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A9K-COREMOP
LG CordZero™ A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (晶鑽銀)
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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
對付寵物家事
吸力升級220W
帶來更徹底的清潔力
軸向渦輪氣旋技術™ LG智慧變頻馬達™
*經LG社內測試與Intertek認證，實際灰塵壓縮程度可能因為測試環境不同而有差異。
詳情請依LG官網(www.lge.com)公告為準。
智慧供水系統 3段式水量調節系統
更智慧、即時的智慧聯網 ThinQ 遠端操控 智慧LED指示燈號
*根據 LG 內部測試結果，每顆電池於每個模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。測試執行的溫度為室溫（26℃，78.8℉），使用非電動吸頭與開啟WIFI功能所得數據。
**使用一個電池時，每種模式（電動吸頭的標準、強和超強）的運轉時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運轉時間可能依據操作環境和使用時數而不同。
****本型號只附一顆電池。
*經SGS-IBR測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。
強勁輕薄地板吸頭™ 吸頭高度降低1.1cm 輕鬆拆卸
多種吸頭
完結各種環境
如何清潔集塵盒
底座支架拆除方式
如何組裝吸塵器產品
摘要
所有規格
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