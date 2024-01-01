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何謂居家乾洗且其如何運作？
是否曾想過在將衣物或寢具送去乾洗店深度清潔前進行清新除臭和殺菌？或是想知道是否需要乾洗來減少異味或皺褶？是否不確定如何在不送乾洗店的情況下保養精緻布料？別擔心！本文將詳細介紹乾洗的用途、運作原理，以及如何在家中舒適地讓您的精緻衣物和難洗衣物煥然一新。
乾洗定義和流程
讓我們從頭說起，乾洗究竟是什麼？這個詞本身可能有點誤導，乾洗在技術上是指使用除了水以外的溶劑的任何清潔流程。像是絲綢、喀什米爾、羊毛、皮革等部分布料在用水處理時，可能會損壞或容易縮水。這就是為什麼乾洗對於延長您最喜歡 (通常是高價) 衣服的使用壽命很重要的原因。商業乾洗店通常使用化學溶劑 (例如全氯乙烯) 代替水，這種溶劑作為「去污劑」，有助於滲透布料，並使用比一般機洗更集中的方式去除污漬。然而，這樣的化學溶劑會在衣物上留下殘留物，隨時間變化甚至可能導致布料損壞。
如何使用 LG Styler 在將衣物送乾洗前進行清新除臭
如果您正在找能在送乾洗店前保養精緻衣服的方法，LG Styler 正好滿足您的需求。LG Styler 透過蒸氣，溫和地殺菌及滲透布料纖維，為衣物和其他布料進行清新除臭。這意味著，當您想要保養需要送乾洗的物品時 (如大衣或寢具)，若不想跑一趟乾洗店，可以將這些物品放進 Styler 中。乾洗是使用專用化學品進行深度清潔，而 LG Styler 則有助於您在家中為布料保持清新並殺菌。LG Styler 讓您快速輕鬆保養部分精緻布料，包括西裝、學校制服、羊毛套頭衫和喀什米爾針織衫。
使用方式如下：
1. 首先，檢查衣物上的標籤，找到建議的清洗方法很重要。這通常也能為您提供有關布料成分的詳細資訊。LG Styler 甚至也有專用行程*可用於保養精緻衣物，例如：
- 絲綢**
- 羊毛和針織衫
- 喀什米爾
- 毛皮和皮革**
- 西裝外套
- 西裝襯衫和褲子
- 棉質外套和羽絨大衣
2. 將您想要清新除臭的衣物放入 Styler 中。
3. 從顯示的行程中選擇所要的行程： 清新除臭、特殊護理、殺菌及溫和烘乾*。* 支援的行程可能因型號而異。
4. Styler 行程從 20 分鐘到 1 小時以上不等，視所選行程而定。所選行程結束後，只需從 Styler 中拿出煥然一新、隨時可穿上的衣物。
減少率(%)
- Styler 清新
除臭 - 標準
- 自然烘乾
1.5 小時
- 自然烘乾
4 小時
- 自然烘乾
8 小時
減少率(%)
- Styler 清新
除臭 - 標準
- 自然烘乾
1.5 小時
- 自然烘乾
4 小時
- 自然烘乾
8 小時
<使用 LG Styler 與風乾比較去除有害物質的資料> * 收集的資料指出，與風乾相比，LG Styler 在去除 PCE 方面表現更好。
LG Styler 如何運作？
想當然大家都會好奇：Styler 如何運作？
答案其實很簡單！Styler 透過兩項關鍵功能提供高品質的衣物保養：
- 首先是擺動衣架， LG Styler 擺動衣架抖落衣服上的細小灰塵和塵螨。這有助於去除布料上積聚的灰塵和塵螨。抖掉這些微粒，有助於在送乾洗店前讓布料保持清新。
- 第二個是 Styler 的 TrueSteam™ 技術，60℃ TrueSteam™ 技術使用蒸氣滲透布料纖維，對其進行殺菌，去除衣物上 99.9% 的病菌和細菌*。這項功能還可除皺和消除衣物的臭味，去除一天中累積的任何異味，確保您喜愛的衣物保持清新無味。
* 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))。
* 經 Intertek 測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)
LG Styler 有哪些功能？
我們已熟悉 Styler 的工作及其運作方式，接著您可能會提出最後一個問題：LG Styler 如何融入我的日常生活？Styler 操作簡單方便，加上行程快速即可完成，在各種情況下都能輕鬆派上用場。Styler 特別適合高效地為衣物進行清新除臭，是希望能簡化忙碌生活或延後送乾洗店的使用者的最佳選擇。以下是 LG Styler 為您帶來創新以改善生活的一些主要方式：
- 協助讓難洗衣物和布料保持清新無味
- 一次同時除臭、殺菌和除皺
- 讓您不用頻繁地往返乾洗店
千言萬語不如親身見證，聽聽 Styler 使用者怎麼說。
“在網路上看到有人介紹後就一直對電子衣櫥很感興趣，買來後果然不負所托，剛回家的外套蒸後拿出來熱呼呼，也有用薰衣草精油蒸枕頭玩偶，用完後枕頭是淡淡的香氣，睡起來格外舒服。”-林小姐-
“我發現這款產品對很多東西都非常好用，像是為西裝、外套、連衣裙、毯子、枕頭、絨毛、安全帽等進行清新除臭。甚至可以對小孩玩具、嬰兒用品進行殺菌。”-吳先生-
無論是想要簡單的居家衣物保養解決方案，或只是想在送乾洗店前為喜愛的衣物進行最好的保養，Styler 可能是您正在尋找的答案！