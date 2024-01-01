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LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔 (雙機自動集塵)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
你會喜歡的清空塔功能
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。本機型所附吸頭依規格說明為準。
髒汙不沾手
遠離灰塵、花粉和寵物毛髮等過敏原
圖像畫面顯示三重濾網的外部，以及三重濾網在吸塵器內的位置。
輕鬆享有自動淨化的系統
圖像顯示 UVC LED 紫外線的照射形狀以及它在吸塵器內的位置。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
既時尚又省空間
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。本機型所附吸頭依規格說明為準。
在 LG ThinQ™ 2) 應用程式中管理 LG 家電
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
吸力更強 設計更輕巧
吸塵器重量只有 2.47kg，極度輕巧，非常適合家居使用。
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*實際產品重量可能有些微誤差, 且因製造過程、測試條件、吸頭不同而有所差異。
深入陰暗角落徹底清潔
令人讚不絕口
*實際產品尺寸可能有些微誤差, 且因製造過程、測試條件、吸頭不同而有所差異。
*產品影片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
一目了然，操作更簡單
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
更多關於變頻無線吸塵器的好處
採用 KOMPRESSOR™集塵壓縮™4) 技術 避免頻繁清理集塵盒
影像顯示吸塵器主體內壓縮灰塵的畫面。
Dual Battery Pack™雙電池組™5) 最長可提供長達 120 分鐘的使用時間。
影像顯示吸塵器的電池組。
使用 5道過濾系統過濾細小微塵。
影像顯示 5-Step Filtration System。
可水洗氣旋、濾網和集塵盒均可清洗，確保過濾效果保持衛生。
輕鬆拆卸並清潔濾網和防塵裝置，讓吸塵器保持在最佳狀態。
搭載耐用、持久的智慧變頻馬達™與軸向渦輪氣旋技術™。
影像顯示 Smart Inverter Motor 和 Axial Turbo Cyclone。此外，吸頭和頭部均為透明，以展示安裝在內部的 Smart Inverter Motor。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
走遍家居 細心清潔
防撞感測器
左右兩側的防撞感測器，可於清潔時偵測壓力並避開牆壁。
清潔機器人感測器在碰撞之前檢測到牆壁，並避免碰撞。
360 LiDAR雷射感測器
如果360 LiDAR 雷射感測器觸碰到障礙物，吸塵器會被定向遠離，以安全地繼續清潔。
清潔機器人進入梳化底部，檢測到上方有障礙物。
懸崖感測器
利用懸崖感應器可以偵測並避開階差和樓梯。此外，您也可以在 LG ThinQ™ 智慧應用程式中設定禁止進入的區域。
清潔機器人感測器檢測到樓梯，因此避免墜落。
*這是模擬廣告圖，實際環境可能會有差異。
乾吸濕拖 一次完成
*這是模擬廣告圖，實際環境可能會有差異。
替換吸頭 滿足不同需求
LED輕薄地板吸頭
配有LED輕薄地板吸頭，其外形寬闊纖薄，助您輕鬆清潔家居。
隙縫吸頭
影像顯示用隙縫吸頭來清潔汽車座椅。
二合一毛刷吸頭
影像顯示使用二合一吸頭從筆記型電腦上清除灰塵。
R5T 濕拖清潔機器人
圖像顯示了一台清潔機器人從下方進行吸塵。
包裝內含物
影像顯示 Combi Tower 的配件。
*免責聲明︰
1) UVC LED
- 依據 KRIBS 測試報告, 在 All-in-One Tower Combi（測試機器型號：VDS-SR7****）的集塵袋中，放入接種有細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約有107 CFU / ㎖ 的9個平板，並將集塵袋放回測試機器中，照射 UVC LED 2小時後，對於照射過 UVC LED 的平板計算活菌的數量。[測試條件：（23 ± 2）℃，（45 ± 5）% 相對濕度。]
