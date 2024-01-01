Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG CordZero™ A9T系列 All-in-One快清式無線吸塵器 (自動除塵) (夜空銀)

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG CordZero™ A9T系列 All-in-One快清式無線吸塵器 (自動除塵) (夜空銀)

A9T-LITE

LG CordZero™ A9T系列 All-in-One快清式無線吸塵器 (自動除塵) (夜空銀)

(0)
Front view

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

自動除塵 髒汙不沾手

當濕拖無線吸塵器放上智慧集塵收納充電座，
集塵盒內的毛髮與灰塵會被自動清空，省時又省力。

*圖片和影片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

3重過濾系統

過濾細微灰塵並存於集塵袋，維持自動集塵系統的乾淨。

UVC 紫外線殺菌

UVC紫外線殺菌能抑制集塵袋內灰塵表面細菌孳生，進而減少細菌數。

*由KRIBS進行的測試是以LG電子公司提供的協定為基礎。All-in-One智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST1*U）的集塵袋中填充符合IEC 628852 7.2.2.3標準的模擬家庭灰塵 ，與細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，大約每種測試菌種約10^7 CFU / ㎖）。培養屋置於灰塵上9個代表性位置。然後，UVC 紫外線殺菌約2小時後，將活菌數量與未經處理的培養屋進行比較。[測試條件：（23 ± 2）℃，相對濕度（45 ± 5）%]
*顯示面板上的指示燈閃爍時，請更換集塵袋。LG建議每3個月更換一次集塵袋，藉以維持性能和抑制細菌生長。
*細菌生長的抑制率可能會因實際環境而異。

圖片示意A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器陳列於家中客廳情況

外在極具美觀
內在充滿智慧

此巧妙設計可同時收納吸頭、充電與自動集塵
隱藏式充電設計

隱藏式充電設計

專用電池充電座，可加購電池替換使用，邊充電邊打掃，讓打掃不中斷。
*本機型僅附一顆電池

*經LG社內測試，測試A9 K系列Wifi濕拖無線吸塵器同時充2顆電池選擇3種強度模式-標準、強、超強模式打掃，續航力分別為120、60與14分鐘。(A9+濕拖無線吸塵器同樣選擇3種強度模式，續航力分別為80、18與12分鐘)，若改為一次只充1顆電池，選擇3種強度模式打掃，續航力分別為60、30與7分鐘。 續航力可能因使用電動吸頭、環境與使用時間有所變化。
*本次在室溫(26℃, 78.8℉)下充電，使用非電動吸頭與開啟WiFi下測試。

右側隱藏吸頭收納

左側隱藏吸頭收納

All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座外觀

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

吸力更強大

短時間內輕鬆去除灰塵，並極大化除塵效果。

*圖片與影片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*由SLG實驗室根據IEC62885-2 5.8標準，測試開啟超強模式、搭配充飽電的電池與空集塵盒的A9K系列 濕拖無線吸塵器所得數據，最大吸力測量以kPa等級計算且每次啟動10秒吸塵器做測試。實際吸力可能會因操作環境而異。A9K系列濕拖無線吸塵器測試時並無安裝吸塵管或是吸頭。
*影片使用雪霧白產品製作，僅供參考。

圖片示意智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術運作狀況。此外以透明呈現智慧變頻馬達安裝於吸塵器機身的狀態。

強大且持久的吸力

智慧變頻馬達™ 和軸向渦輪氣旋技術™ 能維持長久且強大吸力。

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

5道過濾程序

過濾99.999%介於0.5㎛ ~ 4.2㎛的懸浮微粒。

可水洗濾網 常保衛生減少異味

濾網能輕鬆拆卸與清潔，避免累積微塵影響吸力。

*由SLG實驗室根據IEC 62885-2c和EN 60312-1標準， 吸塵器開啟超強模式進行過濾效率測試， 即使懸浮微粒大小介於0.5㎛ ~ 4.2㎛，平均過濾效率為99.999%(傑出等級，5顆星)。
*實際過濾效率可能會因操作環境而異。

圖片示意手握濕拖無線吸頭器與電源鍵位置

One Touch
便利開關
不需長按維持啟動

只需輕按開關一下+按鈕，即可啟動打掃，操作毫不費力。

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

圖片示意灰塵被壓縮的狀況

壓縮灰塵量 減少清潔集塵盒次數

輕壓集塵排空™ 技術增加2.4倍的集塵空間，不再需頻繁清潔集塵盒，且排空灰塵輕鬆不髒手。

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*LG測試與Intertek認證，選擇超強模式下清潔緬因貓的貓毛，每次吸滿集塵盒後按壓紅色紐並重複此動作，集塵壓縮效果以毛髮秤重的方式比較，有無壓縮的差異重量而得。數據可能因測試環境不同而有差異。

