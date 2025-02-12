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LG AI DD™蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜22公斤｜WD-S22FW (冰瓷白)
* 圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
洗衣技術再進化
直覺簡約設計
LCD 液晶顯示旋鈕操作更直覺
AI智慧洗衣
AI DD™ 偵測衣物 提供高效洗程
高效省水 快速洗淨*
30 分鐘內快速洗淨衣物
蒸氣洗衣
天然蒸氣 去除99.9%過敏原
*圖片(或影片)內容僅供參考示意之用，實際噴射水流數量將依洗衣行程不同有所變化，不會有五道水柱同時噴射的情形。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
輕鬆旋轉操作
AI智慧深層洗淨 溫和呵護衣物
*結果可能因環境而不同。
**影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
為不同材質衣物量身打造最適合的洗衣動作
翻轉衣物，洗滌同時減少衣物糾結。
溫和搖擺，適合洗滌精緻衣物。
水均勻地分散，以完整、均勻地溶解洗劑。
衣物在水中溫和翻滾，進行精細洗滌。
交替的動作助於清除頑垢。
強勁水流清洗衣物。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
更穩定、耐用、安靜
馬達享有 10 年保固*。
*產品保固規定以本官網公告之保固條款為準。
**影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
30 分鐘內洗淨衣物
*經 Intertek 測試(實驗報告日期: 2023/10/12)，測試型號 F3M2CYK2E 與對照型號 WM3900HWA，均分別搭配以3.63公斤及4.53公斤的衣物進行測試所得結果。測試結果可能因環境、行程、洗滌物之不同而有差異。
**圖片(或影片)內容僅供參考示意之用，實際噴射水流數量將依洗衣行程不同有所變化，不會有五道水柱同時噴射的情形。
去除 99.9% 過敏原 更衛生
*經英國過敏協會 (BAF) 認證，過敏防護 行程可減少家居塵蟎過敏原。
**影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
智慧洗劑投入
洗劑自動精準投入
*需要連結 Wi-Fi 和 ThinQ 應用程式。功能可能會有變更。
**影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
洗乾衣機行程自動配對
*若要使用此功能，洗衣機和乾衣機必須連線到您的住家 Wi-Fi 網路，並在 LG ThinQ™ 智慧應用程式內註冊。
**影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
打造專屬客製化洗衣選單
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
智慧家電 智享生活
隨時隨地 掌控洗衣行程
只需一鍵觸控，就可啟動洗衣機*6。
隨時監控狀態、電力或下載最新行程
利用語音助理進行簡單控制*6
*1Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。
*2Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com，Inc 或其附屬公司的商標。
*3LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。
*4Alexa 及 Google Assistant 與本產品的相容性可能會因國家/地區及環境不同而有差異。
*5本產品不含啟用語音的智慧喇叭裝置。
*6基於安全性考量，欲透過LG ThinQ™應用程式或語音控制洗衣機行程前，需先至洗衣機端手動開啟遠端遙控功能。
*7圖片僅供示意, 與實際LG ThinQ™ 應用程式畫面可能不同。LG ThinQ™ 應用程式「能耗監測」所示之能源消耗量僅供參考，並非實際用電度數，僅是個人在不同月、週、日間使用產品所產生之相對能源耗用量之圖示。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*採用莫氏硬度測試儀，玻璃門強度介於5.5與6.5之間。
常見問題
我該如何挑選適合的洗衣機容量？
建議可以參考家中的人口數 x 1.5 x 平均洗衣天數來選擇洗衣機的容量。平均來說，1-2人獨身貴族或小倆口，可以考慮9－13公斤容量洗衣機；3－4人小家庭建議考慮容量為 15–18 公斤的洗衣機。若是大家庭或洗衣量特別大的家庭，請考慮更大的 22公斤型號。較大的型號也更適合清洗棉被、寢具等大型物品。
我該如何選擇正確的洗程？
一般而言，您應先查閱衣物上的洗滌標籤，然後選擇洗衣機上相符的洗程。LG 洗衣機的AI 智慧洗行程將智慧偵測洗衣重量和柔軟度，以判斷合適的洗衣模式，並在清洗過程中據此調整洗衣動作，洗淨的同時也保護您的衣物。
AI DD™ 可以如何幫助洗衣？
