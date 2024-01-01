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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜洗衣13公斤+烘衣8公斤 (冰瓷白)
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
* Intertek 於 2019 年 3 月測試結果。2 公斤貼身衣物的棉麻行程與 LG 傳統棉麻行程（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）比較。結果因衣物及環境而異。
*AI DD 可在 3 個行程中使用。（棉麻、混紡、免燙）
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*使用正常洗劑量（5 公斤衣物量）最多可洗衣 20 次。由 LG 內部實驗室測試，使用棉麻行程洗滌，且洗劑等級為「標準」的全棉行程。
*其中一洗劑盒可彈性調整置放洗衣精或柔軟精，如兩盒皆為洗衣精時，最多可洗衣35次。
39分鐘內徹底洗淨
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*由 Intertek 測試，依據 IEC 60456：5.0 版。5kg IEC 洗衣量使用 TurboWash39 行程與 TurboWash 的傳統棉麻行程相較（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）。結果因環境而異。
*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*不銹鋼舉升器（99% 抗菌）：Intertek 於 2013 年 7 月測試。不銹鋼在 12 天內對銅綠假單胞菌初始量的殺菌效果。
-
更大的顯示螢幕
-
優雅的金屬旋鈕
更顯見 更典雅
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
可搭配TWINWash™Mini 迷你洗衣機
三張帶有 Twinwash 和洗衣機的內部照片。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*TWINWash™ 迷你版可能不適用於所有國家或所有當地零售商。
智慧家電 智享生活
利用語音助理給予指令
可從任一地點連接並控制產品
有效產品維護
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和動作標示是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助手產品可能因國家和型號而異。請洽詢當地零售商或 LG，了解是否可使用服務。
*不包括支援語音的智慧喇叭設備。
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
8
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
600 x 850 x 615
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
蒸氣
Yes
-
皺褶護理
No
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
冰瓷白
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃 內蓋：強化玻璃
容量
-
最大乾衣容量 (kg)
13
-
最大洗衣容量 (kg)
8
行程
-
運動衣物
Yes
-
被子
Yes
-
棉麻衣物
Yes
-
過敏防護
Yes
-
嬰兒護理
Yes
-
冷水洗
Yes
-
護色
Yes
-
雲端客製
Yes
-
高溫去污
Yes
-
快洗
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
靜音洗滌
Yes
-
强力標準
Yes
-
防皺除臭
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
勁速洗39
Yes
-
羊毛 (羊毛/柔洗)
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
Yes
-
控制面板
觸控面板+旋鈕
-
門鎖指示燈
Yes
功能
-
6 Motion
6 Motion 智慧模擬手洗
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
種類
強制排水
-
行程結束提醒
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
直驅變頻馬達
Yes
-
泡沫偵測系統
Yes
-
重量偵測
Yes
-
蒸氣
Yes
-
筒內燈
No
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
全不鏽鋼筒槽
-
壓花內筒
Yes
-
振動感應器
Yes
-
攪拌翼材質
不鏽鋼
-
進水（熱/冷）
冷水
-
水位調整
自動偵測
-
TurboWash勁速洗
TurboWash360˚勁速洗
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
600 x 850 x 615
-
重量 (kg)
78
其他選項
-
Wi-Fi
Yes
-
提示音 開啟/關閉
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
預約
Yes
-
筒內燈
No
-
預洗
Yes
-
遠端遙控
Yes
-
洗清
自動
-
沖洗 + 旋轉
Yes
-
脫水
6段
-
蒸氣
Yes
-
溫度
5段
-
滾筒清潔
Yes
-
TurboWash
TurboWash360˚勁速洗
-
洗衣
6 Motion 智慧模擬手洗
-
皺褶護理
No
-
冷洗
Yes
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
選項/配件
-
LG TWINWash 相容
WT-SD201AHB / WT-SD201AHW / WT-D200HW / WT-D200HV