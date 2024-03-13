LG AI Dryer™ 免曬衣乾衣機｜18公斤 (星辰銀)

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
乾衣技術再進化
美型直覺設計
LCD智慧液晶顯示旋鈕
AI智慧乾衣有效率
AI Dry™智慧乾衣
烘衣同時呵護衣料
6 Motion™ 六種仿自然晾衣技術
高效省電
雙迴轉變頻壓縮機 節能首選
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直覺式旋鈕設計
AI提供最佳乾衣方案*
*根據衣物的溫度和濕度變化調整烘乾時間，直到週期完成。
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用呵護衣料的方式乾衣
LG 直驅變頻馬達™ 產生六種彷自然晾衣動作
包含散開、均勻、拋鬆、柔捲、舒展、撫平。
散開
基本翻滾動作可使衣服散開，增加烘乾效率。
均勻
改變滾筒旋轉速度，均勻筒內衣物。
鬆開糾結的衣物，衣物不打結。
柔捲
用輕柔的力度翻滾，減少落下力道，降低縮水率。
舒展
將衣物至筒壁內展開，鬆弛布料纖維，以加快乾衣速度。
筒槽保持高速運轉，將衣物固定在筒壁上，使衣物更平整。
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耐用、平穩、安靜
*產品保固規定以本官網公告之保固條款為準。
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雙層極細密濾網
有效過濾棉絮及毛髮
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極省電* 值得信賴
*經 Intertek 測試 (實驗報告日期:2024/03/13)，測試型號 RH20Q9AVKW 與對照型號 F0L2CRVDE，均搭配以3公斤的衣物及一般行程進行測試所得結果。測試結果可能因環境、行程、洗滌物之不同而有差異。
*根據衣服和環境的不同，結果可能會有所不同。
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自動清潔冷凝器*
*冷凝器的清潔度可能因操作環境而異。
*運行「自動清潔冷凝器」的頻率可能會根據衣物及其含水量不同而異。
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洗衣乾衣 自動配對
*使用此功能需要將洗衣機(限定型號為 LG 有 WIFI 功能的洗衣機包括滾筒洗衣機、直立洗衣機、迷你洗衣機) 和乾衣機連接到家庭 Wi-Fi 網路並在 LG ThinQ® APP 中註冊洗衣機及乾衣機。
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記憶你常用行程
*圖片和影片中的產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
打造智慧生活
隨時隨地 一手掌控
易於維護和監控
*Alexa 及 Google Assistant 與本產品的相容性可能會因國家/地區及環境不同而有差異。
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*圖片和影片中的產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
FAQ
如何選擇適合自己的乾衣機？
選擇乾衣機時建議考慮以下因素：
1. 家庭人數：4人以下可選小公斤數乾衣機，4人以上(含)可選大公斤數乾衣機。
2. 洗衣習慣：依照洗衣頻率與常洗的衣物種類挑選適合的乾衣機，例如:一週洗一次或常洗被單床套，可以選擇大公斤數乾衣機。
3. 乾衣機所需安裝空間及通道。
4. 護衣與節能：Heatpump 除濕式乾衣是最保護衣料的烘乾方式，直驅變頻馬達與雙迴轉變頻壓縮機都能有效節能省電。
5. 特殊的乾衣行程：LG 乾衣機有可供下載的客製化乾衣行程，或其他非乾衣行程。
6. LG ThinQ 等智慧功能應用。
7. 耐用和品質保證：壓縮機、馬達10年保固，主要零件3年保固，全機1年保固。
是否需要安裝排風管？
LG 乾衣機不排廢氣，無需排風管。可在安裝於任何地方，110V 隨插即用，不受空間限制。
堆疊洗衣機和乾衣機需要注意什麼？
請考慮以下因素，以確保您的洗衣機和乾衣機堆疊是安全的。
1. 相容性：確認您購買的洗衣機和乾衣機型號可以堆疊。 LG 乾衣機機只能安裝在 LG 滾筒洗衣機上。
2. 安裝空間：請確認安裝空間可放置洗乾堆疊，並且有足夠的距離可以打開機門。
3. 專業安裝：LG 乾衣機只能與 LG 洗衣機堆疊，並且堆疊時需使用相對應的堆疊零件。只有合格、官方的服務人員才能堆疊洗衣機與乾衣機，並檢查乾衣機是否已安裝正確。
LG 乾衣機一般使用壽命是多少？
產品使用壽命可能會因多種因素而異。例如，產品品質、使用頻率和保養。定期保養對於延長乾衣機的使用壽命非常重要。
1. 乾衣前、後，請清潔濾網周圍，並用水沖洗雙層極細密濾網後陰乾，以維持濾網的乾淨。
2. 使用後，將乾衣機門打開通風。
3. 建議定期使用冷凝器保養和筒槽保養功能來保養乾衣機。
哪些衣服不宜放入乾衣機？
檢查衣服上的洗滌標籤，並按照建議的乾衣方法進行。
請勿烘乾以下物品：
1. 可能引起火災的物品：含有蠟、油、油漆、汽油、脫脂劑、乾洗溶劑、煤油等易燃物質的衣服、電熱毯或地毯。
2. 不耐高溫的材質。
用熱泵除濕式乾衣機烘乾衣服需要多久時間？
熱泵除濕式乾衣機乾衣所需時間可能會有所不同，具體取決於布料類型和衣物重量等因素。
1. 布料類型：由牛仔布等重質材料製成的衣服，比聚酯等輕質布料製成的衣服需要更長的時間才能乾燥。
2.衣物重量：衣物越多，烘乾時間越長。
主要規格
-
機身顏色
星辰銀
-
最大乾衣容量 (kg)
18
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700x990x820
-
雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump
Yes
-
自動清潔冷凝器
Yes
-
乾衣方式
Heat Pump除濕式乾衣
-
可換開門方向
-
-
智慧配對
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
功能
-
乾衣方式
Heat Pump除濕式乾衣
-
雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump
Yes
-
直驅變頻馬達
Yes
-
6 Motion
Yes
-
自動清潔冷凝器
Yes
-
重量偵測
Yes
-
濕度感應
Yes
-
雙層極細密濾網
Yes
-
可換開門方向
-
-
行程結束提醒
Yes
-
自動重新啟動
-
-
筒內燈
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
缺水提醒
Yes
行程
-
標準
Yes
-
過敏防護
Yes
-
AI 乾衣
Yes
-
被子
Yes
-
精緻衣物
Yes
-
運動衣物
-
-
毛巾
-
-
少量快乾
Yes
-
冷風
-
-
溫風
Yes
-
厚重衣物
-
-
羽絨衣保養
Yes
-
輕拍除塵
Yes
-
雲端客製
-
其他選項
-
乾衣程度
5 段
-
定時乾衣
Yes
-
增加時間
Yes
-
減少時間
Yes
-
預約
Yes
-
防皺
Yes
-
Wi-Fi
Yes
-
遠端遙控
Yes
-
冷凝器保養
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
層架乾衣
Yes
-
我的最愛
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
筒內燈
Yes
-
提示音 開啟/關閉
Yes
材質和飾面
-
機身顏色
星辰銀
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃
內蓋：強化玻璃
容量
-
最大乾衣容量 (kg)
18
控制和顯示螢幕
-
預約行程
3-19 小時
-
控制面板
LCD智慧液晶旋鈕 + 觸控面板
-
門鎖指示燈
Yes
-
數字指示
液晶螢幕
尺寸與重量
-
門開啟 90˚ 的產品深度 (mm)
1340
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700x990x820
-
重量 (kg)
75.0
條碼
-
條碼
8806096327142
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
智慧配對
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes