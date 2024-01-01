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LG Soundbar SC9S 超維度 6D立體聲霸
全台鑑賞據點
3C達人開箱評測
電視與音響聲音協同效應絕美畫面＋極致音效
LG Soundbar 與 LG 電視是完美搭檔 ，以最佳的先進協同效應，
為娛樂效果創造全新體驗。
細節盡是超凡品味
*支架僅適用55、65、77吋 LG OLED C2/C3系列
絕佳音質 一播放就動人心弦
*適用電視系列: 2023與2022 OLED電視、QNED 99/96/91/86/81系列。
**請注意，購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。
*適用電視系列: 2023與2022 OLED電視、QNED 99/96/91/86/81系列。
**本功能可透過電視螢幕、音量等級配對 (40-100) 和soundbar模式控制來查看soundbar狀態並更改設定。
***請注意，購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。
*LG Soundbar 與 LG WOW CAST 相容性因型號而異。
*顯示的圖片僅為示意圖。線路連接埠的實際位置可能會因電視產品或型號而異。
***必須連接電源線才能啟用 soundbar。
***請注意，購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。
劇院級頂級音效
各種形狀的藍色聲波從 soundbar 和電視釋放到整個客廳。
*Dolby 和 Dolby Vision 是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
**雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
全球首創 3重向上天空聲浪
更支援 Dolby Atomos
讓您在家也能享受身歷其境的沉浸體驗。
櫃子上放了一個soundbar，而且有藍色環狀聲波從soundbar發出到電視正前方。
3重空間音效環繞技術
創造虛擬的音效圓弧
圓頂形的藍色 3 層聲波覆蓋著掛在客廳牆上的soundbar和電視。
*三重空間音效可在劇院 / AI Sound Pro 模式下使用。
**中間層是用 soundbar 的喇叭聲道建立的。前置和高空喇叭的音效會合起來打造出一個音場。
***如果沒有後置喇叭，則無法建立後方音場。
感受低音的震撼
櫃子上放了一個soundbar。旁邊有個無線低音喇叭放在地板上。低音喇叭發出藍色的音效圖形。
非凡的內容體驗
把 LG Soundbar SC9S 連接到遊戲主機或藍光播放器，提供您音效零延遲與臨場感的電玩體驗。
*電視和 soundbar 必須兩者都支援 VRR/ALLM。
**遊戲主機必須支援 VRR。VRR 影像輸入 / 輸出僅限於 60Hz 的內容。
***HDMI 支援 4K @ 120Hz YCbCR 4:2:0(8 bit)
*需要官方的 MQA 錄音。
*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。
**Google 是 Google LLC 的商標。
*特定語言和國家 / 地區無法使用 Google 助理。
****Amazon、Alexa 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。
多聲道創造時刻
完美的奢華音場
*適用於AI Sound Pro、劇院、清晰語音 Pro、運動、遊戲模式。
AI空間音效定位
讓所有聲音細節都完美
*AI 智慧空間校正 Pro 是一種自動調音技術，利用 soundbar 搭載的音效演算法來彌補 soundbar 所處環境造成的影響。
LG AI Sound Pro
可優化各種內容的音效
*以上圖片為示意圖。
*SGS 是一家提供檢驗、鑑定、測試和認證服務的瑞士跨國公司。
**以上圖片僅供參考，產品的實際外觀可能會有所不同。