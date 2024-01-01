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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜21公斤｜WD-S21VB (尊爵黑)

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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜21公斤｜WD-S21VB (尊爵黑)

WD-S21VB

LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜21公斤｜WD-S21VB (尊爵黑)

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組合商品：1 件
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TW21BPT

TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫)｜21公斤+2.5公斤洗衣容量 (尊爵黑)
AI智慧洗滌 提升10%衣物保護力

AI智慧洗滌 提升10%衣物保護力

AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，AI自動偵測衣物材質與重量，透過萬筆洗滌大數據分析，自動提供最適洗滌動作。
TurboWash 360™ 勁速洗 徹底清潔和呵護衣物
TurboWash™ 360° 勁速洗

洗衣省水更快速

離心力筒轉搭配4道變頻噴射水流， 只需32 分鐘即可完成洗衣，同時減少耗水量與耗電量，且更能保護衣物。
為不同材質衣物提供最適合的洗衣動作
6 Motion DD 智慧模擬手洗

為不同材質衣物提供最適合的洗衣動作

選擇洗衣行程，6 Motion DD 智慧模擬手洗可以從多個方向轉動滾筒，使衣物得到適當的護理，同時讓衣服超潔淨。

去除 99.9% 過敏原 更衛生

Steam™ 蒸氣洗

去除 99.9% 過敏原 更衛生

LG Steam™蒸氣洗消除99.9％的過敏原，例如會引起過敏或呼吸道問題的塵蟎。

*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。

更耐用

強化玻璃門蓋，抗震、防撞、耐磨、更耐用！

更耐用

更顯見 更典雅
人性化設計

更顯見 更典雅

呈現更明顯的顯示面板並擴大旋鈕尺寸。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

上下衣起洗 雙倍好效率

可搭配TWINWash™Mini
迷你洗衣機

上置滾筒洗衣機清洗一般大量衣物，下搭TWINWash™Mini洗衣機，可同時清洗少量與精緻衣物。您可以同時清洗兩批衣物，省時間，一部雙機，更省安裝空間。

可搭配TWINWash™Mini 迷你洗衣機

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*TWINWash™ 迷你版可能不適用於所有國家或所有當地零售商。

ThinQ™ 讓生活更美好

智慧家電 智享生活

利用語音助理給予指令

清楚告知洗衣機您的指示。例如說出「洗衣機的行程？」 且 智慧音箱會聆聽並確認正在執行之洗滌行程，並告知您。

可從任一地點連接並控制產品

LG ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有輕鬆的方式與洗衣機連線。只需一鍵觸控，就可啟動洗衣機。

有效產品維護

查看洗衣機狀態、下載新行程或使用 LG ThinQ™ 監控電力的使用。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和動作標示是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*智慧功能和語音助手產品可能因國家和型號而異。請洽詢當地零售商或 LG，了解是否可使用服務。
*不包括支援語音的智慧喇叭設備。

低震動 低噪音 更耐用
直驅變頻馬達更耐用

低震動 低噪音

配備高效率的直驅變頻馬達，提升洗衣效能和耐用性，降低噪音和震動。馬達不但可驅動統槽執行精細洗衣動作，同時消耗更少電力。馬達享有 10 年保固。

*當您的產品用於非正常用途(如商業用途或娛樂設施)，或不當使用而造成的維修需求，不在此限。

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
21
最大乾衣容量 (kg)
0
產品尺寸 (寬x高x深mm)
700 x 990 x 770
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 770

  • ezDispense 自動洗劑投入

    No

  • 蒸氣

    Yes

  • 皺褶護理

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    尊爵黑

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃 內蓋：強化玻璃

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    21

行程

  • 運動衣物

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 棉麻衣物

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 嬰兒護理

    Yes

  • 冷水洗

    Yes

  • 護色

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 靜音洗滌

    Yes

  • 强力標準

    Yes

  • 防皺除臭

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 勁速洗39

    Yes

  • 羊毛 (羊毛/柔洗)

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    觸控面板+旋鈕

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能

  • 6 Motion

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    AI DD™智慧直驅變頻馬達

  • 種類

    強制排水

  • 行程結束提醒

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    No

  • 直驅變頻馬達

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • 筒內燈

    No

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    全不鏽鋼筒槽

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    Yes

  • 攪拌翼材質

    不鏽鋼

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    自動偵測

  • TurboWash勁速洗

    TurboWash360˚勁速洗

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 990 x 770

  • 重量 (kg)

    92

  • 後蓋到門的產品深度 (D' mm)

    770

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)

    1400

其他選項

  • Wi-Fi

    Yes

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 預約

    Yes

  • 筒內燈

    No

  • 預洗

    Yes

  • 遠端遙控

    Yes

  • 洗清

    5段

  • 沖洗 + 旋轉

    Yes

  • 脫水

    5段

  • 蒸氣

    Yes

  • 溫度

    5段

  • 滾筒清潔

    Yes

  • TurboWash

    TurboWash360˚勁速洗

  • 洗衣

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • 皺褶護理

    Yes

  • 冷洗

    Yes

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

選項/配件

  • LG TWINWash 相容

    WT-D250HB / WT-D250HW / WT-D250HV

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