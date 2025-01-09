We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG AI DD™蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜15公斤｜WD-S15NDB (夜墨灰)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
*相關圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
洗衣技術再進化
淺版設計 節省空間
淺版機身設計 省空間
易於安裝至各種洗衣空間
深度只有 645mm，可省下更多家中的寶貴空間，而且不會犧牲洗衣容量。
*與之前深 770mm 的 LG 傳統滾筒式洗衣機相比，節省 125mm 的空間。
*相關圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
小機身 大容量
小空間也能有大選擇
空間有限也可以擁有大容量洗衣機，一次清洗更多衣物*，簡化您的日常瑣事。
*相關圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*請留意一次清洗衣物的重量（指乾衣重量）不可以超過購買型號標示重量範圍，不可以過重。
AI DD™ 深度學習
AI 智慧深層洗淨
溫和呵護衣物
AI 直驅變頻科技利用深度學習技術提供六種智慧模擬手洗動作，為衣物量身打造最適合的洗滌動作，
深層洗淨、溫和呵護您的衣物。
*結果可能因衣物和環境而異。
TurboWash™ 360° 勁速洗
39分鐘快速洗淨衣物
高效、節能、省水
TurboWash™ 360° 勁速洗可以製造多道 3D 立體噴射水流，無死角的快速洗淨衣物，同時更省水。
*依據 Intertek 實驗報告(報告日期: 2023/5/25)，以 TurboWash39 行程搭配3公斤的衣物量測試所得數據。
*測試結果可能因衣物、洗衣量、環境不同而有差異。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
降噪避震設計
更安靜、穩定的洗衣
透過阻尼避震器、配重平衡與震動感測器，讓洗衣過程更安靜無聲。
*阻尼避震器、配重平衡與震動感測器的數量可能隨著型號而有所不同。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
Steam™蒸氣洗
去除 99.9% 過敏原 更衛生
LG Steam™ 蒸氣洗可消除99.9％的過敏原，例如會引起過敏或呼吸道問題的塵蟎。
一名女士與小孩躺在床上微笑
*經 Intertek 測試 (報告日期: 2023/6/30)，能夠有效減少過敏原(塵螨、貓、狗、花粉)、細菌及真菌。
*結果可能因環境不同而有所差異。
寵物護理
清洗並除去寵物異味*與污漬
寵物護理 洗程提供強力的清洗性能，
透過高溫清洗與四道步驟沖洗程序，處理寵物異味與污漬。
一位女士與一條狗躺在床上
*依據 Intertek 實驗報告(報告日期: 2024/3/6)，以寵物護理行程搭配1.5公斤的毛巾測試，實驗結果可消除99%的寵物氣味(三甲胺、異戊醛、醋酸、甲硫醇)。
*結果可能因衣物材質、環境不同而有所差異。
LG ThinQ™讓生活更美好
智慧家電 智享生活
隨時隨地 掌控洗衣行程
LG ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有輕鬆的方式與洗衣機連線。
只需一鍵觸控，就可啟動洗衣機*6。
隨時監控狀態、電力或下載最新行程
LG ThinQ™ 應用程式會持續監控您的洗衣機。不論是日常保養還是其他事情，該應用程式都可讓您輕鬆監控能源使用情況*7。您亦可取得智能通知並且下載您喜歡的行程。
利用語音助理進行簡單控制*⁶
清楚告知洗衣機您的指示。例如說出「洗衣機的行程？」 且智慧音箱會聆聽並確認正在執行之洗滌行程，並告知您。
*1Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。
*2Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com，Inc 或其附屬公司的商標。
*3LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。
*4Alexa 及 Google Assistant 與本產品的相容性可能會因國家/地區及環境不同而有差異。
*5本產品不含啟用語音的智慧喇叭裝置。
*6基於安全性考量，欲透過LG ThinQ™應用程式或語音控制洗衣機行程前，需先至洗衣機端手動開啟遠端遙控功能。
*7圖片僅供示意, 與實際LG ThinQ™ 應用程式畫面可能不同。LG ThinQ™ 應用程式「能耗監測」所示之能源消耗量僅供參考，並非實際用電度數，僅是個人在不同月、週、日間使用產品所產生之相對能源耗用量之圖示。
