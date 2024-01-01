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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜18公斤 - 特定通路販售 (尊爵黑)

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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜18公斤 - 特定通路販售 (尊爵黑)

WD-S18VZB

LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜18公斤 - 特定通路販售 (尊爵黑)

(0)
組合商品：1 件
Front view

TW18ZPT

LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫)｜18公斤+2公斤洗衣容量 (尊爵黑)

金級省水標章

蒸氣

直驅變頻馬達

10年保固

WiFi

LG ThinQ

29分鐘內快速洗淨！

TurboWash™ 勁速洗

39分鐘內快速洗淨！

TurboWash™技術可在39分鐘內快速洗淨您的衣服。節省時間、能源和水，仍能徹底洗淨。洗衣時間變少了，生活的時間更多了！

*經Intertek於2019年十一月測試，以標準洗衣行程+ TurboWash™勁速洗選項（預設）所得結果，衣物量為 3.6 公斤（8 磅 IEC）。其結果可能因環境而有所差異。

為不同材質衣物提供最適合的洗衣動作
6 Motion DD智慧模擬手洗

為不同材質衣物提供最適合的洗衣動作

選擇洗衣行程，6 Motion DD智慧模擬手洗可以從多個方向轉動滾筒，使衣物得到適當的護理，同時讓衣服超潔淨。
低震動 低噪音
直驅變頻

低震動 低噪音

配備高效率的直驅變頻馬達，提升洗衣效能和耐用性，降低噪音和震動。馬達不但可驅動統槽執行精細洗衣動作，同時消耗更少電力。

更衛生

蒸氣洗衣

更衛生

LG Steam™蒸氣洗消除99.9％的過敏原，例如會引起過敏或呼吸道問題的塵蟎。

*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。

暫停並添加衣物
中途加衣

暫停並添加衣物

只需按下[添加衣物]或[開始/暫停]按鈕，等待門鎖開啟後，即可放入其他衣物，繼續洗衣行程直到脫水步驟完成。*

*門鎖可被開啟的等待時間，依據實際衣物量與織物種類或行程選擇而所不同， 如水溫高於40攝氏度，為安全考慮，門鎖此時將不能被開啟。

更顯見 更典雅
人性化設計

更顯見 更典雅

採用更清楚的顯示面板，且加大髮絲紋設計之金屬旋鈕尺寸。
分開洗

可搭配TWINWash™ Mini
迷你洗衣機

上置滾筒洗衣機清洗一般大量衣物，下搭TWINWash™Mini迷你洗衣機，可同時清洗少量與精緻衣物。您可以同時清洗兩批衣物，所花費的時間更少、更輕鬆，有效降低一半的洗衣時間。一部雙機，更可節省安裝空間。

可搭配TWINWash™ Mini 迷你洗衣機

*TWINWash™ Mini 洗衣機可能不適用於所有國家或所有本地零售商。

使用者見證

這台TWINWash我推坑很多朋友買，可以一次洗完你要洗的衣服！像我很多黑色衣服，怕一起洗時染色到嫂子白色衣服，分開洗很方便，這台我很推！！

洗衣機 #LGTWINWash雙能洗 讓我很驚艷！竟然能上下一起洗 簡直雙倍好效率！看到這點很感動 家有寶寶、毛小孩、愛運動的人有福了

我總結了TWINWash幾個優點：蒸氣殺菌，上下分離的大小洗衣機，還有21公斤的大容量，這台顯著提升了我的生活品質，推薦給最近有需要新洗衣機的各位

自從換了TWINWash上下兩台的洗衣機，有個超棒的好處，下置小台的洗衣機，大台的洗衣機往上之後完全不用彎腰，超級方便!!

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
18
最大乾衣容量 (kg)
0
產品尺寸 (寬x高x深mm)
700 x 990 x 770
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 770

  • ezDispense 自動洗劑投入

    No

  • 蒸氣

    Yes

  • 皺褶護理

    No

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    尊爵黑

  • 門蓋材質

    前蓋：無 內蓋：強化玻璃

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    18

行程

  • 運動衣物

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 棉麻衣物

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 嬰兒護理

    Yes

  • 冷水洗

    Yes

  • 護色

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 靜音洗滌

    Yes

  • 强力標準

    Yes

  • 防皺除臭

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 勁速洗39

    Yes

  • 羊毛 (羊毛/柔洗)

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    觸控面板+旋鈕

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能

  • 6 Motion

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    直驅變頻馬達

  • 種類

    強制排水

  • 行程結束提醒

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    No

  • 直驅變頻馬達

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • 筒內燈

    No

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    全不鏽鋼筒槽

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    Yes

  • 攪拌翼材質

    塑膠

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    自動偵測

  • TurboWash勁速洗

    TurboWash 勁速洗

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 770

  • 重量 (kg)

    87

  • 後蓋到門的產品深度 (D' mm)

    770

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)

    1400

其他選項

  • Wi-Fi

    Yes

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 預約

    Yes

  • 筒內燈

    No

  • 預洗

    Yes

  • 遠端遙控

    Yes

  • 洗清

    5段

  • 沖洗 + 旋轉

    Yes

  • 脫水

    5段

  • 蒸氣

    Yes

  • 溫度

    5段

  • 滾筒清潔

    Yes

  • TurboWash

    TurboWash 勁速洗

  • 洗衣

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • 皺褶護理

    No

  • 冷洗

    Yes

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

選項/配件

  • LG TWINWash 相容

    WT-D250HB / WT-D250HW / WT-D250HV

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