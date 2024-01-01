Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG TurboWash3D™ 直立式直驅變頻洗衣機｜17公斤 (不鏽鋼銀)

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

LG TurboWash3D™ 直立式直驅變頻洗衣機｜17公斤 (不鏽鋼銀)

WT-D179VG

LG TurboWash3D™ 直立式直驅變頻洗衣機｜17公斤 (不鏽鋼銀)

(0)
金級省水標章

金級省水標章

直驅變頻馬達

直驅變頻馬達

10年保固

10年保固

WiFi

WiFi

LG ThinQ

LG ThinQ

全新進化 LG第3代DD洗衣機

TurboWash3D™第3代DD洗衣機

更省電 & 更快速

結合WaveForce™6道瀑布水流、TurboDrum™筒槽反轉及洗清噴射水流，創造出超高效率洗衣。
WaveForce™6道瀑布水流 +洗清噴射水流

強大水流和洗清噴射水流

6道瀑布水流由上而下拍打衣物，再加上洗清噴射水流，將清水噴灑在衣物上並帶走泡沫，像淋浴般快速沖洗衣物更省水，帶給你最深層的潔淨體驗。
TurboDrum™筒槽反轉

筒槽和底盤反方向運轉

筒槽與底盤反方向旋轉，增加搓揉力道有效去除頑固髒汙，提升洗淨力 。

TurboWash3D™第3代DD洗衣機

更省時

WaveForce™6道瀑布水流搭配洗清噴射水流，
不到 40 分鐘就能完成洗衣！讓您有更多的時間享受生活。

*選擇 16kg 第 4 水位「TurboWash™勁速洗」，39 分鐘內可完成洗衣，如果未選擇 TurboWash™勁速洗，則為 58 分鐘；選擇22kg 第 3 水位「TurboWash™勁速洗」39 分鐘內可完成洗衣，如果未選擇 TurboWash™勁速洗，則為 66 分鐘。
*經 Intertek 測試； 標準行程加上 TurboWash™勁速洗選項，可在 39±5% 分鐘內完成。

TurboWash3D™第3代DD洗衣機

更省電&更省水

TurboWash™勁速洗可不影響洗淨效果，也可在40分鐘內完成洗衣。

*在不影響洗衣效果的情況下，可節省 27% 的能源和 14% 的用水量。通過瀑布及洗清噴射水流與筒槽轉旋轉，TurboWash3D™勁速洗 技術可有效且高效清潔衣物。結果因環境而異。

全自動筒槽清潔

維護筒槽衛生，確保下次在乾淨的筒槽內洗衣

防止內、外筒槽間附著髒汙或孳生細菌、黴菌，避免您在骯髒的筒槽內洗衣服，才能確保每次衣服真的被洗乾淨。

*全自動筒槽清潔適用以下行程
(標準/ 強力標準/ 過敏防護/毛巾/預洗+洗衣/ 制服)

全不鏽鋼筒槽與濾網

全不鏽鋼濾網有效益抑制病菌滋生，不鏽鋼材質被廣泛用於講究衛生安心的手術工具、及廚房用具上。
預洗功能

不再手洗

LG預洗功能去除頑垢更便利，輕輕一按，頑固汙垢即可清除，完全無需動手，一切交給洗衣機就行了。

*經LG實驗室內部測試:清洗3.5kg衣物量(水位4)

SmartThinQ™

使用 Wi-Fi 讓洗衣變得更加智慧

SmartThinQ™ 隨時隨地可遠端操控您的洗衣機，您也可以下載洗衣行程、進行能源監控或智慧診斷。

洗衣行程下載

Alt text

*ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
17
最大乾衣容量 (kg)
-
產品尺寸 (寬x高x深mm)
632 x 1020 x 670
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 最大洗衣容量 (kg)

    17

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    632 x 1020 x 670

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    不鏽鋼銀

  • 門蓋材質

    鑽石黑全景式玻璃

容量

  • 最大洗衣容量 (kg)

    17

行程

  • 柔洗

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 僅脫水

    Yes

  • 大型衣物

    Yes

  • 標準

    Yes

  • 預洗+ 洗衣

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 智慧洗清

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 運動衣物

    Yes

  • 六道瀑布水流

    Yes

  • 毛巾

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    全觸控面板

  • 門鎖指示燈

    Yes

  • 數字指示

    Yes

功能

  • 6 Motion

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • TurboWash勁速洗

    TurboWash3D 勁速洗

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    直驅變頻馬達

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    全不鏽鋼筒槽

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    Yes

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 自動預洗

    Yes

  • JetSpray 洗清噴射水流

    Yes

  • 緩降式上蓋

    Yes

  • 不鏽鋼棉絮濾網

    不鏽鋼棉絮濾網

  • TurboDrum 筒槽反轉

    Yes

  • 水位調整

    10段

  • 六道瀑布水流

    WaveForce 六道瀑布水流

尺寸與重量

  • 上蓋打開的產品高度 (mm)

    1380

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    632 x 1020 x 670

  • 重量 (kg)

    49 kg

能源

  • 額定能源（洗衣）

    500W

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 智慧行程配對

    Yes

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