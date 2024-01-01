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LG Smart Inverter 智慧變頻直立式洗衣機｜15公斤 - 特定通路販售 (曜石黑)
* LG 智慧變頻洗衣機與傳統非變頻洗衣機相比可節省 36% 的能源，大約等於為傳統非變頻機種 4.32 個月的能源使用量。
* 根據VDE於 2017 年 4 月，使用 7.5 公斤洗衣量，於 LG T2515VSAL（LG 智慧變頻） 和 LG WF-T1480TD（傳統感應式）的測試。
* 3 種動作進行攪動，進行強力洗衣、旋轉以避免衣物打結、擺動以進行精緻衣物洗淨。
*由 LG 實驗室測試，一般行程使用水量9清洗 8.8kg 衣物量。
*此數據為洗衣時測量的分貝等級。分貝將因使用情境而不同。
*步驟 01：啟動電源。致電 LG 客戶服務中心或使用手機開啟 ThinQ™。
*步驟 02：將手機的接收器放置於 Smart Diagnosis™ 標誌上方，然後按下「水位」按鈕 3 秒鐘。診斷音將持續幾秒鐘。
*步驟 03：客戶中心或 LG ThinQ™ 將找出並提供解決方案指示。
*依據您所在國家的手機網路環境，可能無法使用該功能。
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
15
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
632 x 1020 x 670
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
曜石黑
-
門蓋材質
鑽石黑全景式玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
15
行程
-
柔洗
Yes
-
僅脫水
Yes
-
大型衣物
Yes
-
標準
Yes
-
預洗+ 洗衣
Yes
-
快洗
Yes
-
制服清洗
Yes
-
快洗
Yes
-
筒槽保養
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
Yes
-
控制面板
全觸控面板
-
門鎖指示燈
Yes
-
數字指示
Yes
功能
-
6 Motion
3 motion 手感呵護
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
智慧變頻馬達
-
行程結束提醒
Yes
-
泡沫偵測系統
Yes
-
重量偵測
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
不鏽鋼筒槽
-
壓花內筒
Yes
-
振動感應器
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
自動預洗
Yes
-
拍打 + 3
Yes
-
緩降式上蓋
Yes
-
不鏽鋼棉絮濾網
棉絮濾網
-
TurboDrum 筒槽反轉
Yes
-
水位調整
10段
-
六道瀑布水流
三道瀑布水流
尺寸與重量
-
上蓋打開的產品高度 (mm)
1380
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
632 x 1020 x 670
-
重量 (kg)
44 kg
能源
-
額定能源（洗衣）
500W
智慧科技
-
智慧診斷
Yes