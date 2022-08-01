LG電子為了提供消費者最好的使用經驗，不斷致力於提升產品的功能及服務品質。然而，近日卻發現有不肖廠商將報廢的家電產品整修後，流入市面販售牟利，此類的產品並非由LG原廠或LG授權維修廠商使用原廠零件及其技術進行處理，LG對此不提供保固服務，且此產品在使用上恐有安全性的疑慮。若消費者對於購買的產品有任何問題，歡迎您撥打LG客服專線，由客服人員協助處理。

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(3) 筆電：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修