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Styler®蒸氣電子衣櫥 - 奢華鏡面

功能

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Styler®蒸氣電子衣櫥 - 奢華鏡面

E523MR

Styler®蒸氣電子衣櫥 - 奢華鏡面

(0)

LG ThinQ®

英國過敏協會(BAF)

國際認證機構Intertek

2015 紅點設計獎

蒸氣

LG Styler 為您的健康生活而設計1

LG Styler 為您的健康生活而設計

每日的外出衣物上，容易吸附細菌、過敏原、異味、塵螨、灰塵，一回家立刻幫衣物殺菌清潔，如同回到家要洗手一樣重要。讓 LG Styler 用蒸氣技術為您的衣物有效殺菌，不僅乾淨且更加衛生。
有效率地減少過敏原 3
蒸氣殺菌

有效率地減少過敏原

TrueSteam 蒸氣技術去除99.9%過敏原與細菌，輕鬆替難以清洗或不能立即清洗的衣物與物品進行殺菌。
TrueSteam 蒸氣技術使用100%的純水，無添加任何化學藥劑。

* 經英國過敏協會(BAF) 測試，強力衣物殺菌行程可有效去除居家塵螨和特定病毒(小鼠肝炎病毒(MHV)，人類冠狀病毒(hCoV-229E))。
* 經 Intertek測試，一般衣物殺菌行程可有效去除99.9%的特定細菌(金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌)
* 除臭效果可能因衣物材質和 Styler 使用環境而異。

衣物護理每日如新 <br>1

衣物護理每日如新

難聞的氣味、有害物質、濕答答、皺褶、換季衣服以及很難清洗的衣物。都能使用Styler讓您在家中能迅速、輕鬆有效率地護理衣物。

蒸氣衣物護理 1

蒸氣衣物護理

LG Styler 蒸氣電子衣櫥深層滲透的 TrueSteam 蒸氣技術，包含純水和輕輕擺動的衣架，
協助減少您衣物上的過敏原、臭味和皺褶。
比起風乾，低溫烘乾系統烘乾衣物更迅速，避免高溫造成的衣物損傷。

清新除臭

除皺和去除異味

只須按鈕便可護理西裝、洋裝、毛衣等等，如此您和您的衣物永遠呈現最美好的一面。去除異味，讓您的衣物每日如新!
除皺和去除異味 3
溫和烘乾

除皺且不傷衣料

溫和烘乾需要特別護理的衣物，
不用擔心皺褶或傷害衣料。
不再有濕氣或意外傷害 ，
只有如往常般清新乾淨的衣物。
讓您的空間乾爽清新
室內除濕

讓您的空間乾爽清新

讓您的衣物、以及您的衣櫥與室內空間
保持清新。LG Styler 蒸氣電子衣櫥
使衣物與室內空間乾爽清新。

* 使用此行程，門需打開45度，如果門關著，行程便不會運行。
* 視環境而定，行程結束前水箱就可能注滿。
* LG測試結果（每部機器）可能會有±10%的變化
* 以2小時除濕程序為主。

平整褲裝折痕 <br>3
褲裝摺痕線管理

平整褲裝折痕

減少一般皺折，保持褲線筆挺。
快速輕鬆地護理您的褲裝。
LG ThinQ™

透過WiFi擁有便利的智慧生活

ThinQ™ 遠端操控，讓您隨時隨地操作、掌控、接收推撥通知、
追蹤能源消耗，隨時下載與更新衣物護理行程。
監控珍貴的服裝。您可以掌控、追蹤能源消耗
或使用行程下載功能增加新研發的護理程序。

行程下載

Alt text

styler

使用者見證

@小姐不熙娣

使用者見證1

小姐不熙娣來賓推薦

呵護衣物的夢幻機器，一機三除，除菌、除臭、除濕，讓你改變回家的新習慣。

@健康醫療網

使用者見證2

守護家人健康救星

守護家人健康救星: 後疫情時代隨之而來的流感也不容輕忽！LG Styler 照顧全家人，健康迎接每一天。

@ELLE

使用者見證3

網友七天居家實測

體驗大使真心評鑑，五大貼心功能，一致好評！

@Mobile01

使用者見證4

素人齊力推薦

LG Styler 蒸氣電子衣櫥的三梯次試用者已將最真實體驗的使用心得分享給大家......

@100室內設計

LG Styler 外型時尚纖薄、簡潔俐落的設計，既可以獨立擺放，也可以崁入設計，不會佔用額外的空間。

豪宅設計師必備首選

LG Styler 外型時尚纖薄、簡潔俐落的設計，既可以獨立擺放，也可以崁入設計，不會佔用額外的空間。

@親子天下

使用者見證6

醫師好評推薦

在台灣，每兩位孩童就有一位 有過敏體質，預防過敏除了多 運動、勤打掃以外，如何有效 率地做好塵蟎防護？……

@高敏敏 營養師

使用者見證7

營養師好評推薦

說到家電 大家應該都知道 我們 家是非常重視效能、科技、還 有時尚外觀….