圖片示意女人透過LG ThinQ™ APP遠端操控即時確認清潔日誌，吸塵器則放於她的後方位置。

智慧遠端操控體驗 發揮清潔最大效能

透過LG ThinQ™ APP遠端操控即時確認濾網狀態、電池壽命、智慧診斷與清潔日誌，確保每天打掃時都能發揮其最佳效能。

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*啟用 ThinQ™ 之前，請先將您的裝置透過LG ThinQ™ 應用程式連接 Wi-Fi。您可以從任何智慧手機上的 Google Play Store 或 Apple App Store 下載 LG ThinQ™ 應用程式。 詳細請參閱 LG ThinQ™ 部分內容。LG ThinQ™ 應用程式在某些智慧手機型號可能無法正常運行，請檢查您的軟體版本兼容性（Android OS 5.0 以上或iOS 10.0 以上）。

清潔簡便

強勁輕薄地板吸頭™

2合1毛刷吸頭

可用於書架、置物櫃、鍵盤等不規則面的清掃

隙縫吸頭

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

不再只是吸塵器
兼具美感與品味

圖片示意濕拖吸塵器適合擺放於現代感的居家空間。

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

second-polluted-A9T_1600px

A9T-LITEPE配件组合

A9N_comparison_PC

A9T-LITE_Size

如何更換集塵袋

了解更多

如何使用充電站

了解更多

如何清潔集塵盒

了解更多

如何組裝吸塵器產品

了解更多

摘要

列印
機身顏色（吸塵器）
夢幻銀
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 870 x 260
充電時間
4H
集塵盒容量(L)
1.015

主要規格

  • 機身顏色（吸塵器）

    夢幻銀

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    260 x 870 x 260

  • 五重過濾系統

  • 氣旋技術

    強化軸流氣旋

  • KompressorTM 技術

  • 智慧變頻馬達

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

  • 可水洗式濾網

  • 自動除塵充電座

  • ThinQ(Wi-Fi)

所有規格

材料與飾面

  • 機身顏色（吸塵器）

    夢幻銀

  • 機身顏色（智慧集塵收納充電座）

    深灰

條碼

  • 條碼

    8806084677754

基本配件

  • 二合一毛刷吸頭

  • 清潔刷

  • 縫隙吸頭

電池

  • 隨附電池（數量）

    2（雙）

  • 電池類型

    鋰離子

  • 每電池充電時間（分鐘）

    240

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

    60

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）

    40

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）

    7

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）

    6

尺寸與重量（吸塵器）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    260 x 870 x 260

  • 重量（kg）

    2.6

  • 產品高度（最大 mm）

    1120

尺寸與重量（智慧集塵收納充電座）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    256 x 1009 x 298

  • 重量（kg）

    10.1

特色（吸塵器）

  • 類型

    無線棒式 + 手持（2 合 1）

  • 大拇指一鍵控制

  • Dual PowerPack

  • 智慧變頻馬達

  • 五重過濾系統

  • 五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）

  • 太空科學

  • 電池狀態指示器

  • 充電和收納

    全功能直立式吸塵器

  • 堵塞物體指示器

  • 轉換成手持

  • 氣旋技術

    強化軸流氣旋

  • 濾網清潔循環提示指示器

  • KompressorTM 技術

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

  • 可水洗式濾網

特色（智慧集塵收納充電座）

  • All-in-One Tower

  • 三重過濾系統

  • 隱藏式吸頭收納

  • 自動除塵充電座

  • 備用電池狀態指示器

  • 電容式觸控

  • 集塵袋更換提示指示器

  • UVC LED

吸頭

  • 通用（多表面）吸頭

  • 高速震動除蟎吸頭

  • LED輕薄地板吸頭

  • 智慧雙旋濕拖吸頭

  • 毛髮專用吸頭

  • 強勁輕薄地板吸頭

  • 蒸氣雙旋濕拖吸頭

其他吸頭與配件

  • 頑垢專用硬毛吸頭

  • 配件袋

  • 微塵濾網

  • 分離式吸頭與抹布墊儲藏架

  • 彈性伸縮軟管

  • 排氣濾網

  • 可彎曲吸頭

  • 床墊吸頭

  • 抹布墊（數量）

    0

  • 多角度軟毛吸頭

  • 濕拖頭組（水箱濾網量杯）

效能（吸塵器）

  • 電源模式

    一般 / 強 / 強化

  • 集塵盒容量(L)

    1.015

  • 集塵盒容量 (L)（壓縮時）

    0.44

  • 最大吸力(瓦)

    210

效能（智慧集塵收納充電座）

  • 清空模式

    自動 / 手動

  • 集塵袋容量 (L)

    2.5

  • 自動除塵時間(秒)

    45

  • 耗電量(安排)充電

    1.15

  • 耗電量(安培)清潔

    0.44

  • 耗電量(瓦)清潔

    1700

智慧技術

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • 清潔記錄

  • 濾網清潔更換指示器

  • 濾網清潔指南

  • 智慧診斷

使用者評論

為你推薦