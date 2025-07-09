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13公斤滾筒洗衣機｜冰瓷白｜蒸洗脫烘

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13公斤滾筒洗衣機｜冰瓷白｜蒸洗脫烘

WD-S13VEW

13公斤滾筒洗衣機｜冰瓷白｜蒸洗脫烘

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主要功能

  • 機身寬度僅60cm，可廚下內嵌設計
  • 經國際認證，天然蒸氣60°C 可99.9%殺菌除蟎
  • AI DD™ 直驅變頻馬達10年保固：提升洗淨力、更護衣
  • 全不鏽鋼筒槽與攪拌翼：更耐用、髒汙細菌不殘留
  • 6 Motion 智慧模擬手洗：創造出超潔淨的洗衣效果
  • 金級省水標章
更多

洗清噴射水流對畫面前方灰色襯衫灑水，畫面後方是洗衣機滾筒。下方小圖顯示了直噴式灑水與濾水器的功能。

領先業界 極窄大容量

寬度僅60公分
易與裝潢結合更省空間

強大的馬達避震能力，有效減少筒槽運作所需空間，極窄設計無須縮減容量

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

父女相視而笑的襯托下，洗衣機正在運轉。

深層清潔，溫和洗滌

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

正在洗衣機中清洗的白色衣物。

AI DD™ AI智慧直驅變頻馬達

人工智慧洗滌新科技
提升18%衣物保護力

AI智慧直驅變頻馬達偵測衣物重量及材質，透過萬筆雲段洗滌大數據分析選擇最佳洗滌動作，有效保護衣物。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
* Intertek 於 2019 年 3 月測試結果。2 公斤貼身衣物的棉麻行程與 LG 傳統棉麻行程（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）比較。結果因衣物及環境而異。
*AI DD 可在 3 個行程中使用。（棉麻、混紡、免燙）

TurboWash™ 勁速洗

快速徹底洗淨

TurboWash™ 勁速洗可讓衣物快速徹底洗淨，並且更加保護衣物。離心力筒轉搭配3道變頻噴射水流，可減少耗水量與耗電量，且更能保護衣物。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*由 Intertek 測試，依據 IEC 60456：5.0 版。5kg IEC 洗衣量使用 TurboWash39 行程與 TurboWash 的傳統棉麻行程相較（F4V9RWP2W 與 FC1450S2W）。結果因環境而異。

柔軟的白色長袍和絨毛玩偶已由滾筒洗衣機的蒸氣清洗。

蒸氣殺菌 去除99.9%過敏原

蒸氣洗衣去除99.9%過敏原，讓您對穿上的衣物更有信心

*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。

高規格選材

更耐用且更衛生

強化玻璃門更耐用防刮，全不鏽鋼筒槽及攪拌翼更抗菌防霉
  • 強化玻璃門
  • 全不鏽鋼筒槽及攪拌翼（99% 抗菌*）

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*不銹鋼舉升器（99% 抗菌）：Intertek 於 2013 年 7 月測試。不銹鋼在 12 天內對銅綠假單胞菌初始量的殺菌效果。

6 Motion™智慧模擬手洗

為不同材質衣物量身打造最適合的洗衣動作

6 Motion™ 智慧模擬手洗可以從多個方向轉動滾筒，創造六種不同的洗滌動作，使衣物得到適當的護理，同時高效清潔衣服。
洗衣的翻轉動作

翻轉衣物，洗滌同時減少衣物糾結。
洗衣的搖擺動作

溫和搖擺，適合洗滌精緻衣物。
洗衣的過濾動作

水均勻地分散，以完整、均勻地溶解洗劑。
洗衣的翻滾動作

衣物在水中溫和翻滾，進行精細洗滌。
洗衣的擦洗動作

交替的動作助於清除頑垢。
旋轉高峰拍打 的動作

強勁水流清洗衣物。
洗衣的翻轉動作
洗衣的搖擺動作
洗衣的過濾動作
洗衣的翻滾動作
洗衣的擦洗動作
旋轉高峰拍打 的動作

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

  • 更大的顯示螢幕
  • 優雅的金屬旋鈕
人性化設計

更清楚 更典雅

呈現更明顯的顯示面板並擴大旋鈕尺寸。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

上下衣起洗 雙倍好效率

可搭配TWINWash™Mini 迷你洗衣機

上置滾筒洗衣機清洗一般大量衣物，下搭TWINWash™Mini洗衣機，可同時清洗少量與精緻衣物。您可以同時清洗兩批衣物，省時間，一部雙機，更省安裝空間。

三張帶有 Twinwash 和洗衣機的內部照片。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*TWINWash™ 迷你版可能不適用於所有國家或所有當地零售商。

