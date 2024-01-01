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A9N-MAX1
LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器(迷幻紫) - 特定通路銷售 (A9N-MAX1)
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主要規格
-
機身顏色
迷幻紫
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
-
五重過濾系統
Yes
-
氣旋技術
軸向渦輪氣旋技術™
-
智慧變頻馬達
Yes
-
伸縮式集塵管（四段長度）
Yes
-
可水洗式濾網
Yes
所有規格
尺寸與重量
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
-
重量（kg）
2.55
材料與飾面
-
機身顏色
迷幻紫
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
是
-
清潔刷
Yes
電池
-
充電時間（分鐘）
4H
-
隨附電池（數量）
2顆
-
電池類型
鋰電池
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
50分鐘
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
特色（吸塵器）
-
類型
馬達10年/全機2年/電池2年/配件1年
-
大拇指一鍵控制
Yes
-
Dual PowerPack
Yes
-
智慧變頻馬達
Yes
-
五重過濾系統
Yes
-
五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）
Yes
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太空科學
航太級動力集塵科技
-
電池狀態指示器
LED
-
充電和收納
Yes
-
轉換成手持
Yes
-
氣旋技術
軸向渦輪氣旋技術™
-
濾網清潔循環提示指示器
Yes
-
伸縮式集塵管（四段長度）
Yes
-
可水洗式濾網
Yes
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
Yes
-
高速震動除蟎吸頭
Yes
-
智慧雙旋濕拖吸頭
Yes
-
強勁輕薄地板吸頭
Yes
其他吸頭與配件
-
微塵濾網
1個
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
是
-
彈性伸縮軟管
Yes
-
排氣濾網
1個
-
可彎曲吸頭
Yes
-
抹布墊（數量）
2組
-
多角度軟毛吸頭
Yes
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
Yes
效能（吸塵器）
-
電源模式
超強/強/標準
-
集塵盒容量(L)
0.4
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