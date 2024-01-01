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LG CordZero™ A9 X系列 All-in-One 快清式無線吸塵器 (自動集塵) (永夜灰)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
你會喜歡的功能
自動集塵
髒汙不沾手
LED輕薄地板吸頭
深入清潔陰暗狹窄的角落
壓縮集塵
刮除氣旋毛髮
LG ThinQ™
使用手機輕鬆進行管理
自動集塵
髒汙不沾手
遠離灰塵、花粉和寵物毛髮等過敏原
遠離灰塵、花粉和寵物毛髮等過敏原
輕鬆享有自動淨化的系統
圖像畫面顯示 UVC LED 紫外線的照射形狀以及它在吸塵器內的位置。
更多空間以提升您的居家設計
顯示右側收納空間、左側收納空間，以及裝在吸塵器外部的濕拖吸頭。
sub
既時尚又省空間
既時尚又省空間
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。本機型所附吸頭依規格說明為準。
在 LG ThinQ™ 2) 應用程式中管理 LG 家電
LG ThinQ™
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
吸力更強 設計更輕巧
吸塵器重量只有 2.47kg，極度輕巧，非常適合家居使用。
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*實際產品重量可能有些微誤差, 且因製造過程、測試條件、吸頭不同而有所差異。
深入陰暗角落徹底清潔
令人讚不絕口
*實際產品尺寸可能有些微誤差, 且因製造過程、測試條件、吸頭不同而有所差異。
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
一目了然，操作更簡單
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
更多關於
變頻無線吸塵器的好處
採用 KOMPRESSOR™ 集塵壓縮™5) 技術 避免頻繁清理集塵盒
影像顯示吸塵器主體內壓縮灰塵的畫面。
可替換電池，並可於吸塵器與充電座上同時充電。
影像顯示吸塵器的電池組。
使用 5道過濾系統過濾細小微塵。
影像顯示 5-Step Filtration System。
可水洗氣旋、濾網和集塵盒均可清洗，確保過濾效果保持衛生。
輕鬆拆卸並清潔濾網和防塵裝置，讓吸塵器保持在最佳狀態。
搭載耐用、持久的智慧變頻馬達™與軸向渦輪氣旋技術™。
影像顯示 Smart Inverter Motor 和 Axial Turbo Cyclone。此外，吸頭和頭部均為透明，以展示安裝在內部的 Smart Inverter Motor。
A9X-AUTO 配件组合
免責聲明
1) UVC LED
-可更換集塵袋；對於集塵袋內積聚的灰塵表面所滋生的細菌，其抑制效果以及集塵袋的建議更換時間，可能會因應實際環境條件而異。
- LG 電子應用 UVC (ultraviolet C) LED 到各種 LG 家電產品，以減少有害細菌。
- 當將自動集塵座的電源插頭插入插座並正確供電時，UVC LED 會每 12 小時自動運行約 2 小時。
- 在炎熱潮濕的夏季，建議更頻繁地更換集塵袋。更換塵袋時，請取下馬達保護濾網並清洗，待確認完全乾燥後方可重新使用。此外，請定期清潔放置集塵袋的空間。請使用濕紙巾擦拭外部表面（使用含有酒精的消毒紙巾可能會導致變色）。
2) LG ThinQ™
- 若要使用 LG ThinQ™ 應用程式，兼容的吸塵設備必須透過 LG ThinQ™ 應用程式來連接到Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可從智能手機的 Google Play Store 或 Apple App Store 中下載。詳細的配對說明可在 LG ThinQ™ 應用程式中找到。請參考應用程式中的指南。
- LG ThinQ™ 應用程式可能無法於較舊的智能手機使用。
3) 吸力
*1 實際產品吸力可能因製造過程和測量環境而異。
*2 如果在使用過程中產品的保護模式被啟動（當產品被異物堵塞時，會發出“嗚~嗚~”的聲音，如果異物繼續堵塞，電源會關閉以保護產品），吸力會減小。
4) LED 輕薄電動地板吸頭
- 此為 LG 的測量結果，與現有的 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的地板吸頭進行比較。
- LED 照明效果的示意圖僅為了幫助顧客理解，是專為廣告而設的示意圖，因此實際表現可能有所不同。
5) KOMPRESSOR™
- 集塵壓縮鈕，可刮除水洗氣旋上纏繞的毛髮，並壓扁灰塵。
