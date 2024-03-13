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LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機｜20公斤 (冰瓷白)

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LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機｜20公斤 (冰瓷白)

WR-20DW

LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機｜20公斤 (冰瓷白)

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組合商品：1 件
正視圖

FD22FWPT.WR20DW

洗乾衣機堆疊／蒸洗脫22公斤 AI 除濕式乾衣20公斤 (冰瓷白)

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。



乾衣技術再進化

LG 乾衣機的LCD智慧液晶顯示旋鈕

美型直覺設計

LCD智慧液晶顯示旋鈕

LG AI 智慧技術偵測衣物材質

AI智慧乾衣有效率

AI Dry™智慧乾衣

6種乾衣運轉模式

烘衣同時呵護衣料

6 Motion™ 六種仿自然晾衣技術

雙迴轉變頻壓縮機 節能首選

高效省電

雙迴轉變頻壓縮機 節能首選

標題標記

現在開始優雅生活

方便操控

旋鈕式操控 操作直覺簡單

LCD智慧液晶顯示旋鈕 每次旋轉都會提供你完整的資訊。

*圖片和影片中的產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

直覺式旋鈕設計

輕鬆設定與修改多種乾衣行程。
AI Dry™ 智慧乾衣

AI提供最佳乾衣方案*

智慧偵測衣物重量、材質，挑選正確乾衣行程。

WashTower™ AI智控洗乾衣機 與其他家具完美搭配

*根據衣物的溫度和濕度變化調整烘乾時間，直到週期完成。
**圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

Title mark

耐用與衛生

6 Motion™ 六種仿自然晾衣技術

用呵護衣料的方式乾衣

LG 直驅變頻馬達™ 產生六種彷自然晾衣動作
包含散開、均勻、拋鬆、柔捲、展開、撫平。

與 27 吋 WashTower 比較尺寸與容量的側視圖。

順時鐘翻滾乾衣的動作
散開
基本翻滾動作可讓衣服散開，增加烘乾效率。
均勻筒內衣物的乾衣動作
均勻
以改變滾筒旋轉速度，均勻筒內衣物。
拋鬆乾衣的動作
拋鬆
鬆開糾結的衣物，衣物不打結。
低轉速、輕捲乾衣的動作
柔捲
較低的滾筒轉速，減少翻滾時的落下力道。
展開乾衣的動作
展開
使用較輕柔的力度翻滾衣物，減少翻滾過程中的落下力道。
高速運轉 衣物固定於筒壁上乾衣的動作
撫平
筒槽保持高速運轉，將衣物固定在筒壁上，使衣物更平整。
順時鐘翻滾乾衣的動作
均勻筒內衣物的乾衣動作
拋鬆乾衣的動作
低轉速、輕捲乾衣的動作
展開乾衣的動作
高速運轉 衣物固定於筒壁上乾衣的動作

*圖片和影片中的產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

直驅變頻馬達™

耐用、平穩、安靜

LG 直驅變頻™ 馬達提供你平穩與溫柔的乾衣行程，給予10年保固*。

*產品保固規定以本官網公告之保固條款為準。
**圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

雙重極細密濾網

有效過濾棉絮及毛髮

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

標題標記

節能又護衣

雙迴轉 HeatPump™ 除濕式乾衣

極省電* 值得信賴

雙迴轉 HeatPump™ 除濕式乾衣有效率。

乾衣機和雙迴轉HeatPump™示意

省電標章

省電

減少縮水標章

減少縮水

快速乾衣標章

快速乾衣

10年保固標章

10年保固

*經 Intertek 測試 (實驗報告日期:2024/03/13)，測試型號 RH20Q9AVKW 與對照型號 F0L2CRVDE，均搭配以3公斤的衣物及一般行程進行測試所得結果。測試結果可能因環境、行程、洗滌物之不同而有差異。
*根據衣服和環境的不同，結果可能會有所不同。
*WR-20DW 經實驗室檢測，實測能源因數(EF)為4.99kg/kWh，高於節能標章基準值1.71kg/kWh。
**圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

標題標註

保養簡易

自動清潔冷凝器*

冷凝器自動清潔 保養輕鬆簡易。

*冷凝器的清潔度可能因操作環境而異。
*運行「自動清潔冷凝器」的頻率可能會根據衣物及其含水量不同而異。
**圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

Smart Pairing™ 智慧行程配對*

洗衣乾衣 自動配對

透過 LG ThinQ™ APP 連線將洗程資訊傳至乾衣機，配對合適乾衣行程。

*使用此功能需要將洗衣機(限定型號為 LG 有 WIFI 功能的洗衣機包括滾筒洗衣機、直立洗衣機、迷你洗衣機) 和乾衣機連接到家庭 Wi-Fi 網路並在 LG ThinQ® APP 中註冊洗衣機及乾衣機。
**圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

乾衣行程簡單明瞭

記憶你常用行程

自動推薦常用乾衣行程。

*圖片和影片中的產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

LG ThinQ™

打造智慧生活

隨時隨地 一手掌控

使用 LG ThinQ® APP 可下載額外的行程。

易於維護和監控

無論是日常維護還是啟動乾衣，都可以透過 LG ThinQ® APP 輕鬆監控乾衣機的使用情況。

*Alexa 及 Google Assistant 與本產品的相容性可能會因國家/地區及環境不同而有差異。
**圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

