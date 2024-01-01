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LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔 (雙機自動集塵)

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LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔 (雙機自動集塵)

ART-PRIME

LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔 (雙機自動集塵)

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

你會喜歡的清空塔功能

二合一省空間

雙機自動集塵，輕鬆除塵，髒污不沾手

LED輕薄地板吸頭

深入清潔陰暗狹窄的角落

乾吸濕拖 一次完成

享受不動手的清潔

LG ThinQ™

使用手機輕鬆進行管理

智動式集塵基地

*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。本機型所附吸頭依規格說明為準。

雙機自動集塵

髒汙不沾手

將變頻無線吸塵器和清潔機器人放入清空塔中，即可自動清空集塵盒，輕鬆除塵，為你節省時間，並防止灰塵外洩二次汙染環境。

遠離灰塵、花粉和寵物毛髮等過敏原

清空塔設計包含三重過濾系統，收集灰塵髒汙並過濾微塵，以防止在自動除塵的過程中，讓灰塵或毛屑再次四散到空氣當中。

圖像畫面顯示三重濾網的外部，以及三重濾網在吸塵器內的位置。

輕鬆享有自動淨化的系統

UVC LED1) 紫外線殺菌能減少集塵袋內灰塵表面細菌孳生，保持衛生。

圖像顯示 UVC LED 紫外線的照射形狀以及它在吸塵器內的位置。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

二合一全收納

既時尚又省空間

結合清潔機器人和吸塵器，分進合擊，打造整齊居家空間。清空塔提供收納空間，可用來存放其他吸頭和配件。

*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。本機型所附吸頭依規格說明為準。

LG ThinQ™

在 LG ThinQ™ 2) 應用程式中管理 LG 家電

圖像顯示帶有手機屏幕特寫和已組裝好的 Combi Tower 內部。
圖像顯示手機屏幕特寫，以及清潔機器人清理地板和地毯的畫面。
圖像顯示手機屏幕特寫，以及清潔機器人清理地板的畫面。
圖像顯示帶有手機屏幕特寫和已組裝好的 Combi Tower 內部。
圖像顯示手機屏幕特寫，以及清潔機器人清理地板和地毯的畫面。
圖像顯示手機屏幕特寫，以及清潔機器人清理地板的畫面。

吸塵器︰ 預設模式

在 LG ThinQ™ App 中將您喜歡的清潔模式設定為「預設模式」，節省時間。

清潔機器人︰ 吸力調整

可以透過調節4級吸力來配合環境進行清潔。

清潔機器人︰ 清潔區域設置

設定清潔區域，以針對家中特定區域進行清潔。啟動此功能後，清潔機器人將僅在此特定區域內進行清潔。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

變頻無線吸塵器靠在牆上。

更強勁、更輕巧、更優秀

強勁吸力

吸力更強 設計更輕巧

280W 強勁吸力助您有效清潔居家環境。
吸塵器重量只有 2.47kg，極度輕巧，非常適合家居使用。

*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*實際產品重量可能有些微誤差, 且因製造過程、測試條件、吸頭不同而有所差異。

LED 輕薄地板吸頭

深入陰暗角落徹底清潔
令人讚不絕口

LED輕薄地板吸頭3) 比傳統吸頭寬度增加20%，厚度減少15%，可到達難以清潔的區域。配備明亮的 LED 燈，能夠照亮吸頭前方的區域，助您輕鬆在灰暗處看到灰塵。

動畫顯示纖闊電動地板吸頭在清潔各個空間。即使是梳化上的最狹窄間隙也可以輕鬆清潔到。

*實際產品尺寸可能有些微誤差, 且因製造過程、測試條件、吸頭不同而有所差異。
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

LCD 螢幕

一目了然，操作更簡單

透過可依吸塵器方向調整的直覺式螢幕以及內建於吸塵器手把的觸控按鈕，輕鬆監控、自訂設定並排除故障。

影像顯示 LCD 螢幕與其上的文字特寫，並顯示吸塵器的狀態。-集塵盒清空程序完成。

圖像顯示清潔階段的螢幕。

象形圖顯示出現了問題。

影像顯示 LCD 螢幕與其上的文字特寫，並顯示吸塵器的狀態。-吸入口檢測到問題。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

