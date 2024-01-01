LG CordZero™ A9 X系列 All-in-One 快清式無線吸塵器 (自動集塵) (永夜灰)



1) UVC LED



-可更換集塵袋；對於集塵袋內積聚的灰塵表面所滋生的細菌，其抑制效果以及集塵袋的建議更換時間，可能會因應實際環境條件而異。

- LG 電子應用 UVC (ultraviolet C) LED 到各種 LG 家電產品，以減少有害細菌。

- 當將自動集塵座的電源插頭插入插座並正確供電時，UVC LED 會每 12 小時自動運行約 2 小時。

- 在炎熱潮濕的夏季，建議更頻繁地更換集塵袋。更換塵袋時，請取下馬達保護濾網並清洗，待確認完全乾燥後方可重新使用。此外，請定期清潔放置集塵袋的空間。請使用濕紙巾擦拭外部表面（使用含有酒精的消毒紙巾可能會導致變色）。



2) LG ThinQ™



- 若要使用 LG ThinQ™ 應用程式，兼容的吸塵設備必須透過 LG ThinQ™ 應用程式來連接到Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可從智能手機的 Google Play Store 或 Apple App Store 中下載。詳細的配對說明可在 LG ThinQ™ 應用程式中找到。請參考應用程式中的指南。

- LG ThinQ™ 應用程式可能無法於較舊的智能手機使用。



3) 吸力



*1 實際產品吸力可能因製造過程和測量環境而異。

*2 如果在使用過程中產品的保護模式被啟動（當產品被異物堵塞時，會發出“嗚~嗚~”的聲音，如果異物繼續堵塞，電源會關閉以保護產品），吸力會減小。



4) LED 輕薄電動地板吸頭



- 此為 LG 的測量結果，與現有的 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的地板吸頭進行比較。

- LED 照明效果的示意圖僅為了幫助顧客理解，是專為廣告而設的示意圖，因此實際表現可能有所不同。



5) KOMPRESSOR™



- 集塵壓縮鈕，可刮除水洗氣旋上纏繞的毛髮，並壓扁灰塵。



6) 可替換電池，並可於吸塵器與充電座上充電。本機型僅附1顆電池。



根據 LG 的內部測試結果，未附帶任何電動吸頭的運行時間，單顆電池低電量模式最長可達 60 分鐘；正常模式最長可達30分鐘；強勁模式最長可達 10 分鐘；強力清潔模式最長可達 6 分鐘。如使用電動吸頭，則單顆電池運行時間，低電量模式最長可達 40分鐘；正常模式最長可達20分鐘；強勁模式最長可達 13 分鐘；強力清潔模式最長可達 8分鐘。