*採用莫氏硬度測試儀，玻璃門強度介於5.5與6.5之間。
常見問題
我該如何挑選適合的洗衣機容量？
建議可以參考家中的人口數 x 1.5 x 平均洗衣天數來選擇洗衣機的容量。平均來說，1-2人獨身貴族或小倆口，可以考慮9－13公斤容量洗衣機；3－4人小家庭建議考慮容量為 15–18 公斤的洗衣機。若是大家庭或洗衣量特別大的家庭，請考慮更大的 22公斤型號。較大的型號也更適合清洗棉被、寢具等大型物品。
我該如何選擇正確的洗程？
一般而言，您應先查閱衣物上的洗滌標籤，然後選擇洗衣機上相符的洗程。LG 洗衣機的 AI 智慧洗行程將智慧偵測洗衣重量和柔軟度，以判斷合適的洗衣模式，並在清洗過程中據此調整洗衣動作，洗淨的同時也保護您的衣物。
AI DD™ 可以如何幫助洗衣？
LG AI DD™ 智慧洗滌技術，透過大數據分析洗衣的重量與材質柔軟度，可提高呵護衣物效果，讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態，穿得更久。直驅變頻馬達同時提供 6 Motion 智慧模擬手洗動作，能夠更有效率的進行洗滌衣物。
什麼是 Steam™ 蒸氣洗？
LG 的 Steam™ 蒸氣技術能有效去除99.9%過敏原。選擇過敏防護行程可以在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並分解過敏原，包括花粉與塵螨。
智慧洗劑投入如何運作？
LG 智慧洗劑投入系統，可讓您預先裝入洗衣精，然後交給洗衣機分配即可。每次都可以感應衣物重量，並自動添加正確的洗衣精量。此技術可以避免添加過多洗衣精的風險、節省時間，並延長衣物的壽命。正確的洗劑量也有助於滾筒洗衣機發揮最佳洗滌效能。洗衣服也能成為一鍵小事！
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
15
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
650x950x645
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
蒸氣
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
夜墨灰
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃
內蓋：強化玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
15
-
最大乾衣容量 (kg)
8
控制和顯示螢幕
-
控制面板
LCD液晶旋鈕+觸控面板
-
預約行程
3-19 小時
-
門鎖指示燈
Yes
功能
-
種類
洗脫烘 滾筒洗衣機
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
6 Motion
Yes
-
蒸氣
Yes
-
TurboWash360˚勁速洗
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
振動感應器
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
自動重新啟動
Yes
-
重量偵測
Yes
-
泡沫偵測系統
Yes
-
水位調整
自動偵測
-
筒內燈
-
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
壓花內筒
Yes
-
攪拌翼材質
不鏽鋼
-
直驅變頻馬達
Yes
行程
-
棉麻衣物
Yes
-
AI 智慧洗
Yes
-
混紡衣物
Yes
-
免燙衣物
Yes
-
被子
Yes
-
過敏防護
Yes
-
强力標準
Yes
-
高溫去污
Yes
-
勁速洗39
Yes
-
羊毛 (羊毛/柔洗)
Yes
-
精緻衣物
Yes
-
快洗
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
雲端客製
Yes
其他選項
-
溫度
冷水/20/40/50/60℃
-
脫水
5 段
-
洗衣
Yes
-
洗清
5 次
-
預洗
Yes
-
預約
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
提示音 開啟/關閉
Yes
-
洗衣精量調整
Yes
-
柔軟精量調整
Yes
-
ezDispense洗劑投入系統清潔
Yes
智慧科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
下載行程
Yes
-
智慧診斷
Yes
-
能源監控
Yes
-
滾筒清潔輔導
Yes
-
智慧行程配對
Yes
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
650x950x645
-
後蓋到門的產品深度 (D' mm)
645
-
門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)
1145
-
重量 (kg)
77.0
選項/配件
-
LG TWINWash 相容
-
條碼
-
條碼
8806084342270