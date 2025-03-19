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ALL NEW Styler®蒸氣電子衣櫥
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
極淨護衣 品味如新
雙重蒸氣衣物護理™
99% 除菌、除臭。
智慧擺動衣架™
99% 抖落灰塵、棉絮。
免開門室內
除濕系統™
室內除濕兼具自動循環通風系統。
99% 除菌、除臭
雙重蒸氣衣物護理™ 呵護各種衣物。
*經Intertek於2024年5月測試，選擇標準殺菌行程，能夠有效去除99.9%的細菌（包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎克雷伯氏菌）。我們在布料（5cm x 5cm，100%棉質）上放上三種細菌，以測試啟動標準殺菌行程前後的除菌率。
**實際結果可能因衣物材質和環境不同有所差異。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
6種擺動方式，呵護各種衣料
每分鐘最高可擺動350 次，99%有效去除衣物灰塵。
抖動
有效去除衣物表面的灰塵與粉塵。
擺動
均勻散發蒸氣，使衣服減少皺摺並增強清新效果。
甩動
透過甩動更有效地去除皺摺。
飄動
將風吹進衣服內部，以保持其形狀。
搖動
使用輕柔的動作來防止損壞衣服表面的編織或紋理。
整平
透過蒸氣和擺動衣架使衣服平整。
*經Intertek於2023年11月測試，使用單件襯衫選擇精細除塵行程，能夠有效減少99%掛於LG蒸氣電子衣櫥中衣物上的細微塵埃。實際結果可能因衣物材質和衣物數量不同有所差異。
**經LG實驗室測試，Styler第二代的擺動衣架以最大轉速運行時，搭配5組擺動衣架，與一般Styler相比可减少62%的震動。（平均震動：145㎛ → 55㎛）實際結果可能因衣物和環境而有所不同。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
僅需20分鐘
全新雙迴轉 HeatPump™變頻將清新行程縮短至20分鐘，節能省時有效率。
*經Intertek於2024年4月測試，選擇強力除臭行程，有效降低99%的異醛、異戊醛、異戊酸、4-乙烯基吡啶、三甲胺和甲硫醇異味。除臭效果可能因衣物數量和狀況而有所不同。
** 實際結果可能因衣物材質和衣物數量不同有所差異。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
衣物清新 室內除濕 一舉兩得
提供自動空氣循環，保持衣物清新。
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
9公升除濕
去除空間濕氣
9公升大容量除濕力，除去空氣潮濕霉味，提供您清新居家環境。
*2023年12月由Intertek測試使用室內除濕行程。室內除濕能力高達每天9公升（24小時）。
**結果可能因環境不同而有所差異。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
智慧偵測
隨時隨地操作、掌控
若衣服從衣架上掉下來，可透過 LED螢幕或 ThinQ 應用程式自動收到通知提醒。
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
隨時下載與更新衣物護理行程與遠端掌控
透過ThinQ app 遠端操控，擁有便利的智慧生活。
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
FAQ
我想了解如何使用Styler?
（使用自來水）將水箱加滿，水箱位於 Styler 的底部。
-首次使用時，水箱內的水會被全部用掉。
-排空排水箱中的水。
-取出位於 Styler 內部下方的香氛片盒，並插入香氛片。
-為防止衣物掉落，掛上衣物後確認扣好鈕扣和拉鍊。
-將衣架緊密放置在（擺動衣架）掛勾槽內。
-按下電源按鈕並選擇所需的行程。
-選擇所需的行程後，按下啟動按鈕以啟動產品。
*本內容為所有使用者而創建，圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
我想了解如何安裝Styler與安裝在哪裡?
請在溫度不低於 10℃ 或不高於 35℃ 的環境中安裝該產品。環境溫度超出建議範圍可能會導致性能下降和/或產品故障。
此外，確保產品安裝在通風良好的房間內，並保持產品上方至少 20 公分、側面和後面至少 5 公分的間隙。為了防止在運行可移動衣架時產生不必要的擺動或震動，請將產品安裝在平坦的表面上。可通過旋轉產品底部前方的下支腳來調整產品的平整度。
如果產品安裝在牆壁旁邊，請留出至少 5 公分的側面間隙，以防止門碰撞。
我想了解如何除臭、除皺和平整衣物?
Styler 採用了專利的蒸氣和擺動衣架技術，用於平整皺褶和去除灰塵及氣味。蒸氣可將灰塵和氣味從衣物上分離，然後每分鐘運行 350 次的智慧擺動衣架可以輕鬆地將這些異味去掉。
Intertek 的測試顯示，[除塵] 行程能夠從衣物中去除平均 99% 的細塵。
與乾洗不同，LG Styler 在護理衣物時無需使用化學品。
我想了解如何使用智慧擺動衣架?
Styler 的運行過程如下：蒸氣準備 → 預熱 → 清新（蒸氣應用 + 溫度維持） → 乾燥（乾燥準備 + 乾燥）。
可移動衣架在清新過程中的蒸氣應用到溫度維持階段運行，每個程序有不同的運行時間和轉速（RPM）。
除了殺菌和寢具行程外，智慧擺動衣架會在所有行程中皆會擺動，若有不合適的衣服或物品，建議可放置於層架上。
我想了解如何寢具可擺放最多數量?
