如果您正在找能在送乾洗店前保養精緻衣服的方法，LG Styler 正好滿足您的需求。LG Styler 透過蒸氣，溫和地殺菌及滲透布料纖維，為衣物和其他布料進行清新除臭。這意味著，當您想要保養需要送乾洗的物品時 (如大衣或寢具)，若不想跑一趟乾洗店，可以將這些物品放進 Styler 中。乾洗是使用專用化學品進行深度清潔，而 LG Styler 則有助於您在家中為布料保持清新並殺菌。LG Styler 讓您快速輕鬆保養部分精緻布料，包括西裝、學校制服、羊毛套頭衫和喀什米爾針織衫。

使用方式如下：

1. 首先，檢查衣物上的標籤，找到建議的清洗方法很重要。這通常也能為您提供有關布料成分的詳細資訊。LG Styler 甚至也有專用行程*可用於保養精緻衣物，例如：

絲綢**

羊毛和針織衫

喀什米爾

毛皮和皮革**

西裝外套

西裝襯衫和褲子

棉質外套和羽絨大衣