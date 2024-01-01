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到府收送維修服務注意事項:
- 1. 產品到府收送服務僅限台灣本島(不含澎湖、金馬地區及其他離島)，離島客戶若需要維修服務，請向代理商洽詢。
- 2. 產品自購買日起提供保固期內免費的維修服務，保固期請參考【產品保固條款】之說明，送修時需檢附購買憑證(購買發票)方可享有原廠保固服務，若無提供購買憑證則以出廠年月作為保固起始日。
*非LG台灣所販售之產品，如平行輸入等產品，恕無法提供維修服務，若仍要求LG收送則會收取物流費用新台幣$ 300元整．如無法確認，請與原購處詢問商品來源。
- 3. 手機維修過程中工程師會更新手機的軟體並清除資料，請在送修前將手機解鎖，並將手機資料備份後清除，請參考手機資料備份教學影片，或進電LG客服中心0800-898899洽詢。
- 4.
產品報修時客服人員會與您確認需要一併檢測的配件，
a.手機請將SIM卡、記憶卡、保護殼(套)取下，以免遺失或損壞。
b.真無線藍芽耳機，請包含左、右耳及充電盒一併提供。
c.口罩產品屬衛生用品，請妥善包裝及包覆後裝箱。
- 5. 產品若有螢幕保護貼或包膜的部份，因不屬於原廠零配件，在維修過程中恕無法保證其完整性。
- 6. 為避免在運送過程中發生碰撞，請將產品包裝妥當，建議保留原外盒作為送修包裝使用。
- 7. 產品維修所更換取下的零件其所有權歸屬於LG所有，LG可使用全新或工廠重新處理過之零件進行產品維修。
- 8. 過保固期或人為損壞，經工程師檢測後會先行報價，若報價不修或取消維修，將會酌收檢測費用新台幣$ 300元整。
- 9. 經報價後七日未回覆，維修中心將視同取消維修處理。
- 10. 通知取件後不予取回、不予回應超過30日，維修中心將不負保管責任，並得逕自處分維修品。
- 11. 對於產品維修之零件提供自維修日起三個月的自然性功能故障保固。
- 12. 報修後若需查詢維修處理進度，請向授權維修中心億電通國際洽詢
億電通服務電話 : (02)2788-1909
物流進度查詢 : 請點此連結
如何查詢手機IMEI
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1. 手機外盒標籤
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2. 手機後標籤
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3. 手機查詢-請於撥號頁面輸入*#06#
如何查詢真無線藍芽耳機S/N
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1. 藍芽耳機外盒標籤
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2. 藍芽耳機盒裝內側
如何查詢口罩型空氣清淨機S/N
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1. 口罩型空氣清淨機外盒標籤
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2. 口罩型空氣清淨機本體內側