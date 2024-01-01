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LG Soundbar SC9S 超維度 6D立體聲霸

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LG Soundbar SC9S 超維度 6D立體聲霸

SC9S

LG Soundbar SC9S 超維度 6D立體聲霸

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Front angle view of soundbar and Woofer
AVForums

AVForums

與 LG 電視同步音場、完美搭配。

Computer Bild

Computer Bild

搭配 LG OLED 電視的最佳 soundbar (聲霸)。

HIFI.DE

HIFI.DE

與2023年 LG OLED C3 系列電視搭配，充分展現最佳的協同效應。

全台鑑賞據點

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3C達人開箱評測

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觀看影片

超維度6D立體聲霸

LG OLED C 系列電視和 SC9S soundbar 的對角視圖。條形 soundbar 上被突出顯示，反白顯示出 SC9S soundbar 的 WOW 托架。左下角是放大的 WOW 托架影像。

LG OLED C 系列完美搭檔 立體震撼 超越平面

可搭配使用 WOW 專屬支架，不論在牆上還是支架上，都能盡情享樂。

超維度6D立體聲霸

電視與音響聲音協同效應絕美畫面＋極致音效

LG Soundbar 與 LG 電視是完美搭檔 ，以最佳的先進協同效應，
為娛樂效果創造全新體驗。

超維度6D立體聲霸

上方有影片剪輯。下方顯示 3 張灰色濾鏡的圖片，從左到右分別是支架、立架和壁掛式電視。

LG OLED C 系列專屬支架

細節盡是超凡品味

LG WOW 專屬支架確保 soundbar 安裝於最佳音場位置，有效將聲音品質提升至最佳境界，不管是立式或壁掛，soundbar 都能用最時尚的設計創造絕美音效。

*支架僅適用55、65、77吋 LG OLED C2/C3系列

Soundbar和電視中釋放出各種形狀的藍色聲波。

WOW 同步音場

絕佳音質 一播放就動人心弦

LG Soundbar 與 LG 電視同時發聲，提供您究極的聆聽體驗。

*適用電視系列: 2023與2022 OLED電視、QNED 99/96/91/86/81系列。
**請注意，購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。

壁掛式電視上顯示 LG Soundbar SC9S 的設定畫面。Soundbar也掛在電視正下方的牆上。

WOW 智慧操作介面

簡便無比進化

用 LG 電視遙控器就能控制 soundbar，電視畫面也能設定 soundbar 功能，如音量控制、檢查連線狀態、聲音模式。

*適用電視系列: 2023與2022 OLED電視、QNED 99/96/91/86/81系列。
**本功能可透過電視螢幕、音量等級配對 (40-100) 和soundbar模式控制來查看soundbar狀態並更改設定。
***請注意，購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。

The video clip that shows LG Soundbar SC9S can be connected to TV wirelessly is available on the right side.

LG WOW CAST

無線連接擺放更俐落

LG WOW CAST 無線傳輸設備能無線連接 LG Soundbar* 和 LG 電視，免除有線佔用桌面空間，搭載 Dolby Atmos 強大功能， 帶來磅礡的音響效果。

*LG Soundbar 與 LG WOW CAST 相容性因型號而異。
*顯示的圖片僅為示意圖。線路連接埠的實際位置可能會因電視產品或型號而異。
***必須連接電源線才能啟用 soundbar。
***請注意，購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。

劇院級頂級音效

LG Soundbar 支援 Dolby Atmos、DTS:X 和 IMAX Enhanced，把劇院級的音場帶進您的客廳。它會以清晰逼真的音效，四面八方環繞，讓您如置身電影之中。

各種形狀的藍色聲波從 soundbar 和電視釋放到整個客廳。

*Dolby 和 Dolby Vision 是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
**雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。

全球首創 3重向上天空聲浪
更支援 Dolby Atomos

LG Soundbar SC9S 可提供更廣、更豐富的音場，
讓您在家也能享受身歷其境的沉浸體驗。

櫃子上放了一個soundbar，而且有藍色環狀聲波從soundbar發出到電視正前方。

3重空間音效環繞技術
創造虛擬的音效圓弧

LG Soundbar SC9S 突破了娛樂體驗的極限。以三重空間音效呈現，帶來身歷其境的絕美音效。透過 HRTF（頭部相關傳輸函數）的 3D 引擎技術，創造出一個虛擬的中間層，實現劇院中的複雜環繞音效。

