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LG CordZero™ A9T系列 All-in-One快清式無線吸塵器 (自動除塵) (夜空銀)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
自動除塵 髒汙不沾手
集塵盒內的毛髮與灰塵會被自動清空，省時又省力。
*圖片和影片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*由KRIBS進行的測試是以LG電子公司提供的協定為基礎。All-in-One智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST1*U）的集塵袋中填充符合IEC 628852 7.2.2.3標準的模擬家庭灰塵 ，與細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，大約每種測試菌種約10^7 CFU / ㎖）。培養屋置於灰塵上9個代表性位置。然後，UVC 紫外線殺菌約2小時後，將活菌數量與未經處理的培養屋進行比較。[測試條件：（23 ± 2）℃，相對濕度（45 ± 5）%]
*顯示面板上的指示燈閃爍時，請更換集塵袋。LG建議每3個月更換一次集塵袋，藉以維持性能和抑制細菌生長。
*細菌生長的抑制率可能會因實際環境而異。
*經LG社內測試，測試A9 K系列Wifi濕拖無線吸塵器同時充2顆電池選擇3種強度模式-標準、強、超強模式打掃，續航力分別為120、60與14分鐘。(A9+濕拖無線吸塵器同樣選擇3種強度模式，續航力分別為80、18與12分鐘)，若改為一次只充1顆電池，選擇3種強度模式打掃，續航力分別為60、30與7分鐘。 續航力可能因使用電動吸頭、環境與使用時間有所變化。
*本次在室溫(26℃, 78.8℉)下充電，使用非電動吸頭與開啟WiFi下測試。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
吸力更強大
*圖片與影片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*由SLG實驗室根據IEC62885-2 5.8標準，測試開啟超強模式、搭配充飽電的電池與空集塵盒的A9K系列 濕拖無線吸塵器所得數據，最大吸力測量以kPa等級計算且每次啟動10秒吸塵器做測試。實際吸力可能會因操作環境而異。A9K系列濕拖無線吸塵器測試時並無安裝吸塵管或是吸頭。
*影片使用雪霧白產品製作，僅供參考。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*由SLG實驗室根據IEC 62885-2c和EN 60312-1標準， 吸塵器開啟超強模式進行過濾效率測試， 即使懸浮微粒大小介於0.5㎛ ~ 4.2㎛，平均過濾效率為99.999%(傑出等級，5顆星)。
*實際過濾效率可能會因操作環境而異。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*LG測試與Intertek認證，選擇超強模式下清潔緬因貓的貓毛，每次吸滿集塵盒後按壓紅色紐並重複此動作，集塵壓縮效果以毛髮秤重的方式比較，有無壓縮的差異重量而得。數據可能因測試環境不同而有差異。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*啟用 ThinQ™ 之前，請先將您的裝置透過LG ThinQ™ 應用程式連接 Wi-Fi。您可以從任何智慧手機上的 Google Play Store 或 Apple App Store 下載 LG ThinQ™ 應用程式。 詳細請參閱 LG ThinQ™ 部分內容。LG ThinQ™ 應用程式在某些智慧手機型號可能無法正常運行，請檢查您的軟體版本兼容性（Android OS 5.0 以上或iOS 10.0 以上）。
清潔簡便
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
不再只是吸塵器
兼具美感與品味
圖片示意濕拖吸塵器適合擺放於現代感的居家空間。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
A9T-LITE_Size
如何更換集塵袋
如何使用充電站
如何清潔集塵盒
如何組裝吸塵器產品
摘要
主要規格
-
機身顏色（吸塵器）
夢幻銀
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 870 x 260
-
五重過濾系統
是
-
氣旋技術
強化軸流氣旋
-
KompressorTM 技術
是
-
智慧變頻馬達
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
是
-
可水洗式濾網
是
-
自動除塵充電座
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
所有規格
材料與飾面
-
機身顏色（吸塵器）
夢幻銀
-
機身顏色（智慧集塵收納充電座）
深灰
條碼
-
條碼
8806084677754
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
是
-
清潔刷
是
-
縫隙吸頭
是
電池
-
隨附電池（數量）
2（雙）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
60
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）
40
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）
7
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）
6
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 870 x 260
-
重量（kg）
2.6
-
產品高度（最大 mm）
1120
尺寸與重量（智慧集塵收納充電座）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
256 x 1009 x 298
-
重量（kg）
10.1
特色（吸塵器）
-
類型
無線棒式 + 手持（2 合 1）
-
大拇指一鍵控制
是
-
Dual PowerPack
否
-
智慧變頻馬達
是
-
五重過濾系統
是
-
五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）
是
-
太空科學
是
-
電池狀態指示器
是
-
充電和收納
全功能直立式吸塵器
-
堵塞物體指示器
是
-
轉換成手持
是
-
氣旋技術
強化軸流氣旋
-
濾網清潔循環提示指示器
是
-
KompressorTM 技術
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
是
-
可水洗式濾網
是
特色（智慧集塵收納充電座）
-
All-in-One Tower
是
-
三重過濾系統
是
-
隱藏式吸頭收納
是
-
自動除塵充電座
是
-
備用電池狀態指示器
是
-
電容式觸控
是
-
集塵袋更換提示指示器
是
-
UVC LED
是
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
否
-
高速震動除蟎吸頭
否
-
LED輕薄地板吸頭
否
-
智慧雙旋濕拖吸頭
否
-
毛髮專用吸頭
否
-
強勁輕薄地板吸頭
是
-
蒸氣雙旋濕拖吸頭
否
其他吸頭與配件
-
頑垢專用硬毛吸頭
否
-
配件袋
否
-
微塵濾網
否
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
否
-
彈性伸縮軟管
否
-
排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床墊吸頭
否
-
抹布墊（數量）
0
-
多角度軟毛吸頭
否
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
否
效能（吸塵器）
-
電源模式
一般 / 強 / 強化
-
集塵盒容量(L)
1.015
-
集塵盒容量 (L)（壓縮時）
0.44
-
最大吸力(瓦)
210
效能（智慧集塵收納充電座）
-
清空模式
自動 / 手動
-
集塵袋容量 (L)
2.5
-
自動除塵時間(秒)
45
-
耗電量(安排)充電
1.15
-
耗電量(安培)清潔
0.44
-
耗電量(瓦)清潔
1700
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
清潔記錄
是
-
濾網清潔更換指示器
是
-
濾網清潔指南
是
-
智慧診斷
是