更多關於變頻無線吸塵器的好處

採用 KOMPRESSOR™集塵壓縮™4) 技術 避免頻繁清理集塵盒

影像顯示吸塵器主體內壓縮灰塵的畫面。

Dual Battery Pack™雙電池組™5) 最長可提供長達 120 分鐘的使用時間。

影像顯示吸塵器的電池組。

使用 5道過濾系統過濾細小微塵。

影像顯示 5-Step Filtration System。

可水洗氣旋、濾網和集塵盒均可清洗，確保過濾效果保持衛生。

輕鬆拆卸並清潔濾網和防塵裝置，讓吸塵器保持在最佳狀態。

搭載耐用、持久的智慧變頻馬達™與軸向渦輪氣旋技術™。

影像顯示 Smart Inverter Motor 和 Axial Turbo Cyclone。此外，吸頭和頭部均為透明，以展示安裝在內部的 Smart Inverter Motor。

清潔機器人同時吸塵和拖地，為大理石地板帶來雙重清潔。

乾吸濕拖 一次完成

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

360 LiDAR 雷射導航

走遍家居 細心清潔

360 LiDAR 雷射導航6) 識別家居平面環境，將居家佈局映射出來，安全繞行障礙物，從而進行高效且徹底的清潔。

防撞感測器

左右兩側的防撞感測器，可於清潔時偵測壓力並避開牆壁。

清潔機器人感測器在碰撞之前檢測到牆壁，並避免碰撞。

360 LiDAR雷射感測器

如果360 LiDAR 雷射感測器觸碰到障礙物，吸塵器會被定向遠離，以安全地繼續清潔。

清潔機器人進入梳化底部，檢測到上方有障礙物。

懸崖感測器

利用懸崖感應器可以偵測並避開階差和樓梯。此外，您也可以在 LG ThinQ™ 智慧應用程式中設定禁止進入的區域。

清潔機器人感測器檢測到樓梯，因此避免墜落。

*這是模擬廣告圖，實際環境可能會有差異。

同時吸地與拖地

乾吸濕拖 一次完成

既能吸塵，又能拖地，雙重潔淨效果一次擁有。自動供水系統保持拖布濕潤，助你流暢清潔，不受中斷。

*這是模擬廣告圖，實際環境可能會有差異。

多種吸頭和配件

替換吸頭 滿足不同需求

LED輕薄地板吸頭

配有 LED 燈，外形寬闊纖薄，助你深入陰暗角落，輕鬆清潔環境。

配有LED輕薄地板吸頭，其外形寬闊纖薄，助您輕鬆清潔家居。

隙縫吸頭

適合深入清潔角落、縫隙和狹窄邊緣。

影像顯示用隙縫吸頭來清潔汽車座椅。

二合一毛刷吸頭

可作為毛刷或硬式吸頭使用，對於難以清理的塵埃和汙垢非常有效。

影像顯示使用二合一吸頭從筆記型電腦上清除灰塵。

R5T 濕拖清潔機器人

只需裝上抹布板，即可輕鬆地同時吸塵和拖地。

圖像顯示了一台清潔機器人從下方進行吸塵。

包裝內含物

影像顯示 Combi Tower 的配件。

*免責聲明︰

1) UVC LED
- 依據 KRIBS 測試報告, 在 All-in-One Tower Combi（測試機器型號：VDS-SR7****）的集塵袋中，放入接種有細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約有107 CFU / ㎖ 的9個平板，並將集塵袋放回測試機器中，照射 UVC LED 2小時後，對於照射過 UVC LED 的平板計算活菌的數量。[測試條件：（23 ± 2）℃，（45 ± 5）% 相對濕度。]
-可更換集塵袋；對於集塵袋內積聚的灰塵表面所滋生的細菌，其抑制效果以及集塵袋的建議更換時間，可能會因應實際環境條件而異。
- LG 電子應用 UVC (ultraviolet C) LED 到各種 LG 家電產品，以減少有害細菌。
- 當將清空塔的電源插頭插入插座並正確供電時，UVC LED 會每 12 小時自動運行約 2 小時。
- 在炎熱潮濕的夏季，建議更頻繁地更換集塵袋。更換塵袋時，請取下馬達保護濾網並清洗，待確認完全乾燥後方可重新使用。此外，請定期清潔放置集塵袋的空間。請使用濕紙巾擦拭外部表面（使用含有酒精的消毒紙巾可能會導致變色）。

