LG CordZero™ A9 X系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器 (自動集塵) (雪霧白)

1) UVC LED



-可更換集塵袋；對於集塵袋內積聚的灰塵表面所滋生的細菌，其抑制效果以及集塵袋的建議更換時間，可能會因應實際環境條件而異。



- LG 電子應用 UVC (ultraviolet C) LED 到各種 LG 家電產品，以減少有害細菌。



- 當將自動集塵座的電源插頭插入插座並正確供電時，UVC LED 會每 12 小時自動運行約 2 小時。



- 在炎熱潮濕的夏季，建議更頻繁地更換集塵袋。更換塵袋時，請取下馬達保護濾網並清洗，待確認完全乾燥後方可重新使用。此外，請定期清潔放置集塵袋的空間。請使用濕紙巾擦拭外部表面（使用含有酒精的消毒紙巾可能會導致變色）。



2) 蒸氣雙旋濕拖吸頭



【蒸氣】*1



*蒸氣雙旋濕拖吸頭的「蒸氣」技術：為蒸氣產生器供水以產生的蒸氣的技術，加熱裝置會直接加熱蒸氣產生器的出口，而該出口則連接到該產品底部的濕拖吸頭。



*為了盡量為蒸氣雙旋濕拖吸頭供應充分的蒸氣，蒸氣出口是與濕拖吸頭直接接觸的，所以使用該產品時可能難以肉眼查看供應給濕拖吸頭的蒸氣。



*裝上蒸氣雙旋濕拖吸頭後，按下電源按鈕即可運作蒸氣濕拖模式，或是無吸塵功能的濕拖模式。您可按加減按鈕以開關吸塵功能或是更改清潔模式。



【更容易去除頑垢】*2



*地板去污性能可能因使用環境而異。



【蒸氣專用電池組】*3



*電池可從蒸氣專用電池組中取出，並且只在濕拖無線吸塵器的充電器或智慧集塵收納充電站內單獨充電。



【地板保護】*4



*使用環境可能會影響產品進入地板保護模式所需的時間。



3) LG ThinQ™



- 若要使用 LG ThinQ™ 應用程式，兼容的吸塵設備必須透過 LG ThinQ™ 應用程式來連接到Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可從智能手機的 Google Play Store 或 Apple App Store 中下載。詳細的配對說明可在 LG ThinQ™ 應用程式中找到。請參考應用程式中的指南。



- LG ThinQ™ 應用程式可能無法於較舊的智能手機使用。



4) 吸力



*1 實際產品吸力可能因製造過程和測量環境而異。



*2 如果在使用過程中產品的保護模式被啟動（當產品被異物堵塞時，會發出“嗚~嗚~”的聲音，如果異物繼續堵塞，電源會關閉以保護產品），吸力會減小。



5) LED 輕薄電動地板吸頭



- 此為 LG 的測量結果，與現有的 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的地板吸頭進行比較。



- LED 照明效果的示意圖僅為了幫助顧客理解，是專為廣告而設的示意圖，因此實際表現可能有所不同。



6) KOMPRESSOR™



- 集塵壓縮鈕，可刮除水洗氣旋上纏繞的毛髮，並壓扁灰塵。



7) Dual Battery Pack™



- 根據 LG 的內部測試結果，雙電池（2 顆電池）的運行時間是基於兩顆新電池來計算的（1 顆新電池插入主體並完全充電，另 1 顆新電池獨立於充電座充電）。在低電量模式下，未附帶任何電動吸頭的運行時間最長可達 120 分鐘（單顆電池低電量模式最長可達 60 分鐘；正常模式最長可達30分鐘；強勁模式最長可達 10 分鐘；強力清潔模式最長可達 6 分鐘）。在低電量模式下，如使用電動吸頭，則運行時間最長可達 80 分鐘（單顆電池低電量模式最長可達 40分鐘；正常模式最長可達20分鐘；強勁模式最長可達 13 分鐘；強力清潔模式最長可達 8分鐘）。