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LG 免曬衣乾衣機｜16公斤 (冰磁白)
一年四季 衣乾二淨
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減少99.9%細菌、塵螨等居家過敏原
*經 Intertek 測試，使用過敏防護行程減少 99.9% 的細菌（金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌和肺炎克雷伯菌）。結果因環境而異。
獲INTERTEK認證
可去除99.9%金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、銅綠假單胞菌
獲 BAF 認證
減少 99.9% 居家塵蟎。
溫和除濕式乾衣
穩定的效能 持久的呵護
雙變頻熱幫浦™ 烘衣機產品圖片，隨附標誌
*乾衣結果可能會因實際環境條件而異。
*清潔度視操作環境而異。
*自動清潔冷凝器的運行頻率會因需乾衣內容物多寡與濕度而異。
減少變形 保護衣物
*視衣物材質而定。
與LG ThinQ™同步連線
隨時隨地操控或監控乾衣行程，並可進行能源監控
可下載更新最新乾衣行程，滿足各種衣物乾衣需求
智能同步最適乾衣行程
*根據使用環境的不同，可能無法正常工作。
* LG SmartThinQ™ 現在更名為 LG ThinQ™。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
靈活安裝 自由選搭
使用者見證
摘要
主要規格
-
機身顏色
冰瓷白
-
最大乾衣容量 (kg)
16
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700 x 990 x 770
-
雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump
Yes
-
自動清潔冷凝器
Yes
-
乾衣方式
HeatPump 除濕式乾衣
-
可換開門方向
No
-
智慧配對
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
冰瓷白
-
門蓋材質
強化玻璃門
容量
-
最大乾衣容量 (kg)
16
行程
-
過敏防護
No
-
輕拍除塵
Yes
-
冷風
Yes
-
標準
Yes
-
大量衣物
(App)
-
精緻衣物
Yes
-
羽絨衣保養
Yes
-
雲端客製
Yes
-
輕柔乾衣
Yes
-
混紡衣物
Yes
-
少量快乾
Yes
-
層架乾衣
Yes
-
運動衣物
Yes
-
蒸氣衛生
Yes
-
毛巾
Yes
-
溫風
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
Yes
-
控制面板
觸控面板+旋鈕
-
門鎖指示燈
Yes
-
數字指示
Yes
功能
-
自動清潔冷凝器
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump
Yes
-
雙層極細密濾網
Yes
-
缺水提醒
Yes
-
乾衣方式
HeatPump 除濕式乾衣
-
變頻馬達
Yes
-
可換開門方向
No
-
濕度感應
Yes
-
筒內燈
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
蒸氣護理技術
No
-
壓花內筒
No
尺寸與重量
-
門開啟 90˚ 的產品深度 (mm)
1470
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700 x 990 x 770
-
重量 (kg)
74
其他選項
-
防皺
Yes
-
冷凝器保養
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
乾衣程度
Yes
-
我的最愛
Yes
-
減少時間
Yes
-
增加時間
Yes
-
層架乾衣
Yes
-
定時乾衣
Yes
-
Wi-Fi
Yes
-
提示音 開啟/關閉
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
預約
Yes
-
筒內燈
Yes
-
遠端遙控
Yes
條碼
-
條碼
8806091986993
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
智慧配對
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
使用者評論
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