-可更換集塵袋；對於集塵袋內積聚的灰塵表面所滋生的細菌，其抑制效果以及集塵袋的建議更換時間，可能會因應實際環境條件而異。
- LG 電子應用 UVC (ultraviolet C) LED 到各種 LG 家電產品，以減少有害細菌。
- 當將清空塔的電源插頭插入插座並正確供電時，UVC LED 會每 12 小時自動運行約 2 小時。
- 在炎熱潮濕的夏季，建議更頻繁地更換集塵袋。更換塵袋時，請取下馬達保護濾網並清洗，待確認完全乾燥後方可重新使用。此外，請定期清潔放置集塵袋的空間。請使用濕紙巾擦拭外部表面（使用含有酒精的消毒紙巾可能會導致變色）。
2) LG ThinQ™
- 若要使用 LG ThinQ™ 應用程式，兼容的吸塵設備必須透過 LG ThinQ™ 應用程式來連接到Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可從智能手機的 Google Play Store 或 Apple App Store 中下載。詳細的配對說明可在 LG ThinQ™ 應用程式中找到。請參考應用程式中的指南。
- LG ThinQ™ 應用程式可能無法於較舊的智能手機使用。
3) LED 輕薄電動地板吸頭
- 此為 LG 的測量結果，與現有的 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的地板吸頭進行比較。
- LED 照明效果的示意圖僅為了幫助顧客理解，是專為廣告而設的示意圖，因此實際表現可能有所不同。
sub
4) KOMPRESSOR™
- 集塵壓縮鈕，可刮除水洗氣旋上纏繞的毛髮，並壓扁灰塵。
5) Dual Battery Pack™
- 根據 LG 的內部測試結果，雙電池（2 顆電池）的運行時間是基於兩顆新電池來計算的（1 顆新電池插入主體並完全充電，另 1 顆新電池獨立於主題地全完充電）。在弱模式下，未附帶任何吸頭的運行時間最長可達 120 分鐘（正常模式最長可達 60 分鐘；強勁模式最長可達 20 分鐘；強力清潔模式最長可達 12 分鐘）。在輕柔模式下，如使用吸頭，則運行時間最長可達 80 分鐘（正常模式最長可達 40 分鐘；強勁模式最長可達 26 分鐘；強力清潔模式最長可達 16 分鐘）。
6) 360 LiDAR Sensor
- 360 LiDAR Sensor 每秒掃描周圍環境六次，掃描範圍達到 8 米半徑。
- 根據實際環境和使用條件，實際環境與機器人創建的地圖之間可能存在差異。
sub
常見問題
清塵功能無法正常運作，我可以如何解決這個問題呢？
請檢查以下事項：
① 確保電源插頭已連接。
② 檢查吸塵器是否安裝正確。如果安裝正確，它會發出嗶嗶聲。
③ 如果清塵程序暫停，請按下「開始/停止」按鈕來重新啟動程序。
④ 清塵方式有自動或手動兩種：
- 清潔機器人的預設為自動清塵模式。- 變頻無線吸塵器的預設為手動清塵模式。
- 對於手動清塵模式，當變頻無線吸塵器或清潔機器人與集塵塔對接時，按下清塵按鈕即可開始清塵程序。
- 若要在手動和自動清塵模式之間切換，請按住「選擇模式」按鈕至少三秒。
我已重新插入電源，但仍無法初始化產品設定，應該怎麼做呢？
馬達無法正常工作。請拔下電源線並聯絡 LG 電子服務中心。
設備已斷電，這是什麼原因所造成的？
請檢查：
① 電源插頭已完全插入插座。
② 拖把上的電源按鈕已開啟。
③ 斷路器未跳掣，且電源可用。
為什麼我的吸塵器無法充電？
請遵從以下指示來確認問題和原因：
① 檢查吸塵器是否安裝正確。正確安裝後，吸塵器會發出蜂鳴聲。如果沒有發出蜂鳴聲，請重新安裝吸塵器。
② 確保輔助電池已完全插入，而且相關圖示正在閃爍。
③ 檢查清潔機器人是否已正確對接，正確對接時會發出蜂鳴聲。另外，如果彈出錯誤訊息，請檢查是否有碎片。
④ 檢查插頭是否已完全插入插座內。
⑤ 拔下電源插頭並用乾布擦去充電端子上的所有碎屑。
⑥ 如果溫度低於 41°F (5°C)，您的裝置可能會無法充電。請在溫度高於 41°F 時再次嘗試充電。
如果產品有異味怎麼辦？
請遵從以下指示來確認問題和原因：
① 全新吸塵器可能有一股「全新」氣味，3 個月後就會消失。
② 檢查拖把吸頭上是否黏有潮濕的灰塵，這些灰塵可能會產生異味。每次使用後，在存放吸塵器之前，請記住清除所有潮濕的灰塵。如果吸塵器未完全乾燥，其預濾網、排氣濾網或大型灰塵分離裝置也可能會開始發出氣味。用水清洗後，將零件放在通風良好的陰涼處徹底風乾至少 24 小時，然後再使用。
