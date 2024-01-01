左邊影像中，孩子在床上與玩具熊共眠，而向下箭頭旁的音量圖示顯示其非常靜音。直立洗衣機的正面在右側顯示，其下有三個圖示。第一個圖示是洗衣機和彎曲的線條，代表抖動和向下箭頭。第二個圖示是馬達，其上方的綠色箭頭指向右，而下方的藍色箭頭指向左以顯示旋轉方向。第三個圖示是 LG 智慧變頻馬達的 10 年保固影像。