LG CordZero™ A9 K系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (寂靜灰)

*根據 LG 內部測試結果，每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。這些運轉時間適用使用兩個電池時，一個是吸塵器內置充電，另一個由充電站直接充電。使用一個電池（電池直接由充電站充電）時，每個模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。測試執行的溫度為室溫（26℃，78.8℉），使用非電動吸頭與開啟WIFI功能所得數據。

**使用兩個電池時，電動吸頭的每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 80 分鐘、40 分鐘和 12 分鐘。使用一個電池時，每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。

***實際運轉時間可能依據操作環境和使用時數而不同。

(2顆電池分別用吸塵器與充電座同時充電)