圓頂形的藍色 3 層聲波覆蓋著掛在客廳牆上的soundbar和電視。

*三重空間音效可在劇院 / AI Sound Pro 模式下使用。
**中間層是用 soundbar 的喇叭聲道建立的。前置和高空喇叭的音效會合起來打造出一個音場。
***如果沒有後置喇叭，則無法建立後方音場。

感受低音的震撼

從您最愛的歌曲和電影中感受更強勁、更深沉的低音。無線低音喇叭可輕鬆表達低音並增加其音量，同時將優質低音傳遞得更遠。

櫃子上放了一個soundbar。旁邊有個無線低音喇叭放在地板上。低音喇叭發出藍色的音效圖形。

非凡的內容體驗

把 LG Soundbar SC9S 連接到遊戲主機或藍光播放器，提供您音效零延遲與臨場感的電玩體驗。

白色的桌子上放著 soundbar 和電視，電視上顯示著 7 匹白馬。

4K 影像輸入 / 輸出 保留超高畫質

LG Soundbar 具有 4K 影像輸入 / 輸出功能，傳輸資料品質不受損。讓您以極少的連接器享受逼真音效。

Sound Bar放在櫃子上，與Sound Bar連接的電視上顯示著賽車遊戲的畫面。圖片右下方有兩隻手拿著一台遊戲主機。

VRR/ALLM
遊戲支援

LG Soundbar 可變更新率 (VRR) 高達 120Hz，幾乎瞬時的回應時間帶給您遊戲上的優勢，並且創造出逼真的觀看體驗。自動低延遲模式 (ALLM) 可實現無延遲的流暢觀看與互動。

*電視和 soundbar 必須兩者都支援 VRR/ALLM。
**遊戲主機必須支援 VRR。VRR 影像輸入 / 輸出僅限於 60Hz 的內容。
***HDMI 支援 4K @ 120Hz YCbCR 4:2:0(8 bit)

LG OLED C 放在牆上，下方的 LG Soundbar SC9S 是用專用支架裝上去的。低音喇叭放在下面。電視上顯示音樂會的畫面。

享受HD音樂串流服務

LG Soundbar 與 Spotify 和 Tidal Connect 相容。LG Soundbar 支援 MQA編碼技術，即使透過 Wi-Fi 連線能保有高品質的音效。

*需要官方的 MQA 錄音。

Soundbar掛在牆上，電視就在上方。聲波在兩者之間相交，顏色從紅色變成藍色。

與常用的平台相容

LG Soundbar 與 Google 和 Apple Airplay2 相容。可選擇您常用的平台控制 LG Soundbar。

*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。
**Google 是 Google LLC 的商標。
*特定語言和國家 / 地區無法使用 Google 助理。
****Amazon、Alexa 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。

多聲道創造時刻
完美的奢華音場

LG Soundbar SC9S 能將兩聲道音效優化成多聲道音效，音效聽起來比以往更震撼。

*適用於AI Sound Pro、劇院、清晰語音 Pro、運動、遊戲模式。

AI空間音效定位
讓所有聲音細節都完美

LG Soundbar 重視空間造成音效失真的問題。有了AI空間音效定位，能精確分析空間，校正失真音效。

*AI 智慧空間校正 Pro 是一種自動調音技術，利用 soundbar 搭載的音效演算法來彌補 soundbar 所處環境造成的影響。

LG AI Sound Pro
可優化各種內容的音效

AI Sound Pro讓您不論是看電影、看新聞，還是聽音樂，都能自動調整成適合的音效模式，輕鬆享受您觀看的內容。

三個生活風格圖片。從上到下：三個男人在客廳欣賞音樂會的影片。牆上有一台 LG 電視顯示著音樂錄製場景、牆上的 LG 電視播放著霹靂舞場景的斜視圖。

綠色森林的俯視圖

讓明天更美好

從生產到運輸，我們特定的流程都有經過認證。LG包裝是用可回收的紙箱製成，並已減至安全送達所需的最低包裝量。

不同高度的灰色立方體隨機擺放。

以再生塑料製成

UL 認證 LG Soundbar 為 ECV（環保聲明驗證）產品，soundbar 機身部分使用的是回收塑料。

*以上圖片為示意圖。

Soundbar的盒子置於圖片右側，盒子開著顯示裡面的保麗龍填充材料。

再生紙包裝

LG Soundbar 通過了 SGS 認證，內部包裝已從 EPS 發泡材質（保麗龍）和塑膠袋改成再生模塑紙漿。

*SGS 是一家提供檢驗、鑑定、測試和認證服務的瑞士跨國公司。
**以上圖片僅供參考，產品的實際外觀可能會有所不同。

LG Soundbar系列

Soundbar-SC9S-location_W1600_pc

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