ThinQ™ 讓生活更美好

智慧家電 智享生活

利用語音助理給予指令

清楚告知洗衣機您的指示。例如說出「洗衣機的行程？」 且 智慧音箱會聆聽並確認正在執行之洗滌行程，並告知您。

可從任一地點連接並控制產品

LG ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有輕鬆的方式與洗衣機連線。只需一鍵觸控，就可啟動洗衣機。

有效產品維護

查看洗衣機狀態、下載新行程或使用 LG ThinQ™ 監控電力的使用。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和動作標示是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助手產品可能因國家和型號而異。請洽詢當地零售商或 LG，了解是否可使用服務。
*不包括支援語音的智慧喇叭設備。

列印

主要規格

  • 最大洗衣容量 (kg)

    13

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    600x615x850

  • ezDispense 自動洗劑投入

    -

  • 蒸氣

    Yes

  • 皺褶護理

    -

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    冰瓷白

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃內蓋：強化玻璃

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    8

  • 最大洗衣容量 (kg)

    13

行程

  • 被子

    -

  • 棉麻衣物

    Yes

  • 寶貝蒸氣洗

    Yes

  • AI 智慧洗

    -

  • 過敏防護

    Yes

  • 自動洗滌

    -

  • 嬰兒護理

    -

  • 嬰兒衣物

    -

  • 輕拍除塵

    -

  • 床單

    -

  • 冷水洗

    -

  • 護色

    -

  • 大量衣物

    -

  • 深色衣物

    -

  • 精緻衣物

    Yes

  • 加強洗清

    -

  • 雲端客製

    Yes

  • 羽絨衣

    -

  • 襯衫

    -

  • 僅烘乾

    Yes

  • 免燙衣物

    Yes

  • 節能洗衣

    Yes

  • 輕柔護理

    -

  • 高溫去污

    -

  • 加強60

    -

  • 牛仔褲

    -

  • 混紡衣物

    Yes

  • 單件襯衫

    -

  • 戶外衣物

    -

  • 寵物護理

    -

  • 快洗14

    Yes

  • 快洗30

    -

  • 快洗

    -

  • 快洗+烘乾

    -

  • 快洗(極速)

    -

  • 雨天洗衣

    -

  • 清新除臭

    -

  • 僅洗清

    -

  • 洗清+脫水

    -

  • 制服

    -

  • 靜音洗滌

    -

  • 單件衣物

    -

  • 肌膚護理

    -

  • 袖口及領口

    -

  • 少量衣物

    -

  • 智慧洗清

    -

  • 僅脫水

    -

  • 運動衣(機能服)

    -

  • 强力標準

    -

  • 防皺除臭

    -

  • 毛巾

    -

  • 筒槽保養

    Yes

  • 勁速洗39

    -

  • 勁速洗49

    -

  • 勁速洗59

    Yes

  • 洗衣+乾衣

    Yes

  • 僅洗滌

    -

  • 羊毛 (羊毛/柔洗)

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    3-19 小時

  • 控制面板

    觸控面板+旋鈕

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能

  • 6 Motion

    Yes

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • 種類

    洗脫烘 滾筒洗衣機

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 新增項目

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    -

  • 自動重新啟動

    Yes

  • 直驅變頻馬達

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • 筒內燈

    -

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    Yes

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    Yes

  • 攪拌翼材質

    不鏽鋼

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    自動偵測

  • Centum 系統

    -

  • Steam+

    -

  • TurboWash360˚勁速洗

    -

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    600x615x850

  • 重量 (kg)

    76.0

  • 後蓋到門的產品深度 (D' mm)

    660

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)

    1135

其他選項

  • Wi-Fi

    Yes

  • 新增項目

    Yes

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 預約

    Yes

  • 筒內燈

    -

  • 預洗

    Yes

  • 遠端遙控

    Yes

  • 洗清

    2 次

  • 洗清+脫水

    -

  • 脫水

    1400/1200/1000/800/400/不脫水

  • 蒸氣

    -

  • 溫度

    冷水/20/30/40/50/60℃

  • 筒槽保養

    -

  • TurboWash

    -

  • 洗衣

    -

  • 皺褶護理

    -

  • 冷洗

    -

  • 洗衣精量調整

    -

  • ezDispense洗劑投入系統清潔

    -

  • 沖洗+

    Yes

  • 柔軟精量調整

    -

條碼

  • 條碼

    8806084898272

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 筒槽保養提醒

    Yes

  • 智慧行程配對

    Yes

選項/配件

  • LG TWINWash 相容

    Yes

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