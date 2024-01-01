We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜洗衣15公斤+烘衣8公斤 (冰瓷白)
WM-TopGun2-02-D
*Intertek 於 2020 年 1 月測試。
以標準行程清洗2公斤貼身衣物與 LG 傳統洗衣機標準行程相比之測試結果。結果因衣物及環境而異。
*當您的產品用於非正常用途(如商業用途或娛樂設施)，或不當使用而造成的維修需求，不在此限。
*與600mm寬的LG傳統滾筒洗衣機相比較
蒸氣殺菌 去除99.9%過敏原
*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。
*經Intertek於2013年7月進行測試，可在12天內將附著於不鏽鋼上的綠膿桿菌減少至初始量。
*LG迷你洗衣機可能不適用於所有國家或當地零售商。
LG ThinQ 讓生活更美好
*Google Assistant 與家電的相容性可能會因國家及環境設定而異。
**ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
8
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
645 x 940 x 770
-
ezDispense 自動洗劑投入
No
-
蒸氣
Yes
-
皺褶護理
No
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
冰瓷白
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃 內蓋：強化玻璃
容量
-
最大乾衣容量 (kg)
15
-
最大洗衣容量 (kg)
8
行程
-
運動衣物
Yes
-
被子
Yes
-
棉麻衣物
Yes
-
過敏防護
Yes
-
嬰兒護理
Yes
-
冷水洗
Yes
-
護色
Yes
-
雲端客製
Yes
-
高溫去污
Yes
-
快洗
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
靜音洗滌
Yes
-
强力標準
Yes
-
防皺除臭
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
勁速洗39
Yes
-
羊毛 (羊毛/柔洗)
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
Yes
-
控制面板
觸控面板+旋鈕
-
門鎖指示燈
Yes
功能
-
6 Motion
6 Motion 智慧模擬手洗
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
種類
強制排水
-
行程結束提醒
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
No
-
直驅變頻馬達
Yes
-
泡沫偵測系統
Yes
-
重量偵測
Yes
-
蒸氣
Yes
-
筒內燈
No
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
全不鏽鋼筒槽
-
壓花內筒
Yes
-
振動感應器
Yes
-
攪拌翼材質
不鏽鋼
-
進水（熱/冷）
冷水
-
水位調整
自動偵測
-
TurboWash勁速洗
TurboWash 勁速洗
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
645 x 940 x 770
-
重量 (kg)
82
其他選項
-
Wi-Fi
Yes
-
提示音 開啟/關閉
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
預約
Yes
-
筒內燈
No
-
預洗
Yes
-
遠端遙控
Yes
-
洗清
5段
-
沖洗 + 旋轉
Yes
-
脫水
5段
-
蒸氣
Yes
-
溫度
5段
-
滾筒清潔
Yes
-
TurboWash
TurboWash 勁速洗
-
洗衣
6 Motion 智慧模擬手洗
-
皺褶護理
No
-
冷洗
Yes
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
選項/配件
-
LG TWINWash 相容
WT-SD200AHW / WT-SD200AHV