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LG售後服務聲明
LG電子為了提供消費者最好的使用經驗，不斷致力於提升產品的功能及服務品質。然而，近日卻發現有不肖廠商將報廢的家電產品整修後，流入市面販售牟利，此類的產品並非由LG原廠或LG授權維修廠商使用原廠零件及其技術進行處理，LG對此不提供保固服務，且此產品在使用上恐有安全性的疑慮。若消費者對於購買的產品有任何問題，歡迎您撥打LG客服專線，由客服人員協助處理。
【LG原廠全省唯一售後服務專線】
0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196)
【LG客服中心服務時間】
星期一至星期五(正常上班日) :AM 8:30 至 PM 20:00
【LG線上客服服務時間】
星期一至星期五 (正常上班日) :AM 10:00 至 PM 17:00
【維修申請請詳見下方說明】
(1) 家電產品：請至LG官網申請: https://lihi.vip/XzVQV 或加入LINE好友(ID:@lgtw) 透過功能選單，選擇【顧客服務】-【申請維修】-【線上申請】
(2) 手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機： 請見https://lihi1.com/zK1GK 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程
(3) 筆電：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修
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家電清潔保養介紹 13/07/2022
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【公告】台灣樂金電器洗衣機召修啟事 18/10/2022
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