LG乾衣機內崁在客廳櫃子中

融入你的居家設計

LG乾衣機的不鏽鋼筒槽

不鏽鋼筒槽

免曬衣 乾衣機的 LCD旋鈕

直覺式旋鈕設計

免曬衣乾衣機 強化玻璃門特寫

強化玻璃門

*圖片和影片中的產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

FAQ

如何選擇適合自己的乾衣機？

選擇乾衣機時建議考慮以下因素：
1. 家庭人數：4人以下可選小公斤數乾衣機，4人以上(含)可選大公斤數乾衣機。
2. 洗衣習慣：依照洗衣頻率與常洗的衣物種類挑選適合的乾衣機，例如:一週洗一次或常洗被單床套，可以選擇大公斤數乾衣機。
3. 乾衣機所需安裝空間及通道。
4. 護衣與節能：Heatpump 除濕式乾衣是最保護衣料的烘乾方式，直驅變頻馬達與雙迴轉變頻壓縮機都能有效節能省電。
5. 特殊的乾衣行程：LG 乾衣機有可供下載的客製化乾衣行程，或其他非乾衣行程。
6. LG ThinQ 等智慧功能應用。
7. 耐用和品質保證：壓縮機、馬達10年保固，主要零件3年保固，全機1年保固。

是否需要安裝排風管？

LG 乾衣機不排廢氣，無需排風管。可在安裝於任何地方，110V 隨插即用，不受空間限制。

堆疊洗衣機和乾衣機需要注意什麼？

請考慮以下因素，以確保您的洗衣機和乾衣機堆疊是安全的。

1. 相容性：確認您購買的洗衣機和乾衣機型號可以堆疊。 LG 乾衣機機只能安裝在 LG 滾筒洗衣機上。
2. 安裝空間：請確認安裝空間可放置洗乾堆疊，並且有足夠的距離可以打開機門。
3. 專業安裝：LG 乾衣機只能與 LG 洗衣機堆疊，並且堆疊時需使用相對應的堆疊零件。只有合格、官方的服務人員才能堆疊洗衣機與乾衣機，並檢查乾衣機是否已安裝正確。

LG 乾衣機一般使用壽命是多少？

產品使用壽命可能會因多種因素而異。例如，產品品質、使用頻率和保養。定期保養對於延長乾衣機的使用壽命非常重要。
1. 乾衣前、後，請清潔濾網周圍，並用水沖洗雙重極細密濾網後陰乾，以維持濾網的乾淨。
2. 使用後，將乾衣機門打開通風。
3. 建議定期使用冷凝器保養和筒槽保養功能來保養乾衣機。

哪些衣服不宜放入乾衣機？

檢查衣服上的洗滌標籤，並按照建議的乾衣方法進行。

請勿烘乾以下物品：
1. 可能引起火災的物品：含有蠟、油、油漆、汽油、脫脂劑、乾洗溶劑、煤油等易燃物質的衣服、電熱毯或地毯。
2. 不耐高溫的材質。

用熱泵除濕式乾衣機烘乾衣服需要多久時間？

熱泵除濕式乾衣機乾衣所需時間可能會有所不同，具體取決於布料類型和衣物重量等因素。

1. 布料類型：由牛仔布等重質材料製成的衣服，比聚酯等輕質布料製成的衣服需要更長的時間才能乾燥。
2.衣物重量：衣物越多，烘乾時間越長。

摘要

列印
最大乾衣容量 (kg)
20.0
產品尺寸 (WxHxD mm)
700 x 990 x 820
最大洗衣容量 (KG)
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 機身顏色

    冰瓷白

  • 最大乾衣容量 (kg)

    20.0

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 820

  • 雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump

    Yes

  • 自動清潔冷凝器

    Yes

  • 乾衣方式

    Heat Pump除濕式乾衣

  • 可換開門方向

    -

  • 智慧配對

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    冰瓷白

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃
    內蓋：強化玻璃

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    20.0

行程

  • 過敏防護

    Yes

  • 輕拍除塵

    Yes

  • 冷風

    -

  • 標準

    Yes

  • 大量衣物

    -

  • 精緻衣物

    Yes

  • 羽絨衣保養

    Yes

  • 雲端客製

    -

  • 輕柔乾衣

    -

  • 混紡衣物

    -

  • 少量快乾

    Yes

  • 層架乾衣

    -

  • 蒸氣衛生

    -

  • 毛巾

    -

  • 溫風

    Yes

  • 運動衣物

    -

  • AI 乾衣

    Yes

  • 厚重衣物

    -

  • 被子

    Yes

  • 牛仔褲

    -

  • 快乾30

    -

  • 清新

    -

  • 親膚護理

    -

  • 蒸氣清新

    -

  • 羊毛

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    3-19 小時

  • 控制面板

    LCD智慧液晶旋鈕 + 觸控面板

  • 門鎖指示燈

    Yes

  • 數字指示

    液晶螢幕

功能

  • 6 Motion

    Yes

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • 種類

    冷凝式乾衣機（無排氣孔）

  • 自動清潔冷凝器

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump

    Yes

  • 雙層極細密濾網

    Yes

  • 缺水提醒

    Yes

  • 乾衣方式

    Heat Pump除濕式乾衣

  • 變頻馬達

    Yes

  • 自動重新啟動

    -

  • 直驅變頻馬達

    Yes

  • 可換開門方向

    -

  • 重量偵測

    Yes

  • 濕度感應

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 蒸氣護理技術

    -

  • 壓花內筒

    Yes

尺寸與重量

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (mm)

    1340

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 820

  • 重量 (kg)

    75.0

其他選項

  • 防皺

    Yes

  • 冷凝器保養

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 乾衣程度

    5 段

  • 我的最愛

    Yes

  • 減少時間

    Yes

  • 增加時間

    Yes

  • 層架乾衣

    Yes

  • 定時乾衣

    Yes

  • Wi-Fi

    Yes

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 預約

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 遠端遙控

    Yes

  • 蒸氣

    -

條碼

  • 條碼

    8806084586094

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 智慧配對

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

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