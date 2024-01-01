LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔 (雙機自動集塵)

1) UVC LED

- 依據 KRIBS 測試報告, 在 All-in-One Tower Combi（測試機器型號：VDS-SR7****）的集塵袋中，放入接種有細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌 - 每種測試細菌約有107 CFU / ㎖ 的9個平板，並將集塵袋放回測試機器中，照射 UVC LED 2小時後，對於照射過 UVC LED 的平板計算活菌的數量。[測試條件：（23 ± 2）℃，（45 ± 5）% 相對濕度。]

-可更換集塵袋；對於集塵袋內積聚的灰塵表面所滋生的細菌，其抑制效果以及集塵袋的建議更換時間，可能會因應實際環境條件而異。

- LG 電子應用 UVC (ultraviolet C) LED 到各種 LG 家電產品，以減少有害細菌。

- 當將清空塔的電源插頭插入插座並正確供電時，UVC LED 會每 12 小時自動運行約 2 小時。

- 在炎熱潮濕的夏季，建議更頻繁地更換集塵袋。更換塵袋時，請取下馬達保護濾網並清洗，待確認完全乾燥後方可重新使用。此外，請定期清潔放置集塵袋的空間。請使用濕紙巾擦拭外部表面（使用含有酒精的消毒紙巾可能會導致變色）。



2) LG ThinQ™

- 若要使用 LG ThinQ™ 應用程式，兼容的吸塵設備必須透過 LG ThinQ™ 應用程式來連接到Wi-Fi。LG ThinQ™ 應用程式可從智能手機的 Google Play Store 或 Apple App Store 中下載。詳細的配對說明可在 LG ThinQ™ 應用程式中找到。請參考應用程式中的指南。

- LG ThinQ™ 應用程式可能無法於較舊的智能手機使用。



3) LED 輕薄電動地板吸頭

- 此為 LG 的測量結果，與現有的 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的地板吸頭進行比較。

- LED 照明效果的示意圖僅為了幫助顧客理解，是專為廣告而設的示意圖，因此實際表現可能有所不同。