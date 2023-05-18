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【通知】終止提供 行事曆/LG 鍵盤/QuickMemo /媒體匣/LG 電子郵件/Smart Doctor 內部功能的通知
我們向所有喜愛和支持 LG Electronics 手機產品的用戶表達誠摯的感謝。
在此特別通知即將終止提供 行事曆/LG 鍵盤/QuickMemo+/媒體匣/LG 電子郵件/Smart Doctor 的部分內部功能。
1）即將終止提供的功能：行事曆 中“推薦當地餐廳/咖啡館”功能。
（此為 LG Electronics 智慧型手機專用的應用程序，並且只能安裝在 pre-Android（Android 9）版本上。）
—目標型號：G4、G5、V10、G6、V20 和 V30 的 Pre-P-OS 版本型號
—終止日期：2023 年 7 月 3 日 00:00【韓國時間，格林時間 + 9小時】
—本功能終止後：請注意由於合作公司已經決定停止為行事曆的“推薦當地餐廳/咖啡館”功能提供資訊，所以本功能將無法繼續使用。
2）即將終止提供的功能：LG 鍵盤 應用程序中“搜尋圖片”功能
—目標型號：LG 智慧型手機/平板電腦的內置應用程序
—終止日期：2023 年 7 月 3 日 00:00【韓國時間，格林時間 + 9小時】
—本功能終止後：請注意由於合作公司已經決定停止為 LG 鍵盤應用程序的“搜尋圖片”功能提供資訊，所以本功能將無法繼續使用。
3）即將終止提供的功能：QuickMemo+ 應用程序中“位置提醒”功能
—目標型號：LG 智慧型手機/平板電腦的內置應用程序
—終止日期：2023 年 7 月 3 日 00:00【韓國時間，格林時間 + 9小時】
—本功能終止後：請注意由於合作公司已經決定停止為 QuickMemo+ 的“位置提醒”功能提供資訊，所以本功能將無法繼續使用。
4）即將終止提供的功能：媒體匣應用程序中“位置資訊”及“詳細資訊”功能
—目標型號：LG 智慧型手機/平板電腦的內置應用程序
—終止日期：2023 年 7 月 3 日 00:00【韓國時間，格林時間 + 9小時】。
—本功能終止後：請注意由於合作公司已經決定停止為媒體匣應用程序中“位置資訊”及“詳細資訊”功能提供資訊，所以本功能將無法繼續使用。
5）即將終止提供的功能：LG 電子郵件應用程序內“Office365支援”功能
—目標型號：LG 智慧型手機/平板電腦的內置應用程序
—終止日期：2023 年 7 月 3 日 00:00【韓國時間，格林時間 + 9小時】
—本功能終止後：請注意由於合作公司已經決定停止為 LG電子郵件 的“Office 365支援”功能提供資訊，所以本功能將無法繼續使用。
6）即將終止提供的服務：Smart Doctor 應用程序內“診斷”的“瞭解更多資訊”功能
—目標型號：LG智慧型手機/平板電腦的內置應用程序
—終止日期：2023 年 7 月 3 日 00:00【韓國時間，格林時間 + 9小時】
—本功能終止後：請注意由於Smart Doctor 應用程序中“診斷”的“瞭解更多資訊”功能相關的【快速幫助】應用程式服務即將終止，所以本功能將無法繼續使用。
感謝您的理解。
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