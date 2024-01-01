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LG TurboWash3D™ 蒸氣直立式直驅變頻洗衣機｜16公斤 (不鏽鋼銀)
*選擇 16kg 第 4 水位「TurboWash™勁速洗」，39 分鐘內可完成洗衣，如果未選擇 TurboWash™勁速洗，則為 58 分鐘；選擇22kg 第 3 水位「TurboWash™勁速洗」39 分鐘內可完成洗衣，如果未選擇 TurboWash™勁速洗，則為 66 分鐘。
*經 Intertek 測試； 標準行程加上 TurboWash™勁速洗選項，可在 39±5% 分鐘內完成。
*在不影響洗衣效果的情況下，可節省 27% 的能源和 14% 的用水量。通過瀑布及洗清噴射水流與筒槽轉旋轉，TurboWash3D™勁速洗 技術可有效且高效清潔衣物。結果因環境而異。
*獲 BAF（英國過敏協會）認證：減少 99.9% 來自花粉、貓、狗和室內塵蟎的過敏原，以及室內塵蟎、黴菌和細菌。結果因環境而異。
40℃強力標準行程
使用蒸氣+40℃溫水洗，有效去除頑固汙垢。
60℃過敏防護行程
使用蒸氣+60℃熱水洗，可去除99.9%的過敏原。
*全自動筒槽清潔適用以下行程
(標準/ 強力標準/ 過敏防護/毛巾/預洗+洗衣/ 制服)
*經LG實驗室內部測試:清洗3.5kg衣物量(水位4)
使用 Wi-Fi 讓洗衣變得更加智慧
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*ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
16
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
632 x 1020 x 670
-
蒸氣
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
不鏽鋼銀
-
門蓋材質
鑽石黑全景式玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
16
行程
-
過敏防護
Yes
-
強力標準
Yes
-
柔洗
Yes
-
雲端客製
Yes
-
僅脫水
Yes
-
大型衣物
Yes
-
標準
Yes
-
預洗+ 洗衣
Yes
-
快洗
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
智慧洗清
Yes
-
快洗
Yes
-
運動衣物
Yes
-
毛巾
Yes
-
筒槽保養
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
Yes
-
控制面板
全觸控面板
-
門鎖指示燈
Yes
-
數字指示
Yes
功能
-
6 Motion
6 Motion 智慧模擬手洗
-
TurboWash勁速洗
TurboWash3D 勁速洗
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
直驅變頻馬達
-
行程結束提醒
Yes
-
泡沫偵測系統
Yes
-
重量偵測
Yes
-
蒸氣
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
全不鏽鋼筒槽
-
壓花內筒
Yes
-
振動感應器
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
自動預洗
Yes
-
JetSpray 洗清噴射水流
Yes
-
緩降式上蓋
Yes
-
不鏽鋼棉絮濾網
不鏽鋼棉絮濾網
-
TurboDrum 筒槽反轉
Yes
-
水位調整
10段
-
六道瀑布水流
WaveForce 六道瀑布水流
尺寸與重量
-
上蓋打開的產品高度 (mm)
1380
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
632 x 1020 x 670
-
重量 (kg)
49 kg
能源
-
額定能源（洗衣）
1000W
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
智慧行程配對
Yes