LG AI Dryer™ 免曬衣乾衣機｜18公斤 (星辰銀)

選擇乾衣機時建議考慮以下因素：

1. 家庭人數：4人以下可選小公斤數乾衣機，4人以上(含)可選大公斤數乾衣機。

2. 洗衣習慣：依照洗衣頻率與常洗的衣物種類挑選適合的乾衣機，例如:一週洗一次或常洗被單床套，可以選擇大公斤數乾衣機。

3. 乾衣機所需安裝空間及通道。

4. 護衣與節能：Heatpump 除濕式乾衣是最保護衣料的烘乾方式，直驅變頻馬達與雙迴轉變頻壓縮機都能有效節能省電。

5. 特殊的乾衣行程：LG 乾衣機有可供下載的客製化乾衣行程，或其他非乾衣行程。

6. LG ThinQ 等智慧功能應用。

7. 耐用和品質保證：壓縮機、馬達10年保固，主要零件3年保固，全機1年保固。