設定後置喇叭時，可以透過 LG Soundbar 應用程式進行AI空間音效定位Pro。
*****請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
******模擬螢幕影像。
感受廣闊而震撼的奇幻音效
LG TV、LG Soundbar 和重低音喇叭放置在現代城市住宅中。LG Soundbar 發出由白色水滴組成的聲波，充滿整個房間，底部的重低音喇叭正在產生聲音效果。整體而言，音效在整個房間中營造出圓頂包圍的效果。
*智慧多聲道技術將適用於AI Sound Pro、劇院、清晰語音 Pro、運動、遊戲模式。
**多聲道音效體驗會透過智慧多聲道技術運行。智慧多聲道技術不適用於標準或音樂模式。Bass Blast 模式並不會使用智慧多聲道技術，而是複製雙聲道的訊號並輸出至所有聲道。
***模擬螢幕影像。
各種風格完美呈現
*模擬螢幕影像。
極致影音 非凡體驗
音效與畫面 完美同步
LG Soundbar 和 LG TV 一同展示。螢幕上顯示賽車遊戲。
*模擬螢幕影像。
**電視和 soundbar 必須兩者都支援 VRR/ALLM。
***遊戲主機必須支援 VRR。VRR 影像輸入 / 輸出僅限於 60Hz 的內容。
****請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
*****HDCP 2.3 支援4K解析度。120Hz支援因設備而異，最高可達到YCbCr4:2:0的4K解析度。
*支援的內容和應用程式可能因國家或地區而異。
**OTT服務需另外訂閱。
***請注意，購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。
*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。
**Google 是 Google LLC 的商標，特定語言和國家 / 地區無法使用 Google 助理。
***Apple、Apple 標誌及 Apple AirPlay 2 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
****Amazon、Alexa 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。
純淨音質，環保生活
內部零件採用再生塑膠製成
後面 soundbar 的正面視圖，前面 soundbar 的金屬框架描繪。 以傾斜的角度觀察 soundbar 金屬框架的後方，金屬框架邊緣標有「再生塑膠」字樣。
*具體的認證可能因 soundbar 型號而有所差異。
**螢幕影像模擬。
***再生塑膠的使用和認證可能因型號而有所差異。
寶特瓶製成
圓編針織針織單面布
圖像顯示寶特瓶，下方有「寶特瓶」字樣。右側箭頭指向回收符號，下方有「再生聚酯纖維圓編針織單面布料」字樣。右側箭咀指向 LG soundbar 的左側部分，下方有「採用再生面料製作的 LG Soundbar」字樣。
*具體的認證可能因 soundbar 型號而有所差異。
**螢幕影像模擬。
***再生塑膠的使用和認證可能因型號而有所差異。
採用再生紙漿製作包裝
LG Soundbar 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。 能源之星標誌 SGS 環保產品標誌
*具體的認證可能因 soundbar 型號而有所差異。
**螢幕影像模擬。
***再生塑膠的使用和認證可能因型號而有所差異。
所有規格
配件
-
HDMI Cable
Yes
-
Remote Control
Yes
-
壁掛支架
Yes
-
保固卡
Yes
音頻格式
-
AAC
Yes
-
AAC+
Yes
-
Dolby Atmos
Yes
-
Dolby Digital
Yes
-
DTS Digital Surround
Yes
-
DTS:X
Yes
連結性
-
AirPlay 2
Yes
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Yes
-
藍芽版本
5.1
-
Chromecast
Yes
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
光纖輸入
1
-
Spotify Connect
Yes
-
Tidal Connect
Yes
-
USB
1
-
無線後置就緒
Yes
-
Wi-Fi
Yes
-
適用於Google Home
Yes
便利
-
AI環境調校
Yes
-
Remote App - iOS/Android OS
Yes
-
Soundbar模式控制
Yes
-
電視聲音模式分享
Yes
-
WOW 智慧操作介面
Yes
-
WOW 同步音場
Yes
尺寸(WXHXD)
-
主要
1250 x 63 x 135 mm
-
後置喇叭
159 x 223 x 142 mm
-
重低音
201.7 x 407.0 x 403.0 mm
一般
-
聲道數量
9.1.5
-
喇叭數量
17 EA
-
輸出功率
810 W
HDMI SUPPORTED
-
120Hz
Yes
-
Audio Return Channel (ARC)
Yes
-
Audio Return Channel (e-ARC)
Yes
-
CEC (Simplink)
Yes
-
Dolby Vision
Yes
-
HDR10
Yes
-
Pass-through
Yes
-
Pass-through (4K)
Yes
-
VRR / ALLM
Yes
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Sampling
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
電力
-
功耗（主要）
65 W
-
功耗（後置揚聲器）
33 W
-
功耗（重低音）
40 W
-
待機耗電（主要）
0.5 W ↓
-
待機耗電（後置揚聲器）
0.5 W ↓
-
待機耗電（重低音）
0.5 W ↓
音效
-
AI Sound Pro
Yes
-
低音衝擊
Yes
-
電影
Yes
-
專業清晰人聲
Yes
-
遊戲
Yes
-
音樂
Yes
-
運動
Yes
-
標準
Yes
重量
-
重量
26.4 kg
-
主要
5.65 kg
-
後置喇叭(2個)
4.08 kg
-
重低音
10.0 kg
使用者評論
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