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LG Smart Inverter 智慧變頻直立式洗衣機｜15公斤 - 特定通路販售 (曜石黑)

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LG Smart Inverter 智慧變頻直立式洗衣機｜15公斤 - 特定通路販售 (曜石黑)

WT-ID150MSG

LG Smart Inverter 智慧變頻直立式洗衣機｜15公斤 - 特定通路販售 (曜石黑)

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省水標章

節能標章

馬達位於正面的 LG 直立洗衣機的正面視圖位於影像左邊，中央有線形圖，右邊是男人和女人看著賬單微笑的影像。線形圖可移動，以顯示今年與去年的電費比較，電費節省約三分之一。

智慧變頻馬達 節電又環保

智慧變頻技術與傳統非變頻機種相比，可有效降低能源消耗。

* LG 智慧變頻洗衣機與傳統非變頻洗衣機相比可節省 36% 的能源，大約等於為傳統非變頻機種 4.32 個月的能源使用量。
* 根據VDE於 2017 年 4 月，使用 7.5 公斤洗衣量，於 LG T2515VSAL（LG 智慧變頻） 和 LG WF-T1480TD（傳統感應式）的測試。

TurboDrum™

TurboDrum™筒槽反轉洗衣

TurboDrum™帶動筒槽和底盤反方向運轉，增加搓揉力道有效去除頑固髒汙，提升洗淨力，但同時也更呵護衣料。
向下檢式洗衣機內部視圖，顯示三股水流拍打位置。藍色水流顯示系統產生 3 股垂直水流。
Punch +3

拳擊棒+三個迴轉盤

拳擊棒+3個迴轉盤創造強勁水流讓衣物隨著水流均勻上、下翻動洗衣更乾淨。
在左側水底部周圍以圓圈表示嬰兒的連身衣、禮服和床單。影像的右下方顯示三個圖示，其中包含洗衣機使用的三種不同動作。第一個圖示的箭頭在滾筒的水中向上旋轉。第二個圖示在滾筒中的中有四個向上和向外移動的箭頭。第三個圖示的一個箭頭在滾筒的水內部以八字形方式移動。
Smart Motion

手感呵護洗衣行程

智慧變頻馬達創造3種手感洗衣動作不僅洗衣更乾淨且能呵護各種衣料。

* 3 種動作進行攪動，進行強力洗衣、旋轉以避免衣物打結、擺動以進行精緻衣物洗淨。

左邊影像中，孩子在床上與玩具熊共眠，而向下箭頭旁的音量圖示顯示其非常靜音。直立洗衣機的正面在右側顯示，其下有三個圖示。第一個圖示是洗衣機和彎曲的線條，代表抖動和向下箭頭。第二個圖示是馬達，其上方的綠色箭頭指向右，而下方的藍色箭頭指向左以顯示旋轉方向。第三個圖示是 LG 智慧變頻馬達的 10 年保固影像。

LoDecibel™

低分貝與低震動

LG 智慧變頻馬達運轉穩定且安靜，音量控制僅 42dB*。

*由 LG 實驗室測試，一般行程使用水量9清洗 8.8kg 衣物量。
*此數據為洗衣時測量的分貝等級。分貝將因使用情境而不同。

深層洗淨不殘留

多道瀑布水流能使洗劑快速溶解不僅洗淨效果提升，
更能避免因洗淨殘留刺激皮膚與造成過敏。

不需事先手洗衣物

有了自動預洗+ 標準行程，測水柱會將水流與洗衣劑混合，避免殘留物。您的雙手可以休息一下了，通通讓這台洗衣機幫你搞定一切。

方便且安全的設計

纖薄和耐用的設計確保便利性和安全性，並展現出高效率和創新。
背景顯示洗衣機頂端，一隻握住手機的手，望向前景的「Smart Diagnosis」應用程式。右側的三個圓形插圖顯示手指按下洗衣機上的電源按鈕、電話傳送的訊號以及技術專業人員接聽電話。
Smart Diagnosis™

自我診斷

透過電話即可輕鬆診斷問題，
節省故障檢修所花費的時間成本
與避免等候檢修人員上門拜訪的不便。

*步驟 01：啟動電源。致電 LG 客戶服務中心或使用手機開啟 ThinQ™。
*步驟 02：將手機的接收器放置於 Smart Diagnosis™ 標誌上方，然後按下「水位」按鈕 3 秒鐘。診斷音將持續幾秒鐘。
*步驟 03：客戶中心或 LG ThinQ™ 將找出並提供解決方案指示。
*依據您所在國家的手機網路環境，可能無法使用該功能。

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
13
最大乾衣容量 (kg)
-
產品尺寸 (寬x高x深mm)
632 x 1020 x 670
ThinQ (Wi-Fi)
No

主要規格

  • 最大洗衣容量 (kg)

    15

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    632 x 1020 x 670

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    曜石黑

  • 門蓋材質

    鑽石黑全景式玻璃

容量

  • 最大洗衣容量 (kg)

    15

行程

  • 柔洗

    Yes

  • 僅脫水

    Yes

  • 大型衣物

    Yes

  • 標準

    Yes

  • 預洗+ 洗衣

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 制服清洗

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    全觸控面板

  • 門鎖指示燈

    Yes

  • 數字指示

    Yes

功能

  • 6 Motion

    3 motion 手感呵護

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    智慧變頻馬達

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    不鏽鋼筒槽

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    Yes

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 自動預洗

    Yes

  • 拍打 + 3

    Yes

  • 緩降式上蓋

    Yes

  • 不鏽鋼棉絮濾網

    棉絮濾網

  • TurboDrum 筒槽反轉

    Yes

  • 水位調整

    10段

  • 六道瀑布水流

    三道瀑布水流

尺寸與重量

  • 上蓋打開的產品高度 (mm)

    1380

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    632 x 1020 x 670

  • 重量 (kg)

    44 kg

能源

  • 額定能源（洗衣）

    500W

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

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