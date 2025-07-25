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17公斤直立式洗衣機｜極光黑｜智慧直驅變頻｜AI DD™

功能

圖庫

規格

評論

支援

17公斤直立式洗衣機｜極光黑｜智慧直驅變頻｜AI DD™

17公斤直立式洗衣機｜極光黑｜智慧直驅變頻｜AI DD™

WT-VD17B
  • 17公斤直立式洗衣機&#xff5c;極光黑&#xff5c;智慧直驅變頻&#xff5c;AI DD™ WT-VD17B 正視圖
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主要功能

  • AI DD™ 智慧直驅變頻馬達：AI 智慧感測 提供最適洗程
  • TurboWash™ 勁速洗：39分鐘內快速深層洗淨衣物 省時節能
  • 全不鏽鋼筒槽與濾網：更耐用、髒汙細菌不殘留
  • 窄機身大容量 空間規畫更便利
  • 直驅變頻馬達10年保固 更安靜、更耐用
更多

智慧洗滌新科技
深層洗淨 溫和護衣

透過 AI DD™ 技術，智慧感測衣物重量與柔軟度，提供最適合的洗滌動作，深層洗淨、溫和呵護衣物

*經Intertek以產品型號T13H7EHDSTP進行測試，放入3公斤衣物比較AI智慧洗行程與標準行程測試所得結果。測試結果可能會因衣物材質、洗程選擇和環境不同而有差異。

洗衣機內部清晰可見，三項零件列為一圈並放大。

安靜、穩定的洗滌體驗

透過4 個垂直減震器、2 個水平減震器避震器和1個傳感器吸收洗滌過程中的振動，從而實現更安靜、穩定的洗滌

TurboWash™ 勁速洗

39分鐘內快速深層洗淨衣物

TurboWash™ 能以強力水流沖洗衣物，不只能於39分鐘內快速洗滌衣物，透過筒槽反轉技術，創造6種不同的洗滌動作，更可以從各個角度徹底清潔衣物

*經Intertek以產品型號T13H7EHDSTP進行測試，放入5.5公斤衣物以標準行程並開啟TurboWash™選項測試所得結果。測試結果可能會因衣物重量、洗程選擇和環境不同而有差異。

強力模式

強力模式透過底盤快速強力的搖動，創造上下流動的強勁水流來提升洗淨效果

TurboDrum™ 筒槽反轉

筒槽與底盤反方向旋轉產生立體動態的強勁水流，增加搓揉力道有效去除頑固髒汙，提升洗淨力

洗清噴射水流

像淋浴般將清水噴灑在衣物上並帶走泡沫，有助於快速沖洗衣物，同時能更省水，帶給你最深層的潔淨體驗

6 motion 智慧模擬手洗

透過LG強大的直驅變頻馬達，可模擬出 6 種類似手洗的洗滌動作，為不同的衣物提供最佳化的洗滌方式

6 種模式從各個方向以瀑布水流沖洗衣物。

揉: 強效洗淨力

6 種模式從各個方向以瀑布水流沖洗衣物。

搖: 輕柔搖擺，可處理精緻衣物並減少衣物損壞

6 種模式從各個方向以瀑布水流沖洗衣物。

解︰洗衣不糾結，解開衣物並將其清洗乾淨

6 種模式從各個方向以瀑布水流沖洗衣物。

揉: 左右旋轉，使衣物與滾筒表面摩擦，去除頑固髒汙

6 種模式從各個方向以瀑布水流沖洗衣物。

拍︰透過底盤快速強力的搖動，創造上下流動的強勁水流來提升洗淨效果

6 種模式從各個方向以瀑布水流沖洗衣物。

擰︰高速旋轉衣物，同時增加洗劑溶解速度

小機身 大容量

全新設計使洗衣機內部空間最大化，不只機身更小，更大的筒槽可以一次洗滌更多衣物

*比較 T13H7EHDSTP 與 T1166NEQTP。

全不鏽鋼筒槽與濾網

全不鏽鋼筒槽與濾網

全不鏽鋼濾網有效益抑制病菌滋生，不鏽鋼材質被廣泛用於講究衛生安心的手術工具、及廚房用具上

突顯 LG 洗衣機的「芳香」按鈕，母親與女兒坐在地板上，手拿剛從身旁洗衣機取出的毛巾，享受其香氣。花瓣在其周圍飛舞。

柔軟精+

智慧技術保持更久柔軟精清新香氣

*經Intertek於2022.2以產品型號T13H7EHDSTP進行測試，放入3.5公斤毛巾並加入25ml柔軟精，以開啟「柔軟精+」 選項與不開啟「柔軟精+」選項的標準行程比較測試所得結果。測試結果可能會因衣物重量、洗程選擇和環境不同而有差異。