6) 可替換電池，並可於吸塵器與充電座上充電。本機型僅附1顆電池。
根據 LG 的內部測試結果，未附帶任何電動吸頭的運行時間，單顆電池低電量模式最長可達 60 分鐘；正常模式最長可達30分鐘；強勁模式最長可達 10 分鐘；強力清潔模式最長可達 6 分鐘。如使用電動吸頭，則單顆電池運行時間，低電量模式最長可達 40分鐘；正常模式最長可達20分鐘；強勁模式最長可達 13 分鐘；強力清潔模式最長可達 8分鐘。
摘要
尺寸
主要規格
-
機身顏色（吸塵器）
永夜灰
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
300 x 1120 x 245
-
五重過濾系統
是
-
氣旋技術
強化軸流氣旋
-
KompressorTM 技術
是
-
智慧變頻馬達
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
是
-
可水洗式濾網
是
-
自動除塵充電座
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
所有規格
材料與飾面
-
機身顏色（吸塵器）
永夜灰
-
機身顏色（智慧集塵收納充電座）
永夜灰
條碼
-
條碼
8806096029978
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
是
-
清潔刷
否
-
縫隙吸頭
是
電池
-
隨附電池（數量）
1（個）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
30
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）
20
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）
6
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）
8
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
300 x 1120 x 245
-
重量（kg）
2.47
-
產品高度（最大 mm）
1120
尺寸與重量（智慧集塵收納充電座）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
256 x 1009 x 298
-
重量（kg）
9.7
特色（吸塵器）
-
類型
無線棒式 + 手持（2 合 1）
-
大拇指一鍵控制
是
-
Dual PowerPack
否
-
智慧變頻馬達
是
-
五重過濾系統
是
-
太空科學
是
-
電池狀態指示器
是
-
充電和收納
All-in-One Tower
-
堵塞物體指示器
是
-
轉換成手持
是
-
氣旋技術
強化軸流氣旋
-
濾網清潔循環提示指示器
是
-
KompressorTM 技術
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
是
-
可水洗式濾網
是
特色（智慧集塵收納充電座）
-
All-in-One Tower
是
-
三重過濾系統
是
-
隱藏式吸頭收納
是
-
自動除塵充電座
是
-
備用電池狀態指示器
是
-
電容式觸控
是
-
集塵袋更換提示指示器
是
-
奈米離子顯示燈
否
-
UVC LED
是
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
否
-
高速震動除蟎吸頭
是
-
LED輕薄地板吸頭
是
-
智慧雙旋濕拖吸頭
否
-
毛髮專用吸頭
否
-
強勁輕薄地板吸頭
否
-
蒸氣雙旋濕拖吸頭
否
其他吸頭與配件
-
頑垢專用硬毛吸頭
否
-
配件袋
否
-
微塵濾網
否
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
否
-
彈性伸縮軟管
否
-
排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床墊吸頭
否
-
抹布墊（數量）
0
-
多角度軟毛吸頭
否
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
否
效能（吸塵器）
-
電源模式
低電量/正常/強/強力
-
集塵盒容量(L)
0.5
-
集塵盒容量 (L)（壓縮時）
1.25
-
最大吸力(瓦)
280
效能（智慧集塵收納充電座）
-
清空模式
自動 / 手動
-
集塵袋容量 (L)
2.5
-
自動除塵時間(秒)
30
-
耗電量(安排)充電
1.15
-
耗電量(安培)清潔
0.6
-
耗電量(瓦)清潔
1000
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
清潔記錄
是
-
濾網清潔更換指示器
是
-
濾網清潔指南
是
-
智慧診斷
是