2) LG ThinQ™
- 若要使用 LG ThinQ™ 應用程式，兼容的吸塵設備必須透過 LG ThinQ™ 應用程式來連接到Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可從智能手機的 Google Play Store 或 Apple App Store 中下載。詳細的配對說明可在 LG ThinQ™ 應用程式中找到。請參考應用程式中的指南。
- LG ThinQ™ 應用程式可能無法於較舊的智能手機使用。

3) LED 輕薄電動地板吸頭
- 此為 LG 的測量結果，與現有的 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的地板吸頭進行比較。
- LED 照明效果的示意圖僅為了幫助顧客理解，是專為廣告而設的示意圖，因此實際表現可能有所不同。

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4) KOMPRESSOR™

- 集塵壓縮鈕，可刮除水洗氣旋上纏繞的毛髮，並壓扁灰塵。

5) Dual Battery Pack™

- 根據 LG 的內部測試結果，雙電池（2 顆電池）的運行時間是基於兩顆新電池來計算的（1 顆新電池插入主體並完全充電，另 1 顆新電池獨立於主題地全完充電）。在弱模式下，未附帶任何吸頭的運行時間最長可達 120 分鐘（正常模式最長可達 60 分鐘；強勁模式最長可達 20 分鐘；強力清潔模式最長可達 12 分鐘）。在輕柔模式下，如使用吸頭，則運行時間最長可達 80 分鐘（正常模式最長可達 40 分鐘；強勁模式最長可達 26 分鐘；強力清潔模式最長可達 16 分鐘）。

6) 360 LiDAR Sensor

- 360 LiDAR Sensor 每秒掃描周圍環境六次，掃描範圍達到 8 米半徑。
- 根據實際環境和使用條件，實際環境與機器人創建的地圖之間可能存在差異。

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常見問題

清塵功能無法正常運作，我可以如何解決這個問題呢？

請檢查以下事項：
① 確保電源插頭已連接。
② 檢查吸塵器是否安裝正確。如果安裝正確，它會發出嗶嗶聲。
③ 如果清塵程序暫停，請按下「開始/停止」按鈕來重新啟動程序。
④ 清塵方式有自動或手動兩種：
- 清潔機器人的預設為自動清塵模式。- 變頻無線吸塵器的預設為手動清塵模式。
- 對於手動清塵模式，當變頻無線吸塵器或清潔機器人與集塵塔對接時，按下清塵按鈕即可開始清塵程序。
- 若要在手動和自動清塵模式之間切換，請按住「選擇模式」按鈕至少三秒。

我已重新插入電源，但仍無法初始化產品設定，應該怎麼做呢？

馬達無法正常工作。請拔下電源線並聯絡 LG 電子服務中心。

設備已斷電，這是什麼原因所造成的？

請檢查：
① 電源插頭已完全插入插座。
② 拖把上的電源按鈕已開啟。
③ 斷路器未跳掣，且電源可用。

為什麼我的吸塵器無法充電？

請遵從以下指示來確認問題和原因：
① 檢查吸塵器是否安裝正確。正確安裝後，吸塵器會發出蜂鳴聲。如果沒有發出蜂鳴聲，請重新安裝吸塵器。
② 確保輔助電池已完全插入，而且相關圖示正在閃爍。
③ 檢查清潔機器人是否已正確對接，正確對接時會發出蜂鳴聲。另外，如果彈出錯誤訊息，請檢查是否有碎片。
④ 檢查插頭是否已完全插入插座內。
⑤ 拔下電源插頭並用乾布擦去充電端子上的所有碎屑。
⑥ 如果溫度低於 41°F (5°C)，您的裝置可能會無法充電。請在溫度高於 41°F 時再次嘗試充電。

如果產品有異味怎麼辦？

請遵從以下指示來確認問題和原因：
① 全新吸塵器可能有一股「全新」氣味，3 個月後就會消失。
② 檢查拖把吸頭上是否黏有潮濕的灰塵，這些灰塵可能會產生異味。每次使用後，在存放吸塵器之前，請記住清除所有潮濕的灰塵。如果吸塵器未完全乾燥，其預濾網、排氣濾網或大型灰塵分離裝置也可能會開始發出氣味。用水清洗後，將零件放在通風良好的陰涼處徹底風乾至少 24 小時，然後再使用。
③ 如果集塵袋傳出強烈氣味，則可能是寵物糞便等氣味滲入到了集塵袋中。吸完氣味強烈的物品後，即使袋子未裝滿，也要更​​換袋子。同樣，長時間未更換的舊集塵袋也可能會散發異味。即使集塵袋尚未裝滿，也要定期更換。