@陳艾琳

使用者見證8

藝人好評推薦

好的家電讓家事變得更輕鬆！ 甚至能夠在生活中享受做家事 的過程！！最讓我想擁有的有 當然就是LG styler蒸氣電子衣櫥…

Styler 蒸氣電子衣櫥 常見問答

LG Styler蒸氣電子衣櫥會不會很耗電？

Styler 使用變頻壓縮機相當省電， 經內部專業實測3件組Styler耗電量：清新除臭_約0.45度、殺菌_約0.78度；

以台灣家庭夏季平均電費1度電3.52元計算，使用一次不用3元，與乾洗店一件外套收費300元相比，相對划算許多。

做裝潢嵌入設計機器需要留空間散熱嗎？

建議於後方預留距離5~10cm，上方與左右距離各2~3公分。

LG Styler蒸氣電子衣櫥安裝位置要有進水/排水設備嗎？

Styler 產生蒸氣與除濕烘乾都是利用水箱，不需要外接水管。蒸氣水箱注入乾淨的自來水即可。

了解更多 Styler 蒸氣電子衣櫥常見問題

常見問答

其他推薦機型

Table Caption
功能 B723OB B723OG B723MR
Styler<sup>®</sup>蒸氣電子衣櫥｜Objet Collection (容量加大款) - 雪霧白1
Styler®蒸氣電子衣櫥｜Objet Collection (容量加大款) - 雪霧白
Styler®蒸氣電子衣櫥｜Objet Collection (容量加大款) - 石墨綠
Styler®蒸氣電子衣櫥｜Objet Collection (容量加大款) - 石墨綠
Styler®蒸氣電子衣櫥 PLUS (容量加大款) - 奢華鏡面
Styler®蒸氣電子衣櫥 PLUS (容量加大款) - 奢華鏡面
顏色 雪霧白 石墨綠 奢華鏡面
容量 衣物x5、褲子x1、絨毛玩偶、寢具、領帶等 衣物x5、褲子x1、絨毛玩偶、寢具、領帶等 衣物x5、褲子x1、絨毛玩偶、寢具、領帶等
尺寸(寬X高X深) 600 x 1960 x 605 mm 600 x 1960 x 605 mm 600 x 1960 x 605 mm
類型 Styler 蒸氣電子衣櫥 Styler 蒸氣電子衣櫥 Styler 蒸氣電子衣櫥
WIFI遠控功能 Yes Yes Yes
了解更多 了解更多 了解更多
Table Caption
功能 E523IR E523MR E523MW
Styler®蒸氣電子衣櫥 - 亞麻紋象牙白
Styler®蒸氣電子衣櫥 - 亞麻紋象牙白
Styler®蒸氣電子衣櫥 - 奢華鏡面
Styler®蒸氣電子衣櫥 - 奢華鏡面
Styler®蒸氣電子衣櫥 Z - 輕奢鏡面
Styler®蒸氣電子衣櫥 Z - 輕奢鏡面
顏色 亞麻紋象牙白 奢華鏡面 鏡子
容量 衣物x3、褲子x1、絨毛玩偶、寢具、領帶等 衣物x3、褲子x1、絨毛玩偶、寢具、領帶等 3 個品項
尺寸(寬X高X深) 445 x 1850 x 585 mm 445 x 1850 x 585 mm 445x1850x585 mm
類型 Styler 蒸氣電子衣櫥 Styler 蒸氣電子衣櫥 Styler 蒸氣電子衣櫥
WIFI遠控功能 Yes Yes Yes
了解更多 了解更多 了解更多
列印

所有規格

材質和飾面

  • 門的顏色

    奢華鏡面

  • 機身顏色

容量

  • 容量

    衣物x3、褲子x1、絨毛玩偶、寢具、領帶等

行程

  • 雲端客製

    Yes

  • 溫和烘乾 - 除濕

    Yes

  • 溫和烘乾 - 標準

    Yes

  • 溫和烘乾 - 雨天/霧氣

    Yes

  • 溫和烘乾 - 定時烘乾

    Yes

  • 清新除臭 - 強力

    Yes

  • 清新除臭 - 輕微

    Yes

  • 清新除臭 - 標準

    Yes

  • 殺菌 - 寢具

    Yes

  • 殺菌 - 精緻衣物

    Yes

  • 殺菌 - 強力殺菌

    Yes

  • 殺菌 - 幼兒用品

    Yes

  • 殺菌 - 標準

    Yes

  • 特殊護理 - 運動衣物

    Yes

  • 特殊護理 - 西裝/大衣

    Yes

  • 特殊護理 - 羊毛/針織

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 控制面板

    觸控式

功能

  • 除濕

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 滿水指示器

    Yes

  • 內部燈

    Yes

  • 移動衣架

    Yes

  • 缺水提醒

    Yes

  • 平整褲裝功能

    Yes

  • 多功能層架

    Yes

  • 可換開門方向

    Yes

  • 蒸氣護理技術

    Yes

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    445 x 1850 x 585

  • 重量 (kg)

    78

其他選項

  • 預約開始

    Yes

  • 夜間呵護

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

條碼

  • 條碼

    8806098510160

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

選項/配件

  • 褲架（數量）

    1個

  • 衣架（數量）

    2個

  • 層架（數量）

    1個

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