只有薄毯子可以用 Styler 進行消毒。
毯子和被子重量應為 1.5 公斤 (kg) 或以下。
如果您沒有毯子掛架，請將毯子放在架子上。
毯子在殺菌後可能需要更長的時間來乾燥。（在這種情況下，請使用時間選擇功能來允許額外的乾燥時間。）
我想了解如何幫鞋子除濕和殺菌?
對蒸氣敏感的鞋材可能會在使用時受損。（含有海綿或黏合材料的鞋子或產品可能會受損）
不建議乾淨的衣物與鞋類一起護理。
我想了解什麼是室內除濕行程?
內建免開門室內除濕系統，開啟室內空間除濕行程能有效保持衣物和室內空間的乾燥，室內除濕能力高達每天9公升(24小時)。
即使門關閉，空氣也會進行循環和除濕，以保持您的衣櫥和生活空間清新舒適。
我想了解什麼是預約行程特點?
如果您需要長時間將衣物放在 Styler 內，請嘗試使用預約功能。
將衣物放入 Styler 中，然後按下電源按鈕。
選擇您想要的程序，然後按下設置按鈕，使用預約功能設置您希望程序完成的時間。
您可以設置從 3 小時到 19 小時的時間，例如設置 5 小時後，選擇的程序將在 5 小時後結束。
操作過程中請勿打開門，水可能會從內壁滴落到地板上。
*本內容為所有使用者而創建，圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
我想了解水箱倒滿水時能用高壓蒸氣掛燙機幾次?
根據清新行程，Styler 在滿水箱的情況下可以使用 3 到 4 次（或在強效行程下使用 2 次）。
但在首次使用時，會用光一個滿水箱來填充內部蒸氣產生器。
當顯示加水通知時，請立即補充水箱。
使用前必須先填滿水箱。
使用過濾水有助於延長產品壽命並提高性能。
我想了解為何要安裝底盤?
底盤可以防止碎屑進入產品底部，並保護腳背。（安全防護裝置）它還可以防止在蒸氣噴射過程中可能出現的小量冷凝水滴落到地板上。
打開Styler門板，檢查底部。
將專用托盤放置在Styler前面。
將托盤的左側掛鉤扣到底腳上，直到聽到咔哒一聲固定到位。
我想了解如何定期保養Styler?
使用柔軟的布料清除產品內部的灰塵。
如果水箱長時間未使用，可能會形成水苔。因此，請定期使用清潔刷清潔水箱內部。
如果香氛紙片未定期更換，除臭和香氛效果可能會降低。
定期擦拭水箱附件/拆卸區域積聚的水分，因為它可能會流出。
定期清空底盤，因為積水可能會聚集。
如果灰塵濾網被堵塞，產品內部的空氣循環可能會受阻，導致性能下降。因此，請定期清潔。
摘要
尺寸
所有規格
材質和飾面
-
門的顏色
雲霧白色
-
門類型（材料）
PCM
-
機身顏色
夜墨黑
容量
-
容量
5 個品項 + 1 個衣架
行程
-
雲端客製
Yes
-
溫和烘乾 - 標準
Yes
-
溫和烘乾 - 定時烘乾
Yes
-
清新除臭 - 強力
Yes
-
清新除臭 - 輕微
Yes
-
清新除臭 - 標準
Yes
-
殺菌 - 強力殺菌
Yes
-
殺菌 - 標準
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
3-19 小時
-
控制面板
全觸控中央控制面板
-
數字指示
18:88
功能
-
芳香組
Yes
-
除濕
Yes
-
烘乾類型
無排氣孔，附變頻式熱泵系統
-
行程結束提醒
Yes
-
滿水指示器
Yes
-
內部燈
-
-
擺動衣架的每分鐘最高轉速
350
-
移動衣架
Yes
-
缺水提醒
Yes
-
平整褲裝功能
Yes
-
多功能層架
Yes
-
可換開門方向
Yes
-
蒸氣護理技術
雙重蒸氣
尺寸與重量
-
產品深度，機門打開 90˚ (D' mm)
1190
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
600x1965x620
-
重量 (kg)
87
其他選項
-
預約開始
Yes
-
夜間呵護
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
條碼
-
條碼
8806096102183
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
選項/配件
-
防翻倒（數量）
No
-
地毯安裝釘（數量）
No
-
滴水盤（數量）
1
-
褲架（數量）
No
-
後調平腳（數量）
No
-
衣架（數量）
5
-
層架（數量）
1
雲端客製行程下載
-
嬰兒衣物殺菌
Yes
-
寢具殺菌
Yes
-
玩偶殺菌
Yes
-
皮毛/皮革護理
Yes
-
牛仔褲護理
Yes
-
換季衣物護理
Yes
-
羽绒外套護理
Yes
-
褲線護理
Yes
-
微雨/霧氣烘乾
Yes
-
圍巾護理
Yes
-
制服護理
Yes
-
運動衣物
Yes
-
消除靜電
Yes
-
西裝/制服殺菌
Yes
-
泳衣烘乾
Yes
-
暖被/毛毯
Yes
-
羊毛/針織烘乾
Yes
-
瑜珈衣物烘乾
Yes
-
瑜珈衣物護理
Yes