如果自動清塵和輔助電池指示燈同時閃爍，這代表什麼？

馬達無法正常工作。這可能是由以下原因引起的：

馬達碰到集塵袋頂部的分離按鈕
馬達正打開和關閉集塵袋頂部
馬達改變了在「變頻無線吸塵器清空」和「清潔機器人清空」模式之間的氣流

請拔下電源線並聯絡 LG 電子服務中心。

為什麼清塵通知會呈現紅色閃爍約 10 秒，然後發出蜂鳴聲？

集塵袋已滿，請立即更換。

dimension

摘要

列印
機身顏色（吸塵器）
雪霧白
產品尺寸（寬x高x深 mm）
300 x 1120 x 245
充電時間
4H
集塵盒容量(L)
0.5

所有規格

材料與飾面

  • 機身顏色（吸塵器）

    雪霧白

  • 機身顏色（智慧集塵收納充電座）

    雪霧白

條碼

  • 條碼

    8806084862495

基本配件

  • 二合一毛刷吸頭

  • 清潔刷

  • 縫隙吸頭

電池

  • 隨附電池（數量）

    2（個）

  • 電池類型

    鋰離子

  • 每電池充電時間（分鐘）

    240

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

    30

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）

    20

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）

    6

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）

    8

尺寸與重量（吸塵器）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    300 x 1120 x 245

  • 重量（kg）

    2.47

  • 產品高度（最大 mm）

    1120

尺寸與重量（智慧集塵收納充電座）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    316 x 1144 x 479

  • 重量（kg）

    12.7

特色（吸塵器）

  • 類型

    無線棒式 + 手持（2 合 1）

  • 大拇指一鍵控制

  • Dual PowerPack

  • 智慧變頻馬達

  • 五重過濾系統

  • 五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）

  • 太空科學

  • 電池狀態指示器

  • 充電和收納

    All-in-One Tower

  • 堵塞物體指示器

  • 轉換成手持

  • 氣旋技術

  • 濾網清潔循環提示指示器

  • KompressorTM 技術

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

  • 可水洗式濾網

特色（智慧集塵收納充電座）

  • All-in-One Tower

  • 三重過濾系統

  • 隱藏式吸頭收納

  • 自動除塵充電座

  • 備用電池狀態指示器

  • 電容式觸控

  • 集塵袋更換提示指示器

  • 奈米離子顯示燈

  • UVC LED

吸頭

  • 通用（多表面）吸頭

  • 高速震動除蟎吸頭

  • LED輕薄地板吸頭

  • 智慧雙旋濕拖吸頭

  • 毛髮專用吸頭

  • 強勁輕薄地板吸頭

  • 蒸氣雙旋濕拖吸頭

其他吸頭與配件

  • 頑垢專用硬毛吸頭

  • 配件袋

  • 微塵濾網

  • 分離式吸頭與抹布墊儲藏架

  • 彈性伸縮軟管

  • 排氣濾網

  • 可彎曲吸頭

  • 床墊吸頭

  • 抹布墊（數量）

    0

  • 多角度軟毛吸頭

  • 濕拖頭組（水箱濾網量杯）

效能（吸塵器）

  • 電源模式

    低電量/正常/強/強力

  • 集塵盒容量(L)

    0.5

  • 集塵盒容量 (L)（壓縮時）

    1.25

  • 最大吸力(瓦)

    280

效能（智慧集塵收納充電座）

  • 清空模式

    自動 / 手動

  • 集塵袋容量 (L)

    2.5

  • 自動除塵時間(秒)

    30

  • 耗電量(安排)充電

    1.15

  • 耗電量(安培)清潔

    0.6

  • 耗電量(瓦)清潔

    1000

智慧技術

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • 清潔記錄

  • 濾網清潔更換指示器

  • 濾網清潔指南

  • 智慧診斷

使用者評論

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