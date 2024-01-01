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LG CordZero™ M9銳眼 雙旋拖地機器人-寂靜灰 *此型號只有濕拖功能 (特定通路銷售)

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LG CordZero™ M9銳眼 雙旋拖地機器人-寂靜灰 *此型號只有濕拖功能 (特定通路銷售)

M9MASTER

LG CordZero™ M9銳眼 雙旋拖地機器人-寂靜灰 *此型號只有濕拖功能 (特定通路銷售)

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A video of the LG CordZero ThinQ™ M9 mopping a dirty surface at an angle to show the two mops on the bottom moving in a circular motion.

智慧雙旋濕拖技術 清潔更徹底

仿手勁加壓類似打蠟旋轉拖地，徹底清潔地板髒污

*經LG社內測試, 拖地機器人當水箱裝滿水時重量為2.3kg，拖布仿手勁加壓清潔重量為2kg。*拖布加壓清潔重量可能因測試環境不同而有差異。*拖地機器人。

拖地不中斷

電動馬達控制出水，拖地時能保持拖布適當水份，且濕度可至少維持60分鐘，且有5段出水量可選擇。

保持拖布濕度至少60分鐘

超大水箱設計，可持續至少60分鐘供給拖布濕度，讓清潔不中斷。

*經LG社內測試, 當水箱裝滿水時，水箱能夠供水至少60分鐘，拖地3m x 3m的空間。選擇"高水量"拖布含水量平均為150%，選擇"低水量"拖布含水量平均為110%。含水量因測試環境不同而有差異。
*經LG社內測試, 拖地機安裝全新電池並於硬地板拖地，選擇Z字型、高水量與充飽電的情況下，拖地時間達110分鐘。*經LG社內測試, 使用全新電池濕拖硬地板，選擇Z字型、Turbo模式與充飽電的情況下，水箱可供水至少60分鐘。實際運轉時間，因測試環境不同而有差異。

智慧雙眼辨識 淨收眼底

精確辨別家中環境與物品，繞行於家中暢行無阻。
  • 景象感測器
  • 距離感測器

*經LG社內測試，拖地機器人繪製的地圖可能與實際環境有差異。

雙重偵測感應器 偵測前方障礙物避免碰撞

雙感測技術的搭配可控制行進速度，保護家具避免碰撞。

6個前置ToF雷射感測器

6個前置ToF雷射感測器能夠偵測物體避免碰撞，也能量測距離聰明的決定行進速度。

前置防撞感測器

前置防撞感測器可偵測地面物品並繞行通過物品。

*雷射感測器™可以偵測與前方距離（約90mm）障礙物避免碰撞。
*經LG社內測試, 偵測狀況可能因障礙物形狀（床、沙發、家具或薄物物體）或材質(透明、玻璃)而有差異。

多種清潔模式

因應清潔需求，有4種智慧清潔模式可選擇。

細緻模式

細緻模式比Z字型模式拖地更細緻、運作更緩慢，拖地路徑之間幾乎沒有空隙。

    Z字型模式

    Z字型模式以來回式路徑快速移動，拖地路徑之間有較大的空隙(路徑間重疊約40mm)，以確保清潔速度。

      螺旋定點模式

      螺旋定點模式以正方形路徑移動，集中於0.5m x 0.5m小區域分次清潔。

        手動模式

        可透過遙控器或LG ThinQ APP遠端清潔

          The first image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Edge Mode'' which is a path where the machine has a narrow weave back and forth that overlaps.
          The second image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Zigzag Mode'' which is a path where the machine has a wider weave back and forth that only slightly overlaps.
          The third image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Spiral Spot Mode'' which is a path where the machine starts in the center and makes gradually larger and larger squares out.
          The fourth image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Manual Mode'' which is a path where the machine can go straight, move in circles, or do anything through the use of the remote controller.
          The first image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The &quot;Edge Mode&quot; which is a path where the machine has a narrow weave back and forth that overlaps.
          The second image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Zigzag Mode'' which is a path where the machine has a wider weave back and forth that only slightly overlaps.
          The third image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Spiral Spot Mode'' which is a path where the machine starts in the center and makes gradually larger and larger squares out.
          The fourth image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Manual Mode'' which is a path where the machine can go straight, move in circles, or do anything through the use of the remote controller.
          The first image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The &quot;Edge Mode&quot; which is a path where the machine has a narrow weave back and forth that overlaps.

          細緻模式

          細緻模式比Z字型模式拖地更細緻、運作更緩慢，拖地路徑之間幾乎沒有空隙。

            The second image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Zigzag Mode'' which is a path where the machine has a wider weave back and forth that only slightly overlaps.

            Z字型模式

            Z字型模式以來回式路徑快速移動，拖地路徑之間有較大的空隙(路徑間重疊約40mm)，以確保清潔速度。

              The third image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Spiral Spot Mode'' which is a path where the machine starts in the center and makes gradually larger and larger squares out.

              螺旋定點模式

              螺旋定點模式以正方形路徑移動，集中於0.5m x 0.5m小區域分次清潔。

                The fourth image in a carousel of images shows the machine from above and an arrow out the front indicates the path the machine will take. The ''Manual Mode'' which is a path where the machine can go straight, move in circles, or do anything through the use of the remote controller.

