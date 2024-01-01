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LG CordZero™ A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (晶鑽銀)

功能

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規格

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LG CordZero™ A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (晶鑽銀)

A9K-COREMOP

LG CordZero™ A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (晶鑽銀)

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

對付寵物家事

吸力升級220W

帶來更徹底的清潔力

軸向渦輪氣旋技術™ LG智慧變頻馬達™

LG 智慧變頻馬達
10年保固

LG 服務中心均提供馬達10年/全機2年/電池2年/配件1年免費保固。
輕壓集塵排空™ 灰塵一次排空 不沾手

集塵壓縮™ 刮除氣旋上纏繞毛髮、壓扁毛屑

提升至2.4倍集塵空間，且傾倒垃圾輕鬆不沾手，連水洗氣旋濾網上的灰塵也能被刮除。

*經LG社內測試與Intertek認證，實際灰塵壓縮程度可能因為測試環境不同而有差異。
詳情請依LG官網(www.lge.com)公告為準。

乾吸+濕拖同時完成

乾吸+濕拖同時完成

透過自動供水系統，同時乾吸及濕拖，打掃更潔淨、便利。

智慧供水系統 3段式水量調節系統

「單獨濕拖」一鍵啟動 可啟動「單獨濕拖」，也可「同時濕拖+吸塵」

「單獨濕拖」一鍵啟動
可啟動「單獨濕拖」，也可「同時濕拖+吸塵」

更智慧、即時的智慧聯網 ThinQ 遠端操控 智慧LED指示燈號

雙電池便利更換設計

可替換鋰電池設計
每顆可達60分鐘

可於吸塵器與充電座同時充電。

*根據 LG 內部測試結果，每顆電池於每個模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。測試執行的溫度為室溫（26℃，78.8℉），使用非電動吸頭與開啟WIFI功能所得數據。
**使用一個電池時，每種模式（電動吸頭的標準、強和超強）的運轉時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運轉時間可能依據操作環境和使用時數而不同。
****本型號只附一顆電池。

5道過濾程序

5道過濾程序

5道過濾程序能有效過濾 99.9% 的懸浮微粒 (0.3微米)，大部分的塵屑會在第1~3道程序被過濾並被留在集塵盒，而少量懸浮微粒則會在第4~5道程序被過濾。

*經SGS-IBR測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。

可水洗3效濾網

可水洗3效濾網

水洗氣旋濾網、微塵濾網、排氣濾網拆卸後水洗徹底清潔，灰塵不堆積，常保衛生減少異味。

強勁輕薄地板吸頭™ 吸頭高度降低1.1cm 輕鬆拆卸

3用式充電座

3用式充電座

有三種充電方式：站立式、壁掛式、輕便分離式，
方便您於各種環境使用及收納。
4段式伸縮吸塵管設計

4段式伸縮
吸塵管設計

獨特伸縮吸塵管設計讓使用者依據身高調節最佳使用長度，減少身體負擔，同時也能有效節省收納空間。

多種吸頭
完結各種環境

智慧雙旋濕拖吸頭

智慧雙旋濕拖吸頭

乾吸濕拖同步完成，省時省力更潔淨
強勁輕薄地板吸頭

強勁輕薄地板吸頭

高度5.5公分更輕巧，可輕鬆深入家具底層清潔
二合一毛刷吸頭

二合一毛刷吸頭

可用於書架、鍵盤等不規則面的清掃
隙縫吸頭

隙縫吸頭

可用於縫隙與狹窄角落處清潔

如何清潔集塵盒

了解更多

底座支架拆除方式

了解更多

如何組裝吸塵器產品

了解更多

摘要

列印
機身顏色（吸塵器）
晶鑽銀
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 1120 x 270
充電時間
4H
集塵盒容量(L)
0.44

所有規格

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