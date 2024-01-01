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LG CordZero™ M9銳眼 雙旋拖地機器人-寂靜灰 *此型號只有濕拖功能 (特定通路銷售)
*經LG社內測試, 拖地機器人當水箱裝滿水時重量為2.3kg，拖布仿手勁加壓清潔重量為2kg。*拖布加壓清潔重量可能因測試環境不同而有差異。*拖地機器人。
*經LG社內測試, 當水箱裝滿水時，水箱能夠供水至少60分鐘，拖地3m x 3m的空間。選擇"高水量"拖布含水量平均為150%，選擇"低水量"拖布含水量平均為110%。含水量因測試環境不同而有差異。
*經LG社內測試, 拖地機安裝全新電池並於硬地板拖地，選擇Z字型、高水量與充飽電的情況下，拖地時間達110分鐘。*經LG社內測試, 使用全新電池濕拖硬地板，選擇Z字型、Turbo模式與充飽電的情況下，水箱可供水至少60分鐘。實際運轉時間，因測試環境不同而有差異。
智慧雙眼辨識 淨收眼底
*經LG社內測試，拖地機器人繪製的地圖可能與實際環境有差異。
雙重偵測感應器 偵測前方障礙物避免碰撞
6個前置ToF雷射感測器
前置防撞感測器
*雷射感測器™可以偵測與前方距離（約90mm）障礙物避免碰撞。
*經LG社內測試, 偵測狀況可能因障礙物形狀（床、沙發、家具或薄物物體）或材質(透明、玻璃)而有差異。
多種清潔模式
細緻模式
細緻模式比Z字型模式拖地更細緻、運作更緩慢，拖地路徑之間幾乎沒有空隙。
Z字型模式
Z字型模式以來回式路徑快速移動，拖地路徑之間有較大的空隙(路徑間重疊約40mm)，以確保清潔速度。
螺旋定點模式
螺旋定點模式以正方形路徑移動，集中於0.5m x 0.5m小區域分次清潔。
手動模式
可透過遙控器或LG ThinQ APP遠端清潔
*拖地機器人運作時可選擇拖地模式。
*拖地完成時，拖地機器人會返回充電座。
*充電時，拖地模式無法選擇。
*經LG社內測試並獲得Intertek認證，聲功率(SWL)數據是在292㎥的觀察室中，開啟拖地機器人並選擇邊緣模式和Z字型模式於1000mm x 1,000mm板地板上拖地而得數據。聲功率可轉換為聲壓，此數據可與“國家噪音資訊系統”提供的數據進行比較。
*聲功率（SWL）可能會因測量環境而異。
外出也能監看居家環境
可做為家用監視器
指定打掃的房間或要排除的區域
*必須開啟居家保全™功能才能使該功能。
*當開啟居家保全™功能並偵測到物體移動，機器以快門聲音拍攝5張照片。
*黑暗環境中，可能難以使用居家保全™功能。
*開啟居家監看™功能時，拖地機器人每2分鐘發出“開始圖像傳輸”警報
*在黑暗的環境中，居家監看™功能可能會受到限制。
*在黑暗環境中，可能難以使用居家監看™功能。
*要使用ThinQ™遠端操控，需先透過LG ThinQ App連接Wi-Fi註冊產品。
*可以從手機上的Google Play商店或Apple App Store下載LG ThinQ™App。
*LG ThinQ™詳細使用說明，請參考應用指南。
*LG ThinQ™App可能無法正常運行於某些智慧手機型號。
智慧家電生活
使用語音進行簡易操控
隨處可連接操控
狀態監控
* Google和Google Home是Google LLC的商標。
* LG SmartThinQ現在更名為LG ThinQ。
*智慧功能和語音助手產品可能會因國家/地區和型號而異。請與您當地的零售商或LG服務中心聯繫了解可用的服務。
*本產品不含智慧音箱設備。
摘要
主要規格
-
機身顏色
寂靜灰
-
智慧物體辨識
Yes
-
智慧房間辨識
Yes
所有規格
尺寸與重量
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
280 x 89 x 280
-
重量（kg）
2.1
特點（機器人）
-
3 水位供水調整（產品）
3段
-
自動供水
Yes
-
5 水位供水調整（ThinQ 應用程式）
5段
-
清潔後自動充電
Yes
-
雙重脫水拖布清潔
Yes
-
電池狀態提示燈
Yes
-
DUAL Eye
Yes
-
接續繪製地圖
Yes
-
超細纖維布
Yes
-
自學功能
Yes
-
邊刷（角落吸塵）
Yes
-
同步定位與地圖創建技術
Yes
-
智慧變頻馬達
Yes
-
智慧物體辨識
Yes
-
智慧房間辨識
Yes
性能(機器人)
-
水箱容量 (L)
300ml
尺寸與重量
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
280 x 89 x 280
配件（機器人）
-
抹布墊（數量）
2組
-
遙控器
Yes
-
遙控器架
Yes
材料與飾面
-
機身顏色
寂靜灰
電池
-
充電時間（分鐘）
3
-
電池類型
鋰電池
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
100分鐘
清潔模式/選項
-
手動
Yes
-
我的分區
Yes
-
重複清潔功能
Yes
-
螺旋定點模式
Yes
-
Z 字型清潔
Yes
感應器與障礙偵測
-
LiDAR 感測器
Yes
智慧科技(機器人)
-
智慧配對
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
清潔日記
Yes
-
濾網監測
Yes
-
居家監控
Yes
-
主頁視圖
Yes
-
我的分區
Yes
-
遠端啟動
Yes
-
預約清潔
Yes
-
智慧診斷
Yes