                手動模式

                可透過遙控器或LG ThinQ APP遠端清潔

                  *拖地機器人運作時可選擇拖地模式。
                  *拖地完成時，拖地機器人會返回充電座。
                  *充電時，拖地模式無法選擇。

                  極靜清潔

                  極靜清潔

                  拖地機器人運作時為44分貝，
                  即使在圖書館使用也沒問題。
                  超安靜

                  44分貝

                  無輪設計降低機器運行聲音，清掃時能保持絕佳安靜。

                  *經LG社內測試並獲得Intertek認證，聲功率(SWL)數據是在292㎥的觀察室中，開啟拖地機器人並選擇邊緣模式和Z字型模式於1000mm x 1,000mm板地板上拖地而得數據。聲功率可轉換為聲壓，此數據可與“國家噪音資訊系統”提供的數據進行比較。
                  *聲功率（SWL）可能會因測量環境而異。

                  外出也能監看居家環境

                  即使不再家，也能查看家中清潔狀況並遠端啟動拖地清潔。

                  可做為家用監視器

                  感測到家中有動靜，隨即連續拍下5張照片並通知使用者。

                  指定打掃的房間或要排除的區域

                  根據ThinQ APP生成的家中地圖，指定需清潔區域或設定區域清潔的順序，以及排除不打掃的區域，例如寵物區、廁所等。

                  *必須開啟居家保全™功能才能使該功能。
                  *當開啟居家保全™功能並偵測到物體移動，機器以快門聲音拍攝5張照片。
                  *黑暗環境中，可能難以使用居家保全™功能。
                  *開啟居家監看™功能時，拖地機器人每2分鐘發出“開始圖像傳輸”警報
                  *在黑暗的環境中，居家監看™功能可能會受到限制。
                  *在黑暗環境中，可能難以使用居家監看™功能。
                  *要使用ThinQ™遠端操控，需先透過LG ThinQ App連接Wi-Fi註冊產品。
                  *可以從手機上的Google Play商店或Apple App Store下載LG ThinQ™App。
                  *LG ThinQ™詳細使用說明，請參考應用指南。
                  *LG ThinQ™App可能無法正常運行於某些智慧手機型號。

                  LG ThinQ™

                  智慧家電生活

                  使用語音進行簡易操控

                  透過語音確切需求即可啟動

                  隨處可連接操控

                  使用LG ThinQ™ APP可以遠端指定清潔及不須清潔的區域，並通過鏡頭檢查周圍環境

                  狀態監控

                  透過LG ThinQ™ APP隨時掌握拖地機器人運作狀態及電力。

                  * Google和Google Home是Google LLC的商標。
                  * LG SmartThinQ現在更名為LG ThinQ。
                  *智慧功能和語音助手產品可能會因國家/地區和型號而異。請與您當地的零售商或LG服務中心聯繫了解可用的服務。
                  *本產品不含智慧音箱設備。

                  摘要

                  列印
                  機身顏色 (主體)
                  寂靜灰
                  產品尺寸 (寬x高x深mm)
                  280 x 89 x 280
                  充電時間
                  3H
                  集塵盒容量 (L)
                  -

                  主要規格

                  • 機身顏色

                    寂靜灰

                  • 智慧物體辨識

                    Yes

                  • 智慧房間辨識

                    Yes

                  所有規格

                  尺寸與重量

                  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

                    280 x 89 x 280

                  • 重量（kg）

                    2.1

                  特點（機器人）

                  • 3 水位供水調整（產品）

                    3段

                  • 自動供水

                    Yes

                  • 5 水位供水調整（ThinQ 應用程式）

                    5段

                  • 清潔後自動充電

                    Yes

                  • 雙重脫水拖布清潔

                    Yes

                  • 電池狀態提示燈

                    Yes

                  • DUAL Eye

                    Yes

                  • 接續繪製地圖

                    Yes

                  • 超細纖維布

                    Yes

                  • 自學功能

                    Yes

                  • 邊刷（角落吸塵）

                    Yes

                  • 同步定位與地圖創建技術

                    Yes

                  • 智慧變頻馬達

                    Yes

                  • 智慧物體辨識

                    Yes

                  • 智慧房間辨識

                    Yes

                  性能(機器人)

                  • 水箱容量 (L)

                    300ml

                  尺寸與重量

                  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

                    280 x 89 x 280

                  配件（機器人）

                  • 抹布墊（數量）

                    2組

                  • 遙控器

                    Yes

                  • 遙控器架

                    Yes

                  材料與飾面

                  • 機身顏色

                    寂靜灰

                  電池

                  • 充電時間（分鐘）

                    3

                  • 電池類型

                    鋰電池

                  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

                    100分鐘

                  清潔模式/選項

                  • 手動

                    Yes

                  • 我的分區

                    Yes

                  • 重複清潔功能

                    Yes

                  • 螺旋定點模式

                    Yes

                  • Z 字型清潔

                    Yes

                  感應器與障礙偵測

                  • LiDAR 感測器

                    Yes

                  智慧科技(機器人)

                  • 智慧配對

                    Yes

                  • ThinQ(Wi-Fi)

                    Yes

                  • 清潔日記

                    Yes

                  • 濾網監測

                    Yes

                  • 居家監控

                    Yes

                  • 主頁視圖

                    Yes

                  • 我的分區

                    Yes

                  • 遠端啟動

                    Yes

                  • 預約清潔

                    Yes

                  • 智慧診斷

                    Yes

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