LG ThinQ™

一鍵啟動智慧生活

利用語音助理進行簡單控制

清楚告知洗衣機您的指示。例如說出「洗衣機的行程？」 且智慧音箱會聆聽並確認正在執行之洗滌行程，並告知您

任何地方都可輕易掌控

LG ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有輕鬆的方式與洗衣機連線。只需一鍵觸控，就可啟動洗衣機

隨時監控狀態、電力或下載最新行程

LG ThinQ™ 應用程式會持續監控您的洗衣機。不論是日常保養還是其他事情，該應用程式都可讓您輕鬆監控能源使用情況。您亦可取得智能通知並且下載您喜歡的行程

*Alexa 及 Google Assistant 與家電的相容性可能會因國家/地區及環境設定而異。

背景顯示輕柔波浪，以及「直驅變頻 10 年保固」與「直驅變頻」標誌。

AI DD™
智慧直驅變頻馬達

直驅變頻馬達更持久耐用，享10年保固*

*若您將產品用於正常的家居環境之外（例如商業、辦公室和娛樂設施等環境），或違反產品用戶手冊中概述的說明，則有限保固不涵蓋該等情況下造成的產品損壞。

列印

主要規格

  • 最大洗衣容量 (kg)

    17.0

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    632 x 1040 x 670

  • ezDispense 自動洗劑投入

    -

  • 蒸氣

    -

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    極光黑

  • 門蓋材質

    鑽石黑全景式玻璃

容量

  • 最大洗衣容量 (kg)

    17.0

行程

  • 汙漬護理

    -

  • AI智慧洗

    Yes

  • 嬰兒衣物

    -

  • 護色

    -

  • 柔洗

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 僅脫水

    -

  • 大型衣物

    Yes

  • 節能

    -

  • 加強洗清

    -

  • 標準

    Yes

  • 預洗+ 洗衣

    -

  • 快洗

    Yes

  • 洗清+脫水

    -

  • 制服清洗

    -

  • 少量衣物

    -

  • 智慧洗清

    -

  • 運動衣物

    -

  • 強速水流

    -

  • 毛巾

    -

  • 筒槽保養

    Yes

  • 羊毛

    -

  • 過敏防護

    -

  • 塑膠微粒衣物護理

    -

  • 寵物衣物護理

    -

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    3-19 小時

  • 控制面板

    防水按鍵面板

  • 門鎖指示燈

    Yes

  • 數字指示

    18:88

功能

  • 6 Motion

    Yes

  • TurboWash勁速洗

    Yes

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • 種類

    直立式洗衣機

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 新增項目

    -

  • ezDispense 自動洗劑投入

    -

  • 自動重新啟動

    Yes

  • 直驅變頻馬達

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    -

  • 重量偵測

    Yes

  • 蒸氣

    -

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    Yes

  • 壓花內筒

    Yes

  • 振動感應器

    -

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • JetSpray 洗清噴射水流

    Yes

  • 拍打 + 3

    -

  • 半不鏽鋼滾筒

    -

  • 側水柱

    -

  • 緩降式上蓋

    Yes

  • 不鏽鋼棉絮濾網

    Yes

  • TurboDrum 筒槽反轉

    Yes

  • TurboWash3D 勁速洗

    Yes

  • 水位調整

    自動/手動

  • 六道瀑布水流

    -

尺寸與重量

  • 上蓋打開的產品高度 (mm)

    1355

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    632 x 1040 x 670

  • 重量 (kg)

    46.0

其他選項

  • Wi-Fi

    Yes

  • 風乾

    -

  • 蓄水

    -

  • 深填

    -

  • 額外沖洗

    -

  • 熱洗

    -

  • 新增項目

    -

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 冷洗

    -

  • 浸泡

    Yes

  • 僅脫水

    -

  • 汙漬護理

    -

  • 預洗

    -

  • 遠端遙控

    Yes

  • 強速水流

    Yes

  • 洗清

    5 次

  • 洗清+脫水

    -

  • 時間延遲

    -

  • 桶風乾

    -

  • 脫水

    5 段

  • 蒸氣

    -

  • 溫度

    -

  • 水位調整

    10段

  • 筒槽保養

    -

  • 多水

    -

  • TurboWash

    Yes

  • 洗衣

    Yes

條碼

  • 條碼

    8806096473696

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 筒槽保養提醒

    Yes

  • 智慧行程配對

    -

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