LG AI DD™ 智慧洗滌技術，透過大數據分析洗衣的重量與材質柔軟度，可提高呵護衣物效果，讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態，穿得更久。直驅變頻馬達同時提供 6 Motion 智慧模擬手洗動作，能夠更有效率的進行洗滌衣物。
什麼是 Steam™ 蒸氣洗？
LG 的Steam™ 蒸氣技術能有效去除99.9%過敏原。選擇過敏防護行程可以在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並分解過敏原，包括花粉與塵螨。
智慧洗劑投入如何運作？
LG 智慧洗劑投入系統，可讓您預先裝入洗衣精，然後交給洗衣機分配即可。每次都可以感應衣物重量，並自動添加正確的洗衣精量。此技術可以避免添加過多洗衣精的風險、節省時間，並延長衣物的壽命。正確的洗劑量也有助於滾筒洗衣機發揮最佳洗滌效能。洗衣服也能成為一鍵小事！
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
22
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700x990x840
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
蒸氣
Yes
-
皺褶護理
-
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
冰瓷白
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃
內蓋：強化玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
22
行程
-
被子
Yes
-
棉麻衣物
Yes
-
AI 智慧洗
Yes
-
過敏防護
Yes
-
自動洗滌
-
-
嬰兒護理
-
-
嬰兒衣物
Yes
-
床單
-
-
冷水洗
Yes
-
護色
Yes
-
大量衣物
-
-
深色衣物
-
-
精緻衣物
-
-
雲端客製
Yes
-
羽絨衣
-
-
襯衫
Yes
-
免燙衣物
-
-
節能洗衣
-
-
輕柔護理
-
-
加強60
-
-
混紡衣物
-
-
戶外衣物
-
-
快洗14
-
-
快洗30
-
-
快洗
Yes
-
快洗+烘乾
-
-
快洗(極速)
-
-
雨天洗衣
Yes
-
清新除臭
-
-
僅洗清
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
制服護理
Yes
-
靜音洗滌
Yes
-
單件衣物
Yes
-
肌膚護理
Yes
-
袖口及領口
-
-
僅脫水
Yes
-
運動衣(機能服)
Yes
-
强力標準
Yes
-
防皺除臭
-
-
筒槽保養
Yes
-
勁速洗39
-
-
勁速洗49
-
-
勁速洗59
-
-
洗衣+乾衣
-
-
僅洗滌
Yes
-
羊毛 (羊毛/柔洗)
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
3-19 小時
-
控制面板
LCD液晶旋鈕 + 觸控面板
-
門鎖指示燈
Yes
功能
-
6 Motion
Yes
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
種類
洗脫 滾筒洗衣機
-
行程結束提醒
Yes
-
新增項目
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
自動重新啟動
-
-
直驅變頻馬達
Yes
-
泡沫偵測系統
Yes
-
重量偵測
Yes
-
蒸氣
Yes
-
筒內燈
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
振動感應器
Yes
-
攪拌翼材質
不鏽鋼
-
進水（熱/冷）
冷水
-
水位調整
自動偵測
-
Centum 系統
-
-
Steam+
-
-
TurboWash360˚勁速洗
Yes
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700x990x840
-
重量 (kg)
95.0
-
後蓋到門的產品深度 (D' mm)
840
-
門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)
1466
其他選項
-
Wi-Fi
Yes
-
新增項目
Yes
-
提示音 開啟/關閉
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
預約
Yes
-
筒內燈
Yes
-
預洗
Yes
-
遠端遙控
Yes
-
洗清
5 次
-
沖洗 + 旋轉
-
-
脫水
5 段
-
蒸氣
Yes
-
溫度
冷水/ 微溫/ 溫水/ 溫熱水/ 熱水
-
滾筒清潔
-
-
TurboWash
Yes
-
洗衣
Yes
-
皺褶護理
-
-
冷洗
-
-
洗衣精量調整
Yes
-
ezDispense洗劑投入系統清潔
Yes
-
沖洗+
-
-
柔軟精量調整
Yes
條碼
-
條碼
8806084698070
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
滾筒清潔輔導
Yes
-
智慧行程配對
Yes
選項/配件
-
LG TWINWash 相容
Yes