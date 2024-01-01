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Styler 蒸氣電子衣櫥 常見問答
LG Styler蒸氣電子衣櫥安裝位置要有進水/排水設備嗎？
Styler 產生蒸氣與除濕烘乾都是利用水箱，不需要外接水管。蒸氣水箱注入乾淨的自來水即可。
我想要對衣物殺菌也要除臭，該如何選擇行程？
只需要選擇"殺菌"行程即可。殺菌行程利用更大量的蒸氣 與 長時間護理衣物，當然也會有更好的除臭效果。
所有衣物都可以放進Styler殺菌護理嗎？
因為有60度高溫蒸氣， 建議遵循衣物的洗滌標籤做適當的處理。
其他例如電子產品、不耐熱塑膠等物品也避免放入， 以免受損。
LG Styler蒸氣電子衣櫥是否有紫外線殺菌？
沒有。因為UV紫外線會造成衣物褪色與塑膠劣化， 所以LG不做紫外線功能。LG蒸氣即可達99.9%的除菌力，而且獲得多項國際認證。
衣物護理完畢可以存放在Styler裡面嗎？
建議將衣物拿出來。概念同洗脫烘洗衣機一樣，完成後衣服要拿出來, 將衣物收納在衣櫃。
如果衣物長時間存放在Styler 裡面，在天冷下雨的日子，衣物可能會反潮。也可以利用延長呵護功能維持乾爽。
LG Styler蒸氣電子衣櫥會不會很耗電？
Styler使用變頻壓縮機相當省電， 經內部專業實測3件組Styler耗電量：清新除臭_約0.45度， 殺菌_約0.78度；
以台灣家庭夏季平均電費1度電3.52元計算，使用一次不用3元，與乾洗店一件外套收費300元相比，相對划算許多。
雲端下載行程有哪些？
三件組：
1.圍巾/領帶 2.運動服飾/裝備 3.褲子皺褶保養 4.靜音模式 5.外出暖衣模式 6.消除靜電 7.溫軟棉被 8.毛皮/皮革護理
五件組：
1.圍巾護理 2.外套加熱 3.娃娃玩具滅菌 4.嬰兒服裝滅菌 5.恢復長久存放衣物的觸感 6.校服護理 7.毛皮/皮革護理 8.毯子加熱 9.洋裝 10.消除靜電 11.烘乾厚羽絨外套 12.烘乾羊毛/織物 13.烘乾薄羽絨外套 14.牛仔褲護理 15.絲綢護理 16.羽絨服護理 17.褲子皺褶保養 18.西裝/制服 19.雨天 20.靜音護理
除濕功能如何啟動？
必須先打開門板，開啟電源後，點選面板(溫和烘乾)按鍵的"除濕"功能，最後按下(啟動)按鍵即開始室內除濕。
除濕空間約11坪，可以選擇(2小時)或(4小時)除濕。
做裝潢嵌入設計機器需要留空間散熱嗎？
建議於後方預留距離5~10cm, 上方與左右距離各2~3公分。
機器內部的藍色燈有作用嗎？
並無作用喔! 內部後方藍色燈主要為氣氛裝飾功能。
可以使用一般衣架嗎？
建議使用原廠衣架，也可以使用一般掛勾厚度0.4cm的衣架。但特別注意一般衣架材質必須為不鏽鋼與耐熱塑膠或矽膠。
一定要使用香氛紙嗎？
香氛紙非必要，但有助清新衣物，建議要使用香氛紙為佳。香氛夾可以調整味道濃淡。除了LG原廠香氛紙，也可以購買烘衣芳香片，或在濕紙巾上滴幾滴精油創造屬於自己的香味。
皮衣、皮包、皮件類可以使用嗎？
可以。請務必搭配使用雲端下載_毛皮/皮革行程來保養，切勿使用蒸氣行程以防皮件受損。
需要更換耗材嗎？
除了香氛紙，沒有其他需更換的耗材。
清新除臭也有蒸氣嗎？
有。清新除臭行程是利用蒸氣帶走異味的。
可以改開門方向嗎？
可以。如果您在安裝電子衣櫥後想改變開門方向，請在產品交付安裝後1個月內，憑出貨憑證或是發票資訊，聯絡服務中心，我們將免費改變方向。但安裝後一個月欲改變開門方向，將產生費用。