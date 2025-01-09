LG AI DD™蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜15公斤｜WD-S15NDB (夜墨灰)

*1Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。

*2Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com，Inc 或其附屬公司的商標。

*3LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。

*4Alexa 及 Google Assistant 與本產品的相容性可能會因國家/地區及環境不同而有差異。

*5本產品不含啟用語音的智慧喇叭裝置。

*6基於安全性考量，欲透過LG ThinQ™應用程式或語音控制洗衣機行程前，需先至洗衣機端手動開啟遠端遙控功能。

*7圖片僅供示意, 與實際﻿LG ThinQ™ 應用程式畫面可能不同。LG ThinQ™ 應用程式「能耗監測」所示之能源消耗量僅供參考，並非實際用電度數，僅是個人在不同月、週、日間使用產品所產生之相對能源耗用量之圖示。