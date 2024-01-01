Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 免曬衣乾衣機｜16公斤 (尊爵黑)

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

LG 免曬衣乾衣機｜16公斤 (尊爵黑)

WR-16HB

LG 免曬衣乾衣機｜16公斤 (尊爵黑)

(0)

一年四季 衣乾二淨

洗衣不受天氣限制，隨時享受乾爽衣物。

four-seasons-using -scenario-banner

減少99.9%細菌、塵螨等居家過敏原

60度殺菌行程可減少99.9%細菌、塵螨等居家過敏原

*經Intertek 於 2020 年 12 月測試，使用殺菌行程可減少 99.9％ 的細菌（金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌和肺炎克雷伯菌）。

獲INTERTEK認證

可去除99.9%金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、銅綠假單胞菌

獲 BAF 認證

減少 99.9% 居家塵蟎。

雙迴轉變頻壓縮機
溫和除濕式乾衣

穩定的效能 持久的呵護

樹立節能、便利及健康乾衣的新標準。

雙變頻熱幫浦™ 烘衣機產品圖片，隨附標誌

拉出並展示雙重極細密濾網

雙重極細密濾網

有效濾除棉絮毛髮以提高乾衣效能
四堆待洗衣物

智能感測乾衣

可偵測衣物濕度並自動調整乾衣時間，避免衣物過度受熱而損傷，提供最佳乾衣效能。

*乾衣結果可能會因實際環境條件而異。

自動清潔冷凝器

自動清潔冷凝器

3道水流自動清潔去除微塵，清潔保養更便利，省下更多維護時間。

*清潔度視操作環境而異。
*自動清潔冷凝器的運行頻率會因需乾衣內容物多寡與濕度而異。

溫和除濕式乾衣

減少變形 保護衣物

減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆，並給予精緻衣物溫和護理
  • 傳統乾衣/高溫烘乾
  • LG Dual Heat Pump™ 溫和除濕式乾衣

*視衣物材質而定。

LG ThinQ™

與LG ThinQ™同步連線

隨時隨地操控或監控乾衣行程，並可進行能源監控

無論何時何地都能透過智慧型手機上的 LG ThinQ™ 應用程式，遠端遙控乾衣行程、接收行程推播通知。

可下載更新最新乾衣行程，滿足各種衣物乾衣需求

不同乾衣行程滿足不同衣物材質需求，取出即穿不過燙。

智能同步最適乾衣行程

乾衣機可透過WiFi連線從LG滾筒洗衣機接收洗衣行程資訊，自動設定合適乾衣程序，提供衣物最佳保護。

*根據使用環境的不同，可能無法正常工作。
* LG SmartThinQ™ 現在更名為 LG ThinQ™。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

靈活安裝　自由選搭

免接排水管、排風管及瓦斯管，安裝更靈活安全；可依據使用需求，選搭滾筒洗衣機或迷你洗衣機，洗衣乾衣更有效率。
  • 強化玻璃門
    強化玻璃門
  • 已有洗衣機 可加置乾衣機
    已有洗衣機 可加置乾衣機
  • 並排放置洗衣機和乾衣機
    洗衣機和乾衣機
  • 乾衣機內部的不鏽鋼筒槽
    不鏽鋼筒槽
  • 安裝迷你洗衣機
    搭配迷你洗衣機
  • 特殊安裝：洗衣機和乾衣機
    可堆疊LG蒸氣滾筒洗衣機

使用者見證

@關鍵評論網

使用者見證1

乾衣不必再看天氣

惱人曬衣困擾全揭露！免曬衣乾衣機全天候適用，一年四季輕鬆乾衣不必看天氣臉色。

@健康醫療網

使用者見證2

換季過敏大救星

換季過敏發作，破口竟是曬衣服！LG 免曬衣乾衣機，洗完即乾不曬髒全面阻絕過敏原。

@如果云知道

使用者見證3

知名氣象主播強力推薦

每天穿在身上的衣服，和我們的健康息息相關，擁有 LG 免曬衣乾衣機，讓家事變得輕鬆簡單，還多了陪伴家人的時光。

@親子天下

使用者見證4

別讓洗好的衣物又曬髒

專業小兒科醫師表示，選擇溫和除濕式的乾衣機，配合60°C低溫烘乾加上殺菌行程，來降低過敏原附著在衣物上的問題，讓衣服真正達到乾與淨。

@陳艾琳

使用者見證5

藝人好評推薦

這台LG免曬衣乾衣機不僅殺菌去過敏原，16公斤容量超大 ！！大型寢具、孩童玩偶一次放入全家的人衣物都OK

@親子天下

使用者見證6

醫師防疫潔衣新對策

若烘完衣物乾硬，不僅肌膚觸感不佳，摩擦時也容易造成紅癢，建議選擇溫和除濕式的乾衣機，使衣物不易變形及縮水，更保護孩童們的皮膚。

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
-
最大乾衣容量 (kg)
16
產品尺寸 (寬x高x深mm)
700 x 990 x 770
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 機身顏色

    尊爵黑

  • 最大乾衣容量 (kg)

    16

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 770

  • 雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump

    Yes

  • 自動清潔冷凝器

    Yes

  • 乾衣方式

    HeatPump 除濕式乾衣

  • 可換開門方向

    No

  • 智慧配對

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    尊爵黑

  • 門蓋材質

    強化玻璃門

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    16

行程

  • 過敏防護

    No

  • 輕拍除塵

    Yes

  • 冷風

    Yes

  • 標準

    Yes

  • 大量衣物

    (App)

  • 精緻衣物

    Yes

  • 羽絨衣保養

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 輕柔乾衣

    Yes

  • 混紡衣物

    Yes

  • 少量快乾

    Yes

  • 層架乾衣

    Yes

  • 運動衣物

    Yes

  • 蒸氣衛生

    Yes

  • 毛巾

    Yes

  • 溫風

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    觸控面板+旋鈕

  • 門鎖指示燈

    Yes

  • 數字指示

    Yes

功能

  • 自動清潔冷凝器

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump

    Yes

  • 雙層極細密濾網

    Yes

  • 缺水提醒

    Yes

  • 乾衣方式

    HeatPump 除濕式乾衣

  • 變頻馬達

    Yes

  • 可換開門方向

    No

  • 濕度感應

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 蒸氣護理技術

    No

  • 壓花內筒

    No

尺寸與重量

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (mm)

    1470

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 770

  • 重量 (kg)

    74

其他選項

  • 防皺

    Yes

  • 冷凝器保養

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 乾衣程度

    Yes

  • 我的最愛

    Yes

  • 減少時間

    Yes

  • 增加時間

    Yes

  • 層架乾衣

    Yes

  • 定時乾衣

    Yes

  • Wi-Fi

    Yes

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 預約

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 遠端遙控

    Yes

條碼

  • 條碼

    8806091987006

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 智慧配對

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