③ 如果集塵袋傳出強烈氣味，則可能是寵物糞便等氣味滲入到了集塵袋中。吸完氣味強烈的物品後，即使袋子未裝滿，也要更換袋子。同樣，長時間未更換的舊集塵袋也可能會散發異味。即使集塵袋尚未裝滿，也要定期更換。
如果自動清塵和輔助電池指示燈同時閃爍，這代表什麼？
馬達無法正常工作。這可能是由以下原因引起的：
馬達碰到集塵袋頂部的分離按鈕
馬達正打開和關閉集塵袋頂部
馬達改變了在「變頻無線吸塵器清空」和「清潔機器人清空」模式之間的氣流
請拔下電源線並聯絡 LG 電子服務中心。
為什麼清塵通知會呈現紅色閃爍約 10 秒，然後發出蜂鳴聲？
集塵袋已滿，請立即更換。
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摘要
所有規格
材料與飾面
-
機身顏色（吸塵器）
雪霧白
-
機身顏色（智慧集塵收納充電座）
雪霧白
條碼
-
條碼
8806084862495
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
是
-
清潔刷
否
-
縫隙吸頭
是
電池
-
隨附電池（數量）
2（個）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
30
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）
20
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）
6
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）
8
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
300 x 1120 x 245
-
重量（kg）
2.47
-
產品高度（最大 mm）
1120
尺寸與重量（智慧集塵收納充電座）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
316 x 1144 x 479
-
重量（kg）
12.7
特色（吸塵器）
-
類型
無線棒式 + 手持（2 合 1）
-
大拇指一鍵控制
是
-
Dual PowerPack
是
-
智慧變頻馬達
是
-
五重過濾系統
是
-
五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）
是
-
太空科學
是
-
電池狀態指示器
是
-
充電和收納
All-in-One Tower
-
堵塞物體指示器
是
-
轉換成手持
是
-
氣旋技術
是
-
濾網清潔循環提示指示器
是
-
KompressorTM 技術
是
-
伸縮式集塵管（四段長度）
是
-
可水洗式濾網
是
特色（智慧集塵收納充電座）
-
All-in-One Tower
是
-
三重過濾系統
是
-
隱藏式吸頭收納
是
-
自動除塵充電座
是
-
備用電池狀態指示器
是
-
電容式觸控
是
-
集塵袋更換提示指示器
是
-
奈米離子顯示燈
否
-
UVC LED
是
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
否
-
高速震動除蟎吸頭
否
-
LED輕薄地板吸頭
是
-
智慧雙旋濕拖吸頭
否
-
毛髮專用吸頭
否
-
強勁輕薄地板吸頭
否
-
蒸氣雙旋濕拖吸頭
否
其他吸頭與配件
-
頑垢專用硬毛吸頭
否
-
配件袋
否
-
微塵濾網
否
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
否
-
彈性伸縮軟管
否
-
排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床墊吸頭
否
-
抹布墊（數量）
0
-
多角度軟毛吸頭
否
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
否
效能（吸塵器）
-
電源模式
低電量/正常/強/強力
-
集塵盒容量(L)
0.5
-
集塵盒容量 (L)（壓縮時）
1.25
-
最大吸力(瓦)
280
效能（智慧集塵收納充電座）
-
清空模式
自動 / 手動
-
集塵袋容量 (L)
2.5
-
自動除塵時間(秒)
30
-
耗電量(安排)充電
1.15
-
耗電量(安培)清潔
0.6
-
耗電量(瓦)清潔
1000
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
清潔記錄
是
-
濾網清潔更換指示器
是
-
濾網清潔指南
是
-
智慧診斷
是