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LG AI DD™智慧直驅變頻洗衣機｜17公斤｜(極光黑)
*經Intertek以產品型號T13H7EHDSTP進行測試，放入3公斤衣物比較AI智慧洗行程與標準行程測試所得結果。測試結果可能會因衣物材質、洗程選擇和環境不同而有差異。
*經Intertek以產品型號T13H7EHDSTP進行測試，放入5.5公斤衣物以標準行程並開啟TurboWash™選項測試所得結果。測試結果可能會因衣物重量、洗程選擇和環境不同而有差異。
強力模式
TurboDrum™ 筒槽反轉
洗清噴射水流
6 motion 智慧模擬手洗
*比較 T13H7EHDSTP 與 T1166NEQTP。
*過敏護理循環經 BAF（英國過敏協會）認證，可減少屋內塵蟎過敏原、貓過敏原、狗過敏原、花粉過敏原、真菌與細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和糞鏈球菌）。
*經Intertek於2022.2以產品型號T13H7EHDSTP進行測試，放入3.5公斤毛巾並加入25ml柔軟精，以開啟「柔軟精+」 選項與不開啟「柔軟精+」選項的標準行程比較測試所得結果。測試結果可能會因衣物重量、洗程選擇和環境不同而有差異。
一鍵啟動智慧生活
利用語音助理進行簡單控制
任何地方都可輕易掌控
隨時監控狀態、電力或下載最新行程
*Alexa 及 Google Assistant 與家電的相容性可能會因國家/地區及環境設定而異。
*若您將產品用於正常的家居環境之外（例如商業、辦公室和娛樂設施等環境），或違反產品用戶手冊中概述的說明，則有限保固不涵蓋該等情況下造成的產品損壞。
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
17.0
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
632 x 1040 x 670
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
蒸氣
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
極光黑
-
門蓋材質
鑽石黑全景式玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
17.0
行程
-
AI智慧洗
Yes
-
嬰兒衣物
-
-
護色
-
-
柔洗
-
-
雲端客製
Yes
-
僅脫水
-
-
大型衣物
Yes
-
節能
-
-
加強洗清
-
-
標準
Yes
-
預洗+ 洗衣
-
-
快洗
Yes
-
洗清+脫水
-
-
制服清洗
-
-
少量衣物
-
-
智慧洗清
-
-
運動衣物
-
-
六道瀑布水流
-
-
毛巾
-
-
筒槽保養
Yes
-
羊毛
-
-
強力標準 (水溫約40度)
-
-
過敏防護
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
3-19 小時
-
控制面板
LED 面板
-
門鎖指示燈
Yes
-
數字指示
18:88
功能
-
6 Motion
Yes
-
TurboWash勁速洗
Yes
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
種類
頂置式洗衣機
-
行程結束提醒
Yes
-
新增項目
-
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
自動重新啟動
Yes
-
直驅變頻馬達
Yes
-
泡沫偵測系統
-
-
重量偵測
Yes
-
蒸氣
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
振動感應器
-
-
進水（熱/冷）
冷水
-
JetSpray 洗清噴射水流
Yes
-
拍打 + 3
-
-
半不鏽鋼滾筒
-
-
側水柱
-
-
緩降式上蓋
Yes
-
不鏽鋼棉絮濾網
Yes
-
TurboDrum 筒槽反轉
Yes
-
TurboWash3D 勁速洗
Yes
-
水位調整
自動/手動
-
六道瀑布水流
-
尺寸與重量
-
上蓋打開的產品高度 (mm)
1355
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
632 x 1040 x 670
-
重量 (kg)
46.0
其他選項
-
Wi-Fi
Yes
-
風乾
-
-
蓄水
-
-
深填
-
-
熱洗
-
-
新增項目
-
-
兒童安全鎖
Yes
-
冷洗
-
-
浸泡
Yes
-
僅旋轉
-
-
汙漬護理
-
-
預洗
-
-
遠端遙控
Yes
-
強波
Yes
-
洗清
5 次
-
沖洗 + 旋轉
-
-
桶風乾
-
-
脫水
5 段
-
蒸氣
Yes
-
溫度
-
-
水位調整
10段
-
滾筒清潔
-
-
多水
-
-
TurboWash
Yes
-
洗衣
Yes
條碼
-
條碼
8806096022689
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
滾筒清潔輔導
Yes
